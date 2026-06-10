Bay từ Hà Nội về TP.HCM, chưa ăn trưa đã đến điểm thi vì việc này...

Vừa tan học, tức tốc đến điểm thi

Ghi nhận tại một số điểm thi ở TP.HCM như: Trường THCS Ngô Quyền, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, Trường THCS Trường Chinh… từ khoảng 12 giờ trưa, các đội hình Tiếp sức mùa thi đã có mặt để chuẩn bị cho buổi làm thủ tục dự thi của thí sinh. Có những bạn tình nguyện viên dù tấm lưng áo ướt đẫm mồ hôi nhưng lúc nào cũng giữ nụ cười rạng rỡ.

Các tình nguyện viên có mặt từ sớm để hỗ trợ thí sinh ẢNH: THảO PHƯƠNG

Khi cái nắng đầu giờ chiều vẫn còn gay gắt, nhiều sinh viên tất bật vận chuyển nước uống, sắp xếp bàn hướng dẫn, chuẩn bị ô dù và rà soát lại các vị trí hỗ trợ. Đáng chú ý, không ít bạn trẻ đến điểm thi ngay sau khi kết thúc buổi học trên giảng đường, thậm chí chưa kịp dùng bữa trưa.

Đào Khánh My, sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam, có mặt tại điểm thi Trường THCS Ngô Quyền từ 11 giờ 30. Nữ sinh cho biết vừa kết thúc ca học buổi sáng đã lập tức di chuyển đến điểm thi.

"Sáng nay sau ca học trên trường là mình tranh thủ chạy đến đây ngay nên chưa kịp ăn trưa. Đến nơi tụi mình chuẩn bị đồ, nước uống, dù để che nắng, che mưa hỗ trợ các thí sinh”, My chia sẻ.

Từ khoảng 12 giờ trưa, các bạn trẻ có mặt để chuẩn bị tiếp sức cho thí sinh ẢNH: THẢO PHƯƠNG

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Đây là năm thứ hai My tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi. Với nữ sinh, niềm vui lớn nhất là được góp một phần nhỏ giúp các thí sinh vững tâm hơn trước kỳ thi quan trọng.“Chỉ cần góp một chút công sức, dù là hỗ trợ về mặt tinh thần cho các bạn thí sinh thôi mình cũng thấy rất vui”, My nói.

Một tình nguyện viên tranh thủ ăn bánh mì sau khi hỗ trợ các thí sinh ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Cũng trong tình trạng tất bật như vậy, Nguyễn Đỗ Uyển Nhi, sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng, vừa kết thúc buổi học kéo dài từ sáng sớm đến gần trưa đã vội vàng đến điểm thi nhận nhiệm vụ.

“Sáng nay mình học từ 6 giờ 50 đến 11 giờ hơn. Sau khi học xong là tranh thủ đến điểm thi ngay. Mình đi từ khu vực Q.7 cũ sang Tân Bình nên cũng khá xa, phải cố gắng tranh thủ để kịp giờ”, Nhi kể.

Nhi hỗ trợ che ô cho thí sinh ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Từng trải qua kỳ thi tốt nghiệp THPT, Nhi hiểu rõ cảm giác hồi hộp và áp lực mà các thí sinh đang đối mặt.“Mình cũng từng là thí sinh nên hiểu tâm trạng lo lắng trước khi đi thi. Đôi khi chỉ một lời động viên trước giờ vào phòng thi cũng có thể giúp các bạn cảm thấy nhẹ lòng hơn”, Nhi chia sẻ.

Đội mưa giúp thí sinh

Chiều nay, thời tiết TP.HCM liên tục thay đổi. Sau những giờ nắng nóng là những cơn mưa bất chợt xuất hiện khi thí sinh bắt đầu đến điểm thi làm thủ tục.

Dưới mưa, các tình nguyện viên vẫn liên tục hỗ trợ che ô, hướng dẫn phòng thi và giải đáp thắc mắc cho thí sinh lẫn phụ huynh.

Dù chưa kịp ăn trưa, nhưng các bạn trẻ vẫn tràn đầy năng lượng ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Hà Nhất Khả Uý, sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam, là một trong những gương mặt nổi bật tại điểm thi. Dù lần đầu tham gia chương trình, nam sinh nhanh chóng bắt nhịp công việc, liên tục hỗ trợ các thí sinh giữa thời tiết thất thường.

"Mình muốn tham gia để tiếp sức cho các bạn thí sinh. Trưa nay cũng có mặt từ sớm. Tuy nắng nóng, mồ hôi chảy ướt áo nhưng mình vẫn thấy vui lắm”, Khả Úy bộc bạch.

Trong số những chiếc áo xanh tại điểm thi, câu chuyện của Trần Huỳnh Bảo Ngọc, sinh viên Trường ĐH Văn Lang đã gây chú ý.

Ngọc cho biết sáng cùng ngày vừa đáp chuyến bay từ Hà Nội về TP.HCM lúc khoảng hơn 9 giờ. Sau khi về nhà chuẩn bị đồ đạc và tranh thủ chợp mắt, nữ sinh tiếp tục đến điểm thi tham gia hỗ trợ và cũng chưa kịp ăn trưa.

Cuối tuần qua, Ngọc đưa bà ngoại ra Hà Nội khám bệnh. Dù bà vẫn đang tiếp tục được bác sĩ theo dõi, cô quyết định trở về TP.HCM sớm để kịp tham gia chương trình mà mình đã gắn bó suốt nhiều năm.

“Hiện tại sức khỏe của bà mình đã ổn hơn. Mình tranh thủ về trước để đi hỗ trợ thí sinh”, Ngọc cho biết.

Đây là năm thứ tư liên tiếp nữ sinh tham gia Tiếp sức mùa thi. Với Ngọc, việc đồng hành cùng các thí sinh không chỉ là một hoạt động tình nguyện mà còn là cách tiếp nối sự sẻ chia mà bản thân từng nhận được.

"Hồi mình đi thi cũng nhận được sự hỗ trợ từ các anh chị tình nguyện viên. Mình mong có thể tiếp nối tinh thần ấy. Chúng mình có thể giúp các em bình tĩnh hơn, tự tin hơn và được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố”, Ngọc chia sẻ.

