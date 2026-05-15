Loạt trường mở cổng nhận minh chứng xét tuyển đại học

M Ở CỔNG NHẬN HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã chính thức mở cổng tiếp nhận hồ sơ minh chứng xét tuyển đại học (ĐH) chính quy năm 2026. Thời gian tiếp nhận hồ sơ trực tuyến từ ngày 13.5 đến hết ngày 20.6. Thạc sĩ Cù Xuân Tiến, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên nhà trường, cho biết năm nay trường có 2 phương thức xét tuyển. Bên cạnh xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, trường xét tuyển tổng hợp dựa trên nhiều tiêu chí như kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM, kết quả thi tốt nghiệp THPT, học bạ THPT cùng các tiêu chí khác theo quy định của nhà trường.

Đối với phương thức xét tuyển tổng hợp, trường xét tuyển cho 4 nhóm đối tượng: thí sinh (TS) tham dự kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2026; TS không tham dự kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2026; TS tự do đã tốt nghiệp THPT và chỉ tham dự kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026; TS có chứng chỉ tuyển sinh quốc tế như IB, A-Level, SAT, ACT.

"Trong thời gian mở cổng đăng ký, TS cần tạo tài khoản trên hệ thống tuyển sinh của trường, kê khai đầy đủ thông tin cá nhân và tải lên các minh chứng xét tuyển theo yêu cầu. Các loại hồ sơ minh chứng bao gồm: học bạ THPT, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ quốc tế, giấy chứng nhận học sinh giỏi quốc gia, các giấy tờ ưu tiên khác theo quy định. Lưu ý trường chỉ tiếp nhận hồ sơ minh chứng theo hình thức trực tuyến, không nhận hồ sơ giấy qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp", thạc sĩ Cù Xuân Tiến thông tin thêm.

Thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026 của ĐH Quốc gia TP.HCM ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) cũng đã thông báo đến TS dự tính du học nước ngoài theo chương trình chuyển tiếp quốc tế sang các trường ĐH đối tác tại Úc, Mỹ, New Zealand, Hàn Quốc và các nước châu Âu; chương trình liên kết cử nhân kỹ thuật quốc tế năm 2026. Hạn chót nộp hồ sơ xét tuyển chương trình chuyển tiếp quốc tế trước 12 giờ ngày 29.5 và chương trình liên kết cử nhân kỹ thuật quốc tế đến hết ngày 26.6. Hồ sơ xét tuyển gồm: phiếu đăng ký, bài luận giới thiệu bản thân, bản sao công chứng CCCD, học bạ THPT, chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, hồ sơ minh chứng các thành tích khác nếu có… Với các chương trình đào tạo khác, PGS-TS Bùi Hoài Thắng, Trưởng phòng Đào tạo nhà trường, cho biết hiện nay trường chưa bắt đầu nhận hồ sơ minh chứng xét tuyển.

Từ ngày 14.5, ĐH Kinh tế TP.HCM bắt đầu nhận thông tin minh chứng đăng ký xét tuyển trên cổng tuyển sinh của trường. Theo đó, TS cung cấp minh chứng liên quan điều kiện tiếng Anh, tiêu chí cộng điểm theo quy định của trường, kết quả học tập THPT hoặc tương đương. Riêng về kết quả học tập THPT, trường yêu cầu TS tốt nghiệp từ năm 2022 về trước phải kê khai đúng và đủ điểm các môn học (môn học có tính điểm số) cả năm lớp 10, lớp 11, lớp 12; TS cập nhật minh chứng trên cổng xét tuyển của trường để có cơ sở xét tuyển. Với TS tốt nghiệp THPT từ năm 2023 - 2026, trường sử dụng điểm các năm học, điểm trung bình các năm học THPT trên hệ thống của Bộ GD-ĐT. Tuy nhiên, TS cần khai báo trên cổng tuyển sinh của trường nhằm phục vụ khảo sát kết quả học tập TS.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025 ảnh: Nhật Thịnh





K HÔNG NỘP MINH CHỨNG CÓ ĐƯỢC XÉT TUYỂN ?

Chia sẻ lý do mở cổng nhận hồ sơ minh chứng xét tuyển, thạc sĩ Cù Xuân Tiến cho biết hằng năm số lượng hồ sơ tuyển sinh nộp về trường rất nhiều, với hơn 30.000 hồ sơ. Để chuẩn hóa hồ sơ xét tuyển, nhà trường sẽ chủ động tiến hành kiểm tra, xác minh sớm các giấy tờ minh chứng liên quan như: chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tuyển sinh quốc tế, học bạ, các giấy tờ ưu tiên khác theo quy định… Ngoài ra, theo hướng dẫn mới của Bộ GD-ĐT năm nay, trước 1 ngày lọc ảo lần cuối và từ ngày 10 - 13.8, thủ trưởng các cơ sở đào tạo phải xác nhận các thông tin xét tuyển là chính xác. Vì vậy, việc chuẩn hóa các hồ sơ xét tuyển trên là cần thiết.

Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) lưu ý: "Do cổng đăng ký xét tuyển của Bộ GD-ĐT hiện chưa hỗ trợ TS cập nhật đầy đủ tất cả minh chứng theo quy định tại thông báo tuyển sinh của trường, TS đăng ký xét tuyển vào trường cần lưu ý thực hiện đúng và đầy đủ các bước hướng dẫn cập nhật hồ sơ minh chứng. Đây là cơ sở để nhà trường có đầy đủ dữ liệu phục vụ việc rà soát, đối chiếu và tính điểm xét tuyển cuối cùng cho TS". Tuy nhiên, theo thạc sĩ Tiến, TS ngoài việc nộp hồ sơ minh chứng tại trường, vẫn phải thực hiện các bước đăng ký xét tuyển, sắp xếp nguyện vọng trên hệ thống Bộ GD-ĐT từ ngày 2.7 đến 17 giờ ngày 14.7.

Năm nay, Trường ĐH Y Dược TP.HCM tính điểm khuyến khích cho các TS có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc có chứng chỉ quốc tế; mức điểm khuyến khích từ 0 - 1,5 điểm theo thang điểm 30. Điểm khuyến khích chỉ được tính khi TS đã nộp bản sao chứng thực chứng chỉ ngoại ngữ (IELTS/TOEFL iBT), kết quả SAT theo quy định và đạt yêu cầu về ngưỡng được cộng điểm. Theo quy định của trường này, ngoài việc nộp chứng chỉ ngoại ngữ (IELTS/TOEFL iBT), kết quả SAT trên hệ thống theo quy định và kế hoạch chung của Bộ GD-ĐT, TS bắt buộc phải nộp bản sao chứng thực các minh chứng này tại trường. Cụ thể, chứng chỉ ngoại ngữ TS nộp trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh qua đường bưu điện, kết quả SAT nộp trực tiếp tại trường. Trong ngày nộp hồ sơ, TS cung cấp thông tin đăng nhập tài khoản trên College board để nhà trường kiểm tra. "Nhà trường sẽ kiểm tra bản gốc chứng chỉ ngoại ngữ khi TS nhập học. Trường hợp TS không đáp ứng điều kiện theo quy định sẽ bị loại khỏi danh sách trúng tuyển", thông báo trường nêu rõ.

Theo PGS-TS Bùi Quang Hùng, Giám đốc ĐH Kinh tế TP.HCM, trường hợp TS không cung cấp thông tin trên hệ thống của trường nhưng có cung cấp thông tin trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT, minh chứng của TS vẫn được xét tuyển, trường sẽ sử dụng dữ liệu từ Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT. TS cũng cần lưu ý cổng tuyển sinh của trường nhận minh chứng xét tuyển, nhưng để hoàn tất đăng ký xét tuyển, TS phải đăng ký nguyện vọng trên Cổng tuyển sinh của Bộ GD-ĐT theo thời gian quy định.