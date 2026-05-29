Thí sinh xét tuyển đại học năm 2026 cần làm gì?

Thí sinh dự thi để xét tuyển ĐH năm nay ảnh: ngọc dương

Bộ GD-ĐT đã có văn bản hướng dẫn tuyển sinh ĐH, tuyển sinh CĐ 2026. Văn bản này hướng dẫn các bước cụ thể thí sinh cần thực hiện khi tham gia xét tuyển năm nay.

Trong đó, một lưu ý quan trọng nhất là tất cả thí sinh (bao gồm cả thí sinh được xét tuyển thẳng) phải thực hiện đăng ký xét tuyển trực tuyến, đưa tất cả nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT tại địa chỉ http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia trong thời gian quy định.

Việc đăng ký các nguyện vọng này không phân biệt trường, ngành hay phương thức xét tuyển nào. Thí sinh không thực hiện các bước đăng ký trên hệ thống này coi như không tham gia quy trình xét tuyển năm nay.

Nộp minh chứng xét tuyển để làm gì?

Tuy nhiên, quy trình xét tuyển ĐH năm 2026 yêu cầu thí sinh phối hợp chặt chẽ giữa hai hệ thống: Cổng thông tin riêng của trường ĐH (cho các phương thức xét tuyển từng trường) và Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT (cho khâu đăng ký nguyện vọng).

Do vậy, hướng dẫn của Bộ GD-ĐT yêu cầu thí sinh tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh, quy chế tuyển sinh của các cơ sở đào tạo, không đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào những nhóm ngành, ngành, chương trình đào tạo không đủ điều kiện.

Trường hợp trường có tổ chức các hình thức đăng ký xét tuyển riêng, thí sinh nộp hồ sơ và các minh chứng trực tiếp hoặc trực tuyến tại trường theo quy định của trường nhưng vẫn phải đăng ký đầy đủ thông tin trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT để được xét tuyển chung với tất cả thí sinh khác. Thí sinh nộp hồ sơ minh chứng xét tuyển tại cơ sở đào tạo và theo hướng dẫn của cơ sở đào tạo. Hiện nhiều trường ĐH đã có thông báo yêu cầu thí sinh nộp minh chứng xét tuyển trên cổng tuyển sinh của trường, với các nội dung: chứng chỉ ngoại ngữ, kết quả SAT, kết quả các kỳ thi riêng, minh chứng hưởng điểm cộng, điểm thưởng… Thí sinh cần lưu ý nộp hồ sơ minh chứng theo trường và cả trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT.

Ngoài ra, thí sinh xét tuyển có môn năng khiếu, sử dụng điểm năng khiếu của trường khác để xét tuyển, phải liên hệ với trường để đăng ký dự thi, dự thi, hoặc nộp điểm thi năng khiếu.

Các mốc thời gian quan trọng

Thí sinh cần đặc biệt lưu ý các mốc thời gian xét tuyển quan trọng trước và trong thời gian thực hiện đăng ký trên Hệ thống của Bộ GD-ĐT để không bỏ lỡ cơ hội.

Trước 17 giờ ngày 6.6: Thí sinh sử dụng tài khoản đã được cấp để rà soát kết quả điểm học tập (học bạ) cấp THPT trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT; Đề nghị với hiệu trưởng hoặc cán bộ có trách nhiệm nơi thí sinh học cấp THPT để điều chỉnh nếu phát hiện sai sót.

Trước 17 giờ ngày 20.6: Hạn chót nộp hồ sơ xét tuyển thẳng theo quy định chung của Bộ GD-ĐT.

Từ ngày 2.7 đến 17 giờ ngày 14.7: Thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần trong tổng số nguyện vọng được phép đăng ký.

Từ ngày 15.7 đến 17 giờ ngày 21.7: Thí sinh phải nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng đăng ký bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Trước 17 giờ ngày 21.8: Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống. Tất cả thí sinh trúng tuyển (kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng) phải xác nhận nhập học trên hệ thống (nếu có nguyện vọng theo học).

Từ ngày 22.8 đến tháng 12.2026: Thí sinh có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung của cơ sở đào tạo, thực hiện theo thông tin tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin tuyển sinh của trường (nếu trường xét tuyển bổ sung, thí sinh đã trúng tuyển và đã xác nhận nhập học không được xét tuyển bổ sung, trừ các trường hợp được thủ trưởng cơ sở đào tạo cho phép không nhập học).

Thí sinh, phụ huynh tìm hiểu thông tin ở đâu? Để có thông tin chính xác nhất, tránh các nguồn tin nhiễu loạn, thí sinh và phụ huynh nên tiếp cận qua 3 kênh chủ lực: Cổng thông tin của Bộ GD -ĐT: Tra cứu toàn văn quy chế, các thông tư hướng dẫn, và thực hiện các thao tác đăng ký/đổi nguyện vọng trực tiếp tại Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT.

Website/Fanpage chính thức của từng trường ĐH , tìm hiểu đề án tuyển sinh từng trường mình mong muốn xét tuyển.

Báo chí chính thống cũng là nơi cập nhật nhanh nhất thông tin tuyển sinh, xu hướng điểm chuẩn, phân tích quy chế, các bài viết tư vấn từ chuyên gia…

Lưu ý điểm mới quy định xét tuyển 2026

Năm nay, khi đăng ký nguyện vọng thí sinh lưu ý những điểm mới của quy chế tuyển sinh.

Thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển. Trong đó, các trường đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển thí sinh đăng ký ở các nguyện vọng có thứ tự từ 1 đến 5; các trường khối quốc phòng, công an thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Để đủ điều kiện tham gia xét tuyển ĐH (bất kể theo phương thức nào), thí sinh phải đạt tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu từ 15 điểm trở lên trên thang điểm 30.

Năm nay không còn xét học bạ theo các học kỳ riêng lẻ, quy định mới bắt buộc phải dựa trên kết quả học tập của toàn bộ 6 học kỳ (lớp 10, 11 và 12). Trong đó, tổ hợp xét phải có ít nhất 3 môn, bắt buộc có môn toán hoặc ngữ văn (với trọng số không thấp hơn 1/3 tổng điểm).

Tổng điểm cộng từ chứng chỉ quốc tế và thành tích đặc biệt không quá 1,5 điểm (theo thang điểm 30). Chứng chỉ ngoại ngữ chỉ được dùng theo 1 trong 2 cách: quy đổi điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp hoặc tính điểm cộng, không được áp dụng đồng thời cả hai.