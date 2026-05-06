Thay đổi tuyển sinh ĐH tác động mạnh thi tốt nghiệp THPT

Theo quy định, những thí sinh (TS) có tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển dưới 15 điểm (theo thang điểm 30) sẽ không đủ điều kiện để đăng ký xét tuyển vào các trường ĐH.

Năm nay, cả nước có tổng số 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Bên cạnh đó, Bộ GD-ĐT đang đề xuất chính sách học bổng cho 15 nhóm ngành khoa học, kỹ thuật then chốt với mức 3,7 - 5,5 triệu đồng/tháng/sinh viên nhằm thu hút và giữ chân người học giỏi lĩnh vực khoa học tự nhiên từ năm 2026.

GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), cho biết đây là bước đi tất yếu nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. "Việc áp dụng ngưỡng 15 điểm là điểm mới trọng tâm nhằm nâng cấp chất lượng đầu vào, từ đó đảm bảo đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội. Quy định này cũng đóng vai trò định hướng quan trọng, giúp TS có sự lựa chọn thực tế và phù hợp hơn khi đăng ký môn thi tốt nghiệp", ông nói.

Trước khi kết thúc đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, ông Chương cũng khuyến cáo học sinh cần tỉnh táo để chọn môn thi và tổ hợp đúng với thế mạnh, gắn liền với ngành nghề yêu thích. Chính phủ đang có định hướng ưu tiên học bổng cho một số ngành nghề, đặc biệt là lĩnh vực công nghệ kỹ thuật cao. Sau khi có kết quả tốt nghiệp, cơ hội là rất nhiều nếu các em biết tự đánh giá năng lực để đưa ra quyết định chính xác.

Theo cô Nguyễn Bội Quỳnh, Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức (Hà Nội), những thay đổi về xét tuyển ĐH như tổ hợp xét tuyển ĐH phải đạt 15 điểm trở lên; số lượng nguyện vọng TS có thể đăng ký không còn được nhiều như những năm trước, mà chỉ được 15 nguyện vọng, tác động đáng kể đến việc chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT của HS. Do đó, HS phải lựa chọn những môn phù hợp với khả năng, phù hợp với nghề nghiệp của mình sau này.

Năm 2025, trong số hơn 1,1 triệu TS tốt nghiệp THPT, tỷ lệ trúng tuyển và nhập học ĐH chiếm tới 59%. Đáng chú ý, dù các trường đa dạng hóa phương thức tuyển sinh, thì phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT vẫn giúp cho 50% TS trúng tuyển ĐH.