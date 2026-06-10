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Giáo dục

Thí sinh Quảng Trị 'đội nắng' đi làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT

Bá Cường
Bá Cường
10/06/2026 15:23 GMT+7

Các thí sinh tại Quảng Trị 'đội nắng' đến điểm thi làm thủ tục với nhiều cảm xúc khác biệt: người lo lắng, người thả lỏng tinh thần để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Chiều nay 10.6, tại điểm thi Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), hàng trăm thí sinh có mặt để được hướng dẫn, thực hiện các thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT.

Thí sinh Quảng Trị 'đội nắng' đi làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT- Ảnh 1.

Các thí sinh có mặt từ sớm tại điểm thi Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn để xem các thông tin trước giờ làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Thí sinh Quảng Trị 'đội nắng' đi làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT- Ảnh 2.

Điểm thi Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn là nơi dự thi của 459 thí sinh

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Điểm thi tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn là nơi 459 thí sinh thuộc trường sở tại và Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên khu vực Đông Hà dự thi. 

Mặc cho nắng nóng oi bức, từ 13 giờ chiều, nhiều thí sinh đã đến sớm tại điểm thi, xem danh sách, thông tin phòng thi của mình.

Thí sinh Quảng Trị 'đội nắng' đi làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT- Ảnh 3.

Thời tiết Quảng Trị nắng nóng, nhiều thí sinh được bố mẹ đưa đến trường, có thi sinh tự bắt taxi đến điểm thi

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Thí sinh Quảng Trị 'đội nắng' đi làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT- Ảnh 4.

Các thí sinh mặc trang phục kín, tránh nắng nóng giữa trưa tại Đông Hà

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Thí sinh Quảng Trị 'đội nắng' đi làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT- Ảnh 5.

Những chiếc quạt mini trên tay giúp giải nhiệt, tuy nhiên đây sẽ là vật dụng không được mang theo vào phòng thi

ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Trời nắng nóng nhưng em vẫn hối thúc bố đưa em sớm đến trường để chuẩn bị kỹ và được hướng dẫn thực hiện các thủ tục thi. Việc ôn luyện của em đến nay đã dừng lại và ưu tiên bản thân có một tinh thần thoải mái tốt nhất, sẵn sàng cho ngày mai", thí sinh Lê Mạnh Hùng chia sẻ.

Mặc dù chỉ mới thực hiện các thủ tục, thế nhưng ngoài cổng trường nhiều phụ huynh sau khi đưa con đến nơi cũng nán lại, tìm bóng mát chờ đợi. Ai nấy đều lo lắng khi nghe tiếng trống đánh vào lúc 14 giờ, thời điểm các thí sinh vào phòng thi làm thủ tục.

Thí sinh Quảng Trị 'đội nắng' đi làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT- Ảnh 6.

Các thí sinh tra cứu thông tin và khẩn trương đến phòng thi

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Thí sinh Quảng Trị 'đội nắng' đi làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT- Ảnh 7.

Nhiều thí sinh thoải mái, chuẩn bị tinh thần tốt nhất cho ngày mai

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Thí sinh Quảng Trị 'đội nắng' đi làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT- Ảnh 8.

Trước ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời, nhiều em cũng không khỏi lo lắng

ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Trưa nay gia đình tôi nấu cho cháu một bữa ăn rất ngon, động viên, nhắc nhở và đưa đón cháu đến điểm thi làm thủ tục. Mới làm thủ tục thi thôi nhưng tôi cũng rất lo, chỉ mong con mình ngày mai sẽ thuận lợi, suôn sẻ và hoàn thành bài thi tốt", bà Nguyễn Thị Thi (trú tại phường Đông Hà) chia sẻ.

Thí sinh Quảng Trị 'đội nắng' đi làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT- Ảnh 9.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh (thứ 2, từ phải qua) cùng các thành viên trong Ban chỉ đạo kỳ thi đến thăm, kiểm tra điểm thi tại Trường THPT Đào Duy Từ sáng nay

ẢNH: B.H

Sáng nay 10.6, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh, Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Thị Hương cũng đã đến thăm, kiểm tra công tác chuẩn bị coi thi tại điểm thi Trường THPT Đào Duy Từ (phường Đồng Hới) và điểm thi Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Quảng Trị.


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