34 tỉnh, thành đã nhận được đề thi tốt nghiệp THPT

Thông tin trên được ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) nêu tại hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Ông Chương cho biết, Bộ GD-ĐT thành lập hội đồng ra đề thi trên cơ sở ngân hàng đề đã xây dựng trong những năm qua và đội ngũ chuyên gia đầu ngành, tác giả chương trình, sách giáo khoa cùng giáo viên trực tiếp giảng dạy.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn chủ trì hội nghị chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT 2026 ẢNH: NGUYỄN MẠNH

Bộ GD-ĐT phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ để áp dụng phương thức vận chuyển đề thi qua hệ thống của ban, bảo đảm an toàn bảo mật theo đúng quy định. Thời điểm này, các địa phương tích cực thực hiện công tác in sao theo đúng kế hoạch và hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Báo cáo của Bộ GD-ĐT cũng lường trước những khó khăn trong tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay và yêu cầu cần có giải pháp khắc phục. Kỳ thi được tổ chức vào tháng 6 do đó tiềm ẩn nguy cơ cao về thiên tai. Năm nay đã được dự báo sẽ có diễn biến thời tiết phức tạp gồm cả nắng nóng, giông lốc và mưa, bão, lũ, xuất hiện nhiều ở khu vực miền núi phía bắc.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay được tổ chức tại 34 tỉnh/thành phố, là kỳ thi đầu tiên sau sáp nhập. Theo đó, quy mô số lượng thí sinh trên một tỉnh tăng mạnh so với trước đây. Ví dụ: TP.HCM năm nay dự kiến có 150.000 thí sinh dự thi (tăng hơn 50% so với năm 2025; Ninh Bình dự kiến khoảng 50.000 thí sinh, tăng khoảng 4 lần so với năm 2025).

Cục trưởng Huỳnh Văn Chương cho biết đề thi tốt nghiệp THPT đã được chuyển về 34 tỉnh, thành ẢNH: NGUYỄN MẠNH

Điều này đòi hỏi các sở GD-ĐT cần chủ động xây dựng phương án, cách thức tổ chức và quản lý để bảo đảm vận hành tốt với quy mô tổ chức thi mở rộng so với các năm trước đây.

Một khó khăn nữa được Bộ GD-ĐT chỉ ra, là tình hình sử dụng công nghệ cao để gian lận thi cử diễn biến rất phức tạp. Những năm gần đây Bộ Công an đã triệt phá nhiều đường dây mua bán thiết bị nghe siêu nhỏ gắn trong tai để thực hiện gian lận.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đã ghi nhận và phát hiện các trường hợp thí sinh sử dụng AI để gian lận trong thi cử.

Bộ GD-ĐT cho biết, từ nay đến thời điểm diễn ra kỳ thi, Bộ GD-ĐT tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn và tăng cường kiểm tra, giám sát để bảo đảm thực hiện tốt tất cả các khâu của kỳ thi, như in sao đề thi, coi thi, chấm thi, đối sánh dữ liệu điểm thi, công bố kết quả thi, phúc khảo bài thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2026.

Với các địa phương, Bộ GD-ĐT chú trọng đến an ninh, an toàn địa điểm in sao đề thi, các điểm thi, xây dựng phương án dự phòng các tình huống có thể xảy ra, nhất là đối với các địa phương mới sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, các địa phương có những điểm thi ở địa bàn khó khăn, phức tạp, dự kiến có thể ảnh hưởng bởi thiên tai bất thường.

Chỉ đạo việc tổ chức ôn tập phù hợp với thực tiễn địa phương; tiến hành tổ chức thi thử theo kế hoạch, từ đó rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức kỳ thi tại địa phương.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra vào ngày 11 và 12.6. Toàn quốc có 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi (tăng 61.642 thí sinh so với năm trước), trong đó, số lượng thí sinh đăng ký trực tuyến là 1.204.806 (đạt 98,45%) với 2.487 điểm thi và gần 50.000 phòng thi.