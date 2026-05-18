Chấm thi tốt nghiệp THPT môn tự luận đảm bảo nghiêm túc, công bằng

Cấp bằng tốt nghiệp THPT số

Ngày 18.5, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, giáo dục nghề nghiệp 2026.

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT kiểm tra công tác chấm thi tốt nghiệp THPT năm trước ẢNH: T.N

Tại chỉ thị này, Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT chỉ đạo sâu sát tổ chức kỳ thi theo hướng giữ ổn định, giảm áp lực, giảm chi phí, bảo đảm độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực học sinh; cung cấp dữ liệu tin cậy để các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong tuyển sinh.

Bộ GD-ĐT tổ chức xây dựng đề thi bảo đảm chất lượng, bảo mật, có độ phân hóa phù hợp với mục đích kỳ thi; chỉ đạo các cơ sở đào tạo công bố phương thức tuyển sinh và thực hiện tuyển sinh năm 2026 bảo đảm thống nhất, công bằng, khách quan theo hướng đánh giá đúng năng lực của người học, bảo đảm kiểm soát thống nhất chất lượng đầu vào, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tích hợp giấy tờ gọn nhẹ, đơn giản, cấp bằng tốt nghiệp THPT số; chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động kịch bản ứng phó sự cố an ninh mạng, lộ lọt dữ liệu, sự cố kỹ thuật, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, phần mềm và ngân hàng câu hỏi thi, đổi mới phương thức kiểm tra, đánh giá phù hợp với lộ trình tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính theo lộ trình đã được công bố, bảo đảm chặt chẽ, an ninh, an toàn.

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm tất cả các khâu trước, trong và sau của kỳ thi đều được kiểm tra, giám sát. Tập trung phòng ngừa hành vi gian lận dưới mọi hình thức, nhất là sử dụng công nghệ cao. Việc công bố kết quả kỳ thi phải chính xác, kịp thời, đồng bộ, minh bạch.

Theo chỉ thị, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ thi tại địa phương.

Trong đó, chỉ đạo sở GD-ĐT tổ chức việc dạy và học, ôn tập, hoàn thành chương trình lớp 12 theo quy định, phù hợp với điều kiện của địa phương; chủ động bố trí, hỗ trợ ngân sách để các cơ sở giáo dục tổ chức thi thử bảo đảm hiệu quả.

Ngăn chặn sử dụng công nghệ và AI để gian lận thi

Thủ tướng cũng yêu cầu có giải pháp trong công tác coi thi nhằm phòng, chống việc sử dụng thiết bị, công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi.

Theo đó, Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ với ngành GD-ĐT và các cơ quan, đơn vị có biện pháp bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho kỳ thi, bảo vệ bí mật nhà nước đối với đề thi.

Tuyên truyền, tập huấn; chủ động nắm tình hình, phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan, nhất là tình trạng mua bán, sử dụng thiết bị công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo (AI) để gian lận trong kỳ thi.

Cấp tỉnh có trách nhiệm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh trong việc đi lại, ăn ở và các điều kiện cần thiết khác cho học sinh. Bảo đảm không có thí sinh nào vì điều kiện giao thông, khó khăn về ăn, ở hoặc những lý do khác có thể khắc phục được mà không dự thi được.

"Việc chấm thi môn tự luận cần thực hiện nghiêm theo đúng biểu điểm, hướng dẫn, bảo đảm tính phân loại, công bằng; tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà trường trong việc dạy và học, ôn tập cho học sinh", chỉ thị nêu.

Trước đó, tại hội nghị tập huấn công tác tổ chức thi và kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 do Bộ GD-ĐT tổ chức hồi tháng 4, đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an, cho biết những năm qua dư luận tiếp tục phản ánh nghi vấn một số địa phương có điểm thi cao bất thường và đặt vấn đề liệu có sự buông lỏng trong quá trình chấm thi.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng cũng thẳng thắn nhìn nhận, trong những năm qua, một số địa phương còn khiến dư luận băn khoăn khi công bố kết quả chấm thi. Chẳng hạn có nơi điểm thi môn văn đạt 9 hoặc 9,5 rất nhiều… Ông Thưởng cho biết sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát vấn đề này.

Mời bạn đọc xem toàn văn Chỉ thị TẠI ĐÂY

