Nhiều giải pháp mạnh để nâng cao kết quả thi tốt nghiệp THPT

P HỤ ĐẠO BẮT BUỘC VỚI HỌC SINH DƯỚI TRUNG BÌNH

Tại Hà Nội, sau kết quả của đợt thi thử do Sở GD-ĐT tổ chức, nhiều giải pháp quyết liệt đã được đưa ra để cải thiện kết quả của kỳ thi chính thức. Sở này chỉ ra mặt bằng chất lượng chung ở mức trung bình nhưng không vững, điểm trung bình toàn TP khoảng 5,31. Trong đó, khối công lập đạt khoảng 5,77; khối tư thục tiệm cận; khối giáo dục thường xuyên thấp, khoảng 3,52. Điều này cho thấy sự phân hóa lớn giữa các khối, đồng thời tiềm ẩn rủi ro ở nhóm đơn vị có chất lượng thấp.

Ông Hà Xuân Nhâm, Trưởng phòng Giáo dục trung học (Sở GD-ĐT Hà Nội), cho biết Sở đã yêu cầu tất cả các nhà trường rà soát toàn bộ dữ liệu khảo sát, phân loại học sinh (HS) theo 3 nhóm: nguy cơ trượt tốt nghiệp, nhóm trung bình và nhóm khá, giỏi; trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch ôn tập riêng cho từng nhóm, không dạy đồng loạt. Tập trung xử lý dứt điểm các môn nền tảng, đặc biệt là toán và ngữ văn; tổ chức các lớp phụ đạo bắt buộc đối với HS dưới trung bình; kiểm đếm kết quả theo từng tuần.

Với một số môn có kết quả khảo sát thấp, yêu cầu các đơn vị rà soát phương pháp dạy học, tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo cụm, thống nhất cách tiếp cận, tránh tình trạng dạy học không sát dạng đề. Tổ chức ôn tập theo tổ hợp xét tuyển, đặc biệt đối với các môn tự chọn và tiếng Anh; tăng cường luyện đề, nâng cao chất lượng ở nhóm HS khá, giỏi để tạo nguồn điểm cao.

Cũng theo ông Nhâm, đối với các đơn vị có kết quả thấp, yêu cầu xây dựng kế hoạch riêng, báo cáo tiến độ theo tuần; Sở GD-ĐT sẽ tổ chức theo dõi riêng theo cụm, không để tình trạng "điểm yếu kéo dài" phải có giải pháp cụ thể, có cam kết kết quả; giao các đơn vị có kết quả cao thực hiện vai trò hỗ trợ chuyên môn, chia sẻ phương pháp cho các đơn vị trong cụm.

"Kết quả khảo sát lần này đã chỉ ra rất rõ những vấn đề cốt lõi, không còn là nhận định chung mà đã có số liệu cụ thể đến từng đơn vị, từng nhóm HS. Vì vậy, các nhà trường cần nghiêm túc nhìn thẳng vào kết quả, không né tránh, không đánh giá chung chung, xác định rõ trách nhiệm của từng tập thể, từng cá nhân trong tổ chức ôn tập. Kết quả kỳ thi tốt nghiệp năm 2026 sẽ là thước đo trực tiếp đối với trách nhiệm của từng đơn vị", ông Nhâm nhấn mạnh.

Lãnh đạo Trường THPT Yên Viên (Hà Nội), một trong những đơn vị có chất lượng đầu vào không cao, cho biết kết quả khảo sát một số HS của trường còn hạn chế về kết quả học tập nên đã chủ động mở các lớp ôn tập riêng để hỗ trợ. Nội dung ôn tập trung củng cố kiến thức cơ bản, hướng tới mục tiêu giúp HS đạt từ 5 điểm trở lên. Song song với hoạt động ôn tập, nhà trường đã tổ chức 2 đợt khảo sát nội bộ và sẽ tiếp tục tổ chức thêm một kỳ khảo sát toàn trường vào ngày 20 - 21.5 nhằm giúp HS làm quen áp lực phòng thi, đồng thời điều chỉnh kế hoạch ôn tập trong giai đoạn "nước rút".

P HONG TRÀO 90 NGÀY ĐÊM, TRƯỜNG GIÚP TRƯỜNG

Tương tự Hà Nội, dù có kết quả tốt nghiệp THPT thường ở tốp cao cả nước nhưng Nghệ An vẫn đưa ra nhiều giải pháp mạnh chuẩn bị cho chất lượng thi năm nay.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An, cho biết ngay từ đầu năm học, ngành giáo dục tỉnh đã triển khai đồng bộ công tác ôn tập theo hướng phân hóa năng lực HS, chú trọng 2 môn bắt buộc là toán và ngữ văn cùng các môn lựa chọn phù hợp từng đối tượng. Các trường tăng cường phụ đạo miễn phí cho HS yếu, đồng thời bồi dưỡng nhóm HS có mục tiêu điểm cao. Hàng nghìn tiết dạy miễn phí đã được giáo viên toàn tỉnh thực hiện nhằm hỗ trợ HS vùng khó khăn và HS có nguy cơ trượt tốt nghiệp.

Sở GD-ĐT tổ chức tới 3 đợt thi thử trực tiếp toàn tỉnh và hơn 10 đợt thi thử trực tuyến để HS làm quen với cấu trúc đề mới và áp lực phòng thi. Ngành giáo dục cũng phát động phong trào "90 ngày đêm quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026". Sở chủ động tư vấn chuyên môn, xây dựng mạng lưới hỗ trợ giáo viên toàn tỉnh với mô hình trường giúp trường, tổ bộ môn giúp tổ bộ môn…; đồng thời tiếp cận sớm cấu trúc đề thi mới, tổ chức tập huấn đội ngũ cốt cán, xây dựng ngân hàng câu hỏi và đưa các dạng thức đề mới vào kiểm tra từ sớm để HS làm quen.

Tại Phú Thọ, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Phùng Quốc Lập cho biết tỉnh đã tổ chức 2 đợt khảo sát, thi thử để đánh giá chất lượng dạy học, phân tích kết quả theo từng trường, từng môn nhằm kịp thời phát hiện HS yếu và yêu cầu giáo viên phụ đạo sát từng nhóm đối tượng. Tỉnh còn cử các đoàn giáo viên cốt cán đến hỗ trợ, tư vấn ôn tập cho các trường, giúp nhiều đơn vị cải thiện rõ kết quả.

Tại Tuyên Quang, một trong những địa phương có kết quả tốt nghiệp THPT thấp nhất cả nước các năm gần đây, Sở GD-ĐT chỉ ra thực tế sau khi sáp nhập tỉnh (Hà Giang và Tuyên Quang), số lượng trường THPT của toàn tỉnh tăng trong khi chất lượng giáo dục vẫn còn có sự chênh lệch giữa vùng thuận lợi và vùng sâu, vùng xa.

Để khắc phục, Sở GD-ĐT xây dựng tài liệu ôn tập chung cho toàn tỉnh nhằm giúp giáo viên có cơ sở tham khảo và triển khai thống nhất; thành lập 9 cụm chuyên môn với sự tham gia của cả các cơ sở giáo dục ở vùng thuận lợi và vùng khó khăn. Qua đó, các trường tăng cường trao đổi và hỗ trợ chuyên môn lẫn nhau. Tổ tư vấn chuyên môn của Sở còn thường xuyên tổ chức dự giờ trực tuyến, từ đó kịp thời tư vấn, chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học và ôn tập tại các nhà trường.

T RÁNH HỌC CHỈ ĐỂ ĐÁP ỨNG CẤU TRÚC ĐỀ THI

Mới đây, Bộ GD-ĐT đã tổ chức các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT ở một số địa phương.

Tại các buổi làm việc, ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, nhấn mạnh kết quả thi tốt nghiệp THPT phải là kết quả của cả một quá trình dạy học bài bản, khoa học; là kết quả từ sự tận tâm của đội ngũ nhà giáo, sự đồng hành xuyên suốt cùng HS và tinh thần "khổ luyện" đã giúp các em vượt qua kỳ thi bằng năng lực thực chất.

Ông Thưởng ghi nhận và đánh giá cao các mô hình tổ chức ôn tập cho HS lớp 12, nổi bật là mô hình các tổ chuyên môn không phân biệt theo trường, hỗ trợ lẫn nhau, giúp phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên, chuyên viên có năng lực chuyên môn vững vàng trên toàn tỉnh.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT lưu ý các sở GD-ĐT chủ động tham mưu, tổ chức thi thử nghiêm túc như thi thật và sử dụng kết quả thi thử để phân tích, hỗ trợ từng HS; đồng thời nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng giáo dục phải hướng tới thực chất, bền vững, tránh dạy học chỉ để đáp ứng cấu trúc đề thi.