Tuyển sinh lớp 10 Khánh Hòa: Lần đầu tiên thí sinh thi toán theo hình thức mới

Sáng 29.5, hơn 24.800 thí sinh tại Khánh Hòa hoàn thành bài thi môn tiếng Anh trong thời gian 60 phút theo hình thức kết hợp trắc nghiệm và tự luận, khép lại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập kéo dài 2 ngày trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, ngày 28.5, thí sinh dự thi môn ngữ văn theo hình thức tự luận trong 120 phút và môn toán trong 120 phút với cấu trúc gồm 70% câu hỏi trắc nghiệm, 30% câu hỏi tự luận. Đây là năm đầu tiên môn toán được tổ chức theo hình thức này.

Kết thúc các môn thi, đa số thí sinh nhận xét đề thi vừa sức, bám sát chương trình học và cấu trúc đề minh họa của Sở GD-ĐT.

Với môn ngữ văn, đề được thiết kế theo hướng mở, câu hỏi gần gũi với đời sống; câu nghị luận xã hội nêu vấn đề về việc giúp bạn trẻ biết trân quý vẻ đẹp cảnh sắc quê hương được nhiều thí sinh đánh giá là ấn tượng.

Sau khi hoàn thành bài thi môn toán, em Phương Linh, học sinh Trường THCS Âu Cơ (phường Nha Trang), cho biết đề thi vừa sức, cấu trúc quen thuộc nên em làm bài khá tốt.

Theo nhận định của nhiều giáo viên tại Khánh Hòa, dù đây là năm đầu tiên môn toán được tổ chức theo hình thức kết hợp 70% trắc nghiệm và 30% tự luận, phần lớn thí sinh không bỡ ngỡ do đã được ôn tập, làm quen từ trước. Đề thi được đánh giá có tính phân loại, phù hợp để tuyển chọn học sinh khá, giỏi.

Đối với môn tiếng Anh, giáo viên nhận xét đề thi bám sát chương trình THCS, tập trung chủ yếu vào kiến thức lớp 9, đồng thời có một số câu hỏi mang tính phân loại học sinh khá, giỏi.

Theo Sở GD-ĐT Khánh Hòa, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm nay diễn ra nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế. Trong suốt kỳ thi, có 163 thí sinh vắng mặt ở môn ngữ văn, 171 thí sinh vắng mặt ở môn toán và 183 thí sinh vắng mặt ở môn tiếng Anh.

Đáng chú ý, trong buổi thi môn toán, 2 thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi.

Tại điểm thi Trường THPT Tháp Chàm (phường Bảo An) và Trường THPT Đoàn Thị Điểm (xã Suối Dầu), 2 thí sinh bị gãy tay được bố trí thi tại phòng riêng. Các em được hỗ trợ ghi bài theo đúng quy chế, bảo đảm quyền lợi và tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành bài thi.

Chiều 29.5, 1.897 thí sinh đăng ký dự tuyển vào 2 trường THPT chuyên của tỉnh tiếp tục tham gia kỳ thi với các môn chuyên theo hình thức tự luận. Riêng môn chuyên tin học được tổ chức theo hình thức lập trình trực tiếp trên máy tính, thời gian làm bài 150 phút.