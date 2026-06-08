Công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 Khánh Hòa, nhận phúc khảo từ 14.6

Ngày 8.6, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa cho biết địa phương đã công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027. Thí sinh tra cứu điểm trên website của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa tại địa chỉ http://diemthi.ts10.khanhhoa.edu.vn/.

Do kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra từ ngày 11 - 12.6, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ nhận đơn phúc khảo từ ngày 14.6 đến ngày 19.6. Hội đồng chấm phúc khảo sẽ tiến hành chấm lại các bài thi theo đơn đề nghị, điểm chuẩn dự kiến công bố trước ngày 30.6.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT tại Khánh Hòa đã diễn ra trong hai ngày 28 và 29.5, với 24.582 học sinh đăng ký dự tuyển vào các trường THPT công lập không chuyên và 1.897 học sinh dự tuyển vào hai trường THPT chuyên của tỉnh.

Học sinh Khánh Hòa tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027 ẢNH: BÁ DUY

Các chuyên gia giáo dục, giáo viên và học sinh Khánh Hòa đánh giá đề thi năm nay phù hợp với khả năng học sinh, bám sát chương trình, có tính phân hóa tốt. Riêng đề thi môn Tiếng Anh nhận được nhiều phản hồi tích cực, không ít thí sinh cho biết đề quen thuộc, vừa sức, có thể đạt từ 7 đến 8 điểm trở lên. Đề thi các môn chuyên cũng được đánh giá nhẹ nhàng hơn so với năm trước.

Theo ông Nguyễn Đức Sơn, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa, trong 2 ngày diễn ra kỳ thi tuyển sinh lớp 10 có 183 thí sinh vắng thi; 2 thí sinh bị đình chỉ do mang điện thoại vào phòng thi. Ngành giáo dục kịp thời bố trí phòng thi riêng cho 2 thí sinh bị gãy tay theo đúng quy chế.

Ông Sơn cho biết, để chấm bài cho khoảng 24.800 thí sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa đã huy động 540 người làm nhiệm vụ tại hội đồng chấm thi, trong đó 430 người là giáo viên THCS và THPT; riêng giáo viên THCS chiếm 1/3 tổng số nhân sự tham gia chấm thi. Hội đồng triển khai từ 30.5, hoàn tất chấm thi vào 6.6 rồi hồi phách trước khi công bố điểm.