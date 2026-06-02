Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

34 tỉnh, thành đã nhận được đề thi tốt nghiệp THPT

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
02/06/2026 10:59 GMT+7

Bộ GD-ĐT cho biết đến 18 giờ ngày 1.6, 34 tỉnh, thành trên cả nước đã xác nhận nhận được đề thi tốt nghiệp THPT để tiến hành in sao.

Thông tin trên được ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) nêu tại hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Ông Chương cho biết, Bộ GD-ĐT thành lập hội đồng ra đề thi trên cơ sở ngân hàng đề đã xây dựng trong những năm qua và đội ngũ chuyên gia đầu ngành, tác giả chương trình, sách giáo khoa cùng giáo viên trực tiếp giảng dạy.

34 tỉnh, thành đã nhận được đề thi tốt nghiệp THPT- Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn chủ trì hội nghị chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT 2026

ẢNH: NGUYỄN MẠNH

Bộ GD-ĐT phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ để áp dụng phương thức vận chuyển đề thi qua hệ thống của ban, bảo đảm an toàn bảo mật theo đúng quy định. Thời điểm này, các địa phương tích cực thực hiện công tác in sao theo đúng kế hoạch và hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Báo cáo của Bộ GD-ĐT cũng lường trước những khó khăn trong tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay và yêu cầu cần có giải pháp khắc phục. Kỳ thi được tổ chức vào tháng 6 do đó tiềm ẩn nguy cơ cao về thiên tai. Năm nay đã được dự báo sẽ có diễn biến thời tiết phức tạp gồm cả nắng nóng, giông lốc và mưa, bão, lũ, xuất hiện nhiều ở khu vực miền núi phía bắc.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay được tổ chức tại 34 tỉnh/thành phố, là kỳ thi đầu tiên sau sáp nhập. Theo đó, quy mô số lượng thí sinh trên một tỉnh tăng mạnh so với trước đây. Ví dụ: TP.HCM năm nay dự kiến có 150.000 thí sinh dự thi (tăng hơn 50% so với năm 2025; Ninh Bình dự kiến khoảng 50.000 thí sinh, tăng khoảng 4 lần so với năm 2025).

34 tỉnh, thành đã nhận được đề thi tốt nghiệp THPT- Ảnh 2.

Cục trưởng Huỳnh Văn Chương cho biết đề thi tốt nghiệp THPT đã được chuyển về 34 tỉnh, thành

ẢNH: NGUYỄN MẠNH

Điều này đòi hỏi các sở GD-ĐT cần chủ động xây dựng phương án, cách thức tổ chức và quản lý để bảo đảm vận hành tốt với quy mô tổ chức thi mở rộng so với các năm trước đây.

Một khó khăn nữa được Bộ GD-ĐT chỉ ra, là tình hình sử dụng công nghệ cao để gian lận thi cử diễn biến rất phức tạp. Những năm gần đây Bộ Công an đã triệt phá nhiều đường dây mua bán thiết bị nghe siêu nhỏ gắn trong tai để thực hiện gian lận.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đã ghi nhận và phát hiện các trường hợp thí sinh sử dụng AI để gian lận trong thi cử.

Bộ GD-ĐT cho biết, từ nay đến thời điểm diễn ra kỳ thi, Bộ GD-ĐT tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn và tăng cường kiểm tra, giám sát để bảo đảm thực hiện tốt tất cả các khâu của kỳ thi, như in sao đề thi, coi thi, chấm thi, đối sánh dữ liệu điểm thi, công bố kết quả thi, phúc khảo bài thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2026.

Với các địa phương, Bộ GD-ĐT chú trọng đến an ninh, an toàn địa điểm in sao đề thi, các điểm thi, xây dựng phương án dự phòng các tình huống có thể xảy ra, nhất là đối với các địa phương mới sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, các địa phương có những điểm thi ở địa bàn khó khăn, phức tạp, dự kiến có thể ảnh hưởng bởi thiên tai bất thường.

Chỉ đạo việc tổ chức ôn tập phù hợp với thực tiễn địa phương; tiến hành tổ chức thi thử theo kế hoạch, từ đó rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức kỳ thi tại địa phương.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra vào ngày 11 và 12.6. Toàn quốc có 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi (tăng 61.642 thí sinh so với năm trước), trong đó, số lượng thí sinh đăng ký trực tuyến là 1.204.806 (đạt 98,45%) với 2.487 điểm thi và gần 50.000 phòng thi.

Tin liên quan

Cao điểm ôn thi tốt nghiệp THPT: Người 'áp lực kinh khủng', người giảm lo âu

Cao điểm ôn thi tốt nghiệp THPT: Người 'áp lực kinh khủng', người giảm lo âu

Học sinh lớp 12 đang trong giai đoạn nước rút ôn thi tốt nghiệp THPT. Tuy đây là kỳ thi quan trọng nhất của giai đoạn phổ thông nhưng 'sức nặng' với các sĩ tử lại khác nhau phụ thuộc vào mục tiêu đã chọn.

Nhiều giải pháp mạnh để nâng cao kết quả thi tốt nghiệp THPT

Chấm thi tốt nghiệp THPT môn tự luận đảm bảo nghiêm túc, công bằng

Khám phá thêm chủ đề

Đề thi Kỳ thi Bộ GD-ĐT chấm thi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận