Nhận diện những 'khuất tất' của thí sinh trong thi tốt nghiệp THPT

Sáng nay 8.6, Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức hội nghị hướng dẫn công tác coi thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với gần 500 điểm cầu trực tuyến tại 126 xã, phường và các trường được bố trí làm điểm thi.

Năm nay, TP.Hà Nội có hơn 129.000 thí sinh, chiếm 1/10 tổng số thí sinh cả nước, tăng hơn 5.000 thí sinh so với năm trước, nên bảo đảm an ninh, an toàn, đặc biệt là bảo mật đề thi được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Đại diện Công an TP. Hà Nội nhấn mạnh về việc bảo vệ đề thi tốt nghiệp THPT ẢNH: T.H

Ông Nghiêm Văn Bình, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT Hà Nội, cho biết điểm đặc biệt tại các điểm thi năm nay, ban tổ chức tăng cường tuyên truyền về công tác bảo mật đề thi. Các điểm thi sẽ có thông báo nêu rõ đề thi thuộc danh mục bí mật Nhà nước mức độ “tối mật”, mọi hành vi cố ý làm lộ đề thi đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Quy trình bảo quản và phát đề thi được thực hiện nghiêm ngặt theo đúng quy chế. Tại phòng thi, trước khi mở đề, giám thị phải công khai tình trạng niêm phong của các túi đề thi để thí sinh trực tiếp chứng kiến.

Giám thị 1 có trách nhiệm giơ cao toàn bộ các túi đề thi để thí sinh quan sát rõ cả mặt trước và mặt sau còn nguyên nhãn niêm phong; đồng thời mời hai thí sinh xác nhận và ký biên bản chứng kiến.

Khi có hiệu lệnh phát đề, hai giám thị cùng mở bì đựng đề thi, kiểm tra số lượng đề. Nếu phát hiện thừa, thiếu hoặc lẫn đề thi khác phải báo cáo ngay với trưởng điểm thi để xử lý. Đề thi được phát lần lượt cho từng thí sinh theo đúng quy định.

Sau khi nhận đề, thí sinh phải đặt đề dưới giấy làm bài hoặc phiếu trả lời trắc nghiệm, không được xem nội dung đề thi. Chỉ khi toàn bộ thí sinh trong phòng đã nhận đủ đề, giám thị cho phép lật đề để kiểm tra tình trạng đề thi, môn thi, mã đề và thực hiện các bước ghi thông tin theo hướng dẫn.

Trong thời gian làm bài, giám thị phải thường xuyên bao quát phòng thi, thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, không được đứng gần thí sinh hoặc hỗ trợ làm bài dưới bất kỳ hình thức nào. Mọi thắc mắc của thí sinh chỉ được giải đáp công khai trong phạm vi quy định.

Việc thực hiện nghiêm các quy trình liên quan đến đề thi là một trong những giải pháp quan trọng nhằm ngăn ngừa nguy cơ lộ, lọt đề thi, bảo đảm công bằng, khách quan và an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.

Cảnh báo gian lận tinh vi từ kỳ thi lớp 10

Thượng tá Nguyễn Đức Tuấn, Phó trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP.Hà Nội, cho biết tại kỳ thi lớp 10 ở Hà Nội năm 2026 vừa qua vẫn xảy ra trường hợp thí sinh dùng điện thoại thông minh chụp đề thi và gửi lên các hệ thống nhờ AI hỗ trợ giải bài. Tuy nhiên, phải sau khoảng 15 phút giám thị mới phát hiện được hành vi vi phạm.

Ông Tuấn nhấn mạnh, với kỳ thi tốt nghiệp THPT tính chất nghiêm trọng và phức tạp hơn nhiều so với đề thi tuyển sinh đầu cấp của một địa phương. “Đề thi tốt nghiệp THPT thuộc danh mục bí mật của Nhà nước mức độ ‘tối mật’, do đó giám thị cần xác định rõ trách nhiệm, tránh để xảy ra hậu quả đáng tiếc”, ông Tuấn nói, đồng thời nhắc lại năm 2025, có 3 thí sinh bị khởi tố vì liên quan đến việc sử dụng điện thoại để chụp đề thi gửi ra bên ngoài.

Những hành vi bị cấm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT ẢNH: ĐỒ HỌA CỦA CÔNG AN TP.HÀ NỘI

Ông Tuấn cảnh báo về mức độ tinh vi của các hình thức gian lận bằng công nghệ cao, đối tượng dự thi tốt nghiệp THPT cũng sử dụng công nghệ tốt hơn, thí sinh gồm nhiều thành phần khác nhau vì có khá đông thí sinh tự do... Hiện nay, nhiều phần mềm và hệ thống có thể tự động giải bài từ ảnh đề thi được tải lên mà không cần người dùng nhập nội dung bằng văn bản.

Đại diện ngành công an TP cũng chỉ ra một số dấu hiệu bất thường mà giám thị cần quan tâm bởi có thể đó là những thí sinh sử dụng thiết bị công nghệ cao. Ví dụ như liên tục cúi xuống, hay sờ tay lên mặt, sờ tay lên tai, liên tục di chuyển tờ đề thi (vì khi đó thí sinh có thể đang tìm cách chụp ảnh đề thi bằng camera giấu kín)...

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra trong các ngày 11 - 12.6 với hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi trên cả nước.