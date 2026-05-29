Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Tuyển sinh lớp 10 Khánh Hòa: Lần đầu tiên thí sinh thi toán theo hình thức mới

Bá Duy
Bá Duy
29/05/2026 16:59 GMT+7

Hơn 24.800 thí sinh Khánh Hòa đã hoàn thành 3 môn thi tuyển sinh lớp 10 THPT trong hai ngày 28 và 29.5. Kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế; đề thi được đánh giá bám sát chương trình học và có tính phân loại thí sinh.

Sáng 29.5, hơn 24.800 thí sinh tại Khánh Hòa hoàn thành bài thi môn tiếng Anh trong thời gian 60 phút theo hình thức kết hợp trắc nghiệm và tự luận, khép lại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập kéo dài 2 ngày trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, ngày 28.5, thí sinh dự thi môn ngữ văn theo hình thức tự luận trong 120 phút và môn toán trong 120 phút với cấu trúc gồm 70% câu hỏi trắc nghiệm, 30% câu hỏi tự luận. Đây là năm đầu tiên môn toán được tổ chức theo hình thức này.

Khánh Hòa: Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 diễn ra nghiêm túc, an toàn - Ảnh 1.
Khánh Hòa: Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 diễn ra nghiêm túc, an toàn - Ảnh 2.
Khánh Hòa: Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 diễn ra nghiêm túc, an toàn - Ảnh 3.

Đề thi môn toán tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh Khánh Hòa

ẢNH: BÁ DUY

Kết thúc các môn thi, đa số thí sinh nhận xét đề thi vừa sức, bám sát chương trình học và cấu trúc đề minh họa của Sở GD-ĐT.

Với môn ngữ văn, đề được thiết kế theo hướng mở, câu hỏi gần gũi với đời sống; câu nghị luận xã hội nêu vấn đề về việc giúp bạn trẻ biết trân quý vẻ đẹp cảnh sắc quê hương được nhiều thí sinh đánh giá là ấn tượng.

Khánh Hòa: Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 diễn ra nghiêm túc, an toàn - Ảnh 4.
Khánh Hòa: Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 diễn ra nghiêm túc, an toàn - Ảnh 5.
Khánh Hòa: Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 diễn ra nghiêm túc, an toàn - Ảnh 6.
Khánh Hòa: Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 diễn ra nghiêm túc, an toàn - Ảnh 7.

Đề thi môn tiếng Anh tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh Khánh Hòa

ẢNH: BÁ DUY

Sau khi hoàn thành bài thi môn toán, em Phương Linh, học sinh Trường THCS Âu Cơ (phường Nha Trang), cho biết đề thi vừa sức, cấu trúc quen thuộc nên em làm bài khá tốt.

Theo nhận định của nhiều giáo viên tại Khánh Hòa, dù đây là năm đầu tiên môn toán được tổ chức theo hình thức kết hợp 70% trắc nghiệm và 30% tự luận, phần lớn thí sinh không bỡ ngỡ do đã được ôn tập, làm quen từ trước. Đề thi được đánh giá có tính phân loại, phù hợp để tuyển chọn học sinh khá, giỏi.

Đối với môn tiếng Anh, giáo viên nhận xét đề thi bám sát chương trình THCS, tập trung chủ yếu vào kiến thức lớp 9, đồng thời có một số câu hỏi mang tính phân loại học sinh khá, giỏi.

Khánh Hòa: Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 diễn ra nghiêm túc, an toàn - Ảnh 8.
Khánh Hòa: Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 diễn ra nghiêm túc, an toàn - Ảnh 9.

Đề thi môn ngữ văn tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh Khánh Hòa

ẢNH: BÁ DUY

Theo Sở GD-ĐT Khánh Hòa, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm nay diễn ra nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế. Trong suốt kỳ thi, có 163 thí sinh vắng mặt ở môn ngữ văn, 171 thí sinh vắng mặt ở môn toán và 183 thí sinh vắng mặt ở môn tiếng Anh.

Đáng chú ý, trong buổi thi môn toán, 2 thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi.

Tại điểm thi Trường THPT Tháp Chàm (phường Bảo An) và Trường THPT Đoàn Thị Điểm (xã Suối Dầu), 2 thí sinh bị gãy tay được bố trí thi tại phòng riêng. Các em được hỗ trợ ghi bài theo đúng quy chế, bảo đảm quyền lợi và tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành bài thi.

Khánh Hòa: Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 diễn ra nghiêm túc, an toàn - Ảnh 10.

Hơn 24.800 thí sinh Khánh Hòa hoàn thành 3 môn thi tuyển sinh lớp 10 THPT trong 2 ngày 28 và 29.5

ẢNH: BÁ DUY

Chiều 29.5, 1.897 thí sinh đăng ký dự tuyển vào 2 trường THPT chuyên của tỉnh tiếp tục tham gia kỳ thi với các môn chuyên theo hình thức tự luận. Riêng môn chuyên tin học được tổ chức theo hình thức lập trình trực tiếp trên máy tính, thời gian làm bài 150 phút.

Tin liên quan

Phụ huynh thấp thỏm chờ con thi tuyển sinh lớp 10

Phụ huynh thấp thỏm chờ con thi tuyển sinh lớp 10

Hàng trăm phụ huynh ở Khánh Hòa thấp thỏm đứng chờ con bên ngoài cổng trường trong ngày thi đầu tiên của kỳ tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027.

Khám phá thêm chủ đề

tuyển sinh lớp 10 Khánh Hòa thi tuyển lớp 10 Khánh Hòa Thi lớp 10 mang điện thoại vào phòng thi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận