Đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT vượt 1,2 triệu, số miễn thi ngoại ngữ giảm mạnh

Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), cho biết, theo số liệu trên hệ thống đến 17 giờ hôm nay 3.5, tổng số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2026 đã lên tới 1.203.668 em, cao nhất trong nhiều năm qua. Trong đó, thí sinh đang học lớp 12 là 1.146.334 (chiếm 95,24%); thí sinh tự do là 57.334 (chiếm 4,76%). Thí sinh đăng ký trực tuyến là 1.186.513 (chiếm 98,57%); thí sinh đăng ký trực tiếp có 17.158 (chiếm 1,43%).

Hệ thống cũng ghi nhận thí sinh miễn thi ngoại ngữ là 8.065 trường hợp (chiếm 0,67%), giảm rất mạnh so với những năm gần đây (từ 47.000 - 67.000 em). Tỷ lệ đăng ký dự thi các môn ngoại ngữ giữ số lượng cao với gần 350.000 thí sinh.

Ông Huỳnh Văn Chương cho rằng, việc này cũng đã dự báo trước, các em mong muốn đăng ký thi trực tiếp tại kỳ thi để lấy điểm xét tuyển sinh ĐH.

Trước năm 2025, ngoại ngữ là môn thi bắt buộc cùng với ngữ văn và toán. Nhiều học sinh không có nhu cầu lấy điểm môn này để xét tuyển đại học nên đăng ký miễn thi nhằm giảm áp lực.

Quy chế thi từ năm 2025, ngoại ngữ trở thành môn lựa chọn đồng thời thí sinh đủ điều kiện miễn thi cũng không được quy đổi điểm xét tốt nghiệp THPT như trước. Ví dụ, giai đoạn trước, thí sinh có chứng chỉ IELTS 4.0 trở lên đã được quy đổi thành điểm 10 môn ngoại ngữ.

Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT, thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ nếu có một trong 22 chứng chỉ. Trong đó, 12 chứng chỉ môn tiếng Anh, còn lại ở các môn tiếng Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức, Nhật, Hàn. Yêu cầu tối thiểu mà thí sinh cần đạt là tương đương bậc 3/6 (B1) trở lên.

Cũng theo Cục trưởng Huỳnh Văn Chương, hệ thống đăng ký thi rất ổn định và hầu như thí sinh không gặp khó khăn nào. Năm nay cũng là năm 100% thí sinh có thể đăng ký trực tuyến, kể cả thí sinh tự do.

"Từ nay đến hết 17 giờ ngày 5.5, các em vẫn có quyền rà soát lại thông tin và vẫn được quyền điều chỉnh môn thi và các thông tin nếu có sai sót", ông Chương lưu ý và nhắn nhủ các thí sinh cần giữ gìn sức khoẻ, sắp xếp thời gian hợp lý để tập trung ôn tập kỹ các môn đã đăng ký thi tốt nghiệp.

"Các em cần bám sát kế hoạch ôn thi của nhà trường, tham gia thi thử để có thêm nhiều trải nghiệm, kinh nghiệm kỳ thi và đánh giá được các nội dung còn hạn chế, qua đó tập trung ôn tập kỹ hơn", ông Chương nói.

Lưu ý đăng ký môn thi để xét tuyển ĐH

Đặc biệt, theo ông Chương, năm nay muốn xét tuyển ĐH dù bằng phương thức nào cũng cần tổ hợp 3 môn xét tuyển phải đạt 15 điểm thi tốt nghiệp THPT trở lên, dự kiến một số ngành học sẽ được hỗ trợ học bổng. Đây cũng là cơ hội mà các em cần cân nhắc khi đăng ký môn thi phù hợp với tổ hợp các môn vào các ngành yêu thích.

Diện ưu tiên năm nay được điều chỉnh để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và đồng nhất với nhóm được ưu tiên trong tuyển sinh ĐH, CĐ để các cơ quan thuận lợi rà soát. Theo đó, thí sinh được cộng 0,25 - 0,75 điểm tùy theo khu vực ưu tiên.

Nếu như năm trước có 2 loại đề thi, 2 quy chế thi ứng với 2 chương trình giáo dục phổ thông 2006 và 2018, thì năm nay chỉ còn 1 đề thi, 1 quy chế.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra ngày 11 - 12.6. Điểm thi dự kiến được công bố vào 8 giờ ngày 1.7, tất cả đều đẩy sớm so với năm 2025.