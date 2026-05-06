Lịch sử, địa lý được thí sinh chọn thi tốt nghiệp THPT nhiều nhất

Bộ GD-ĐT vừa công bố thống kê thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo môn thi. Cụ thể như sau:

Thống kê thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2026 theo các môn thi NGUỒN: BỘ GD-ĐT

Theo đó, ngoài 2 môn bắt buộc là ngữ văn và toán, lịch sử là môn thi được thí sinh lựa chọn nhiều nhất với 570.800 thí sinh, tăng so với con số 499.357 thí sinh của năm 2025. Đây cũng là môn có số lượng thí sinh lựa chọn tăng nhiều nhất so với năm trước.

Tiếp đến là môn địa lý với 448.725 thí sinh; môn ngoại ngữ có 347.455 thí sinh lựa chọn, giảm so với năm 2025 (364.979 thí sinh).

Tuy nhiên, một số môn khoa học tự nhiên cũng ghi nhận số thí sinh đăng ký lựa chọn tăng nhẹ với năm trước. Cụ thể, môn vật lý có 389.630 thí sinh lựa chọn, tăng so với năm 2025 (354.298 thí sinh); môn hóa học cũng từ 246.700 thí sinh của năm 2025 lên 253.966;

Môn tin học tăng mạnh từ 7.716 thí sinh năm 2025 lên 18.691 đăng ký dự thi năm nay; môn công nghệ công nghiệp tăng lên 7.402 trong khi năm trước là 2.428 thí sinh… Dù vậy, đây vẫn là môn có số lượng thí sinh lựa chọn thấp nhất trong số các môn thi tự chọn.

Bộ GD-ĐT cho rằng xu hướng chọn môn thi cho thấy đã có tín hiệu tích cực khi thí sinh quan tâm hơn tới lĩnh vực STEM, công nghệ và định hướng nghề nghiệp tương lai.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra ngày 11-12.6. Thí sinh lớp 12 dự thi sẽ phải làm 4 môn thi, trong đó có 2 môn bắt buộc là toán và ngữ văn. Ngoài ra, các em chọn hai trong số các môn: hóa học, vật lý, sinh học, địa lý, lịch sử, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ và ngoại ngữ.

Trong công thức tính điểm xét tốt nghiệp, điểm các môn thi chiếm 50%; còn lại là điểm học bạ lớp 10, 11, 12 (50%) và điểm ưu tiên nếu có. Hầu hết đại học sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển đầu vào.

Thống kê của Bộ GD-ĐT, tính đến 17 giờ ngày 5.5, thời điểm kết thúc đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, số liệu trên hệ thống cho thấy cả nước có tổng số 1.223.776 thí sinh đăng ký, cao nhất trong nhiều năm qua.

Trong đó, thí sinh đang học lớp 12 là 1.159.932 (chiếm 94,78%); thí sinh tự do là 63.844 (chiếm 5,22%), cũng là con số "kỷ lục" từ năm 2020.

Thí sinh miễn thi ngoại ngữ là 7.952 (chiếm 0,65%). Số thí sinh đăng ký trực tuyến là 1.204.806 (chiếm 98,45%); thí sinh đăng ký trực tiếp là 18.970 (chiếm 1,55%).