Dự báo thời tiết 3 ngày thi tốt nghiệp THPT 2026

Theo Bộ GD-ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra từ ngày 10 - 12.6. Trong đó, các thí sinh sẽ làm bài thi trong ngày 11 - 12.6. Để giúp thí sinh, phụ huynh chuẩn bị tốt cho kỳ thi này, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã có nhận định diễn biến thời tiết chi tiết ở 5 khu vực, giúp thí sinh, phụ huynh chủ động chuẩn bị cho cả kỳ thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 sẽ có 1,22 triệu thí sinh dự thi ẢNH: TUẤN MINH

Dự báo thời tiết miền Bắc và Thanh Hóa, trong hôm nay 10.6, khu vực tây Bắc bộ có mưa rào và giông vài nơi; riêng các tỉnh Tây Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Thời tiết khu vực Đông Bắc bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; riêng khu vực nam đồng bằng Bắc bộ chiều tối có mưa rào và giông rải rác.

Dự báo thời tiết 2 ngày thi chính, các tỉnh miền Bắc và Thanh Hóa trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Từ ngày 10 - 12.6, nhiệt độ cao nhất ở miền Bắc và Thanh Hoá cao nhất từ 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C.

Thời tiết các tỉnh từ Nghệ An đến TP.Huế, từ ngày 10 - 11.6, trời có mưa rào và giông rải rác, một số nơi có mưa to. Mưa tập trung vào chiều tối và đêm; sang đến ngày 12.6, mưa giảm, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C, thấp nhất từ 25 - 28 độ C.

Thời tiết các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ, từ ngày 10 - 12.6 phổ biến là ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C; thấp nhất từ 26 - 29 độ C.

Dự báo thời tiết cao nguyên Trung bộ từ ngày 10 - 12.6 phổ biến là ngày nắng, chiều tối và tối có mưa giông rải rác; nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C, thấp nhất từ 21 - 24 độ C.

Thời tiết Nam bộ từ ngày 10 - 12.6 phổ biến là trời nắng, chiều tối và tối có mưa giông rải rác, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C, thấp nhất từ 25 - 28 độ C.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2026 đông nhất từ trước đến nay

Theo Bộ GD-ĐT, từ 14 giờ chiều nay 10.6, hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trên cả nước sẽ phải có mặt tại phòng thi để làm thủ tục dự thi.

Trong kỳ thi năm nay, cả nước có 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi, đây là số lượng thí sinh đông nhất từ trước tới nay, tăng 61.600 thí sinh so với năm trước.

Chi tiết lịch thi tốt nghiệp THPT 2026 ẢNH: T.N

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, trong buổi làm thủ tục dự thi, thí sinh cần có mặt tại phòng thi đúng thời gian; xuất trình thẻ căn cước/căn cước công dân/hộ chiếu và giấy báo dự thi.

Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), kỳ thi diễn ra vào tháng 6 có thể xảy ra tình trạng thời tiết cực đoan, như nắng nóng hoặc có nơi là lũ quét, mưa lớn... Các địa phương đã có nhiều kinh nghiệm nhưng không nên chủ quan mà cần phải xây dựng phương án và kịch bản cụ thể.