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Giới trẻ

Tất bật từ sáng đến khuya, sẵn sàng tiếp sức thí sinh

Nữ Vương
Nữ Vương
10/06/2026 07:08 GMT+7

Ngày mai (11.6) thí sinh kỳ thi tốt nghiệp THPT chính thức bước vào phòng thi. Thời điểm này, ở các điểm thi, tình nguyện viên tất bật công tác chuẩn bị để sẵn sàng tiếp sức.

Không ngơi tay vận chuyển vật phẩm tiếp sức

2 ngày gần đây (8 và 9.6), Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM rộn ràng những chuyến xe ra vào từ sáng đến đêm khuya. Sinh viên tình nguyện các trường làm không ngơi tay để vận chuyển vật phẩm và đồ dùng thiết yếu phân bổ về các điểm thi chuẩn bị sẵn sàng tiếp sức thí sinh và phụ huynh trong 2 ngày thi sắp tới.

Tất bật từ sáng đến khuya, sẵn sàng tiếp sức thí sinh - Ảnh 1.

Từ 2 ngày qua, sinh viên tình nguyện miệt mài vận chuyển vật phẩm đến các điểm thi để sẵn sàng tiếp sức thí sinh

ẢNH: NỮ VƯƠNG

Vật phẩm đủ các loại từ nước uống, bánh kẹo, văn phòng phẩm đến áo mưa, dù che… đều đã sẵn sàng để hỗ trợ toàn diện cho thí sinh. Theo thông tin từ ban tổ chức, năm nay nguồn lực vận động được rất đa dạng. Trong đó có gần 10.000 áo thun, 3.500 nón, 2.300 áo mưa, 562 dù che, gần 16.000 chai nước, hơn 1.200 thùng bánh kẹo, 22.500 voucher suất ăn trưa, và hơn 47.000 phần quà tặng là thực phẩm, văn phòng phẩm…

Với đôi bàn tay nhanh nhẹn, tháo vát của sức trẻ, hàng trăm ngàn phần quà, vật phẩm thiết yếu hỗ trợ thí sinh năm nay nhanh chóng được vận chuyển và phân phát về các điểm thi.

Tất bật từ sáng đến khuya, sẵn sàng tiếp sức thí sinh - Ảnh 2.

Chiều tối 8.6, đội hình sinh viên tình nguyện của Học viện Bưu chính viễn thông tất bật vác từng thùng vật phẩm để chuyển lên xe đưa về trường, trước khi phân bổ ra từng điểm thi do đội hình phụ trách. Sau khi hì hục với từng thùng vật phẩm, Bùi Duy Khánh, sinh viên năm 2 ngành an toàn thông tin Học viện Bưu chính viễn thông, tươi cười bày tỏ: "Bản thân mình cũng từng là thí sinh đi qua những ngày tháng thi cử đầy cam go, nên mình hiểu rất rõ sự căng thẳng và áp lực của các bạn thí sinh lúc này. Vì vậy, việc chuẩn bị từng thùng nước, từng vật phẩm tiếp sức không hề làm mình thấy vất vả mà chỉ mong sao mọi thứ được chu đáo và trơn tru nhất có thể. Mình hy vọng những vật phẩm này sẽ được trao đến đúng lúc, trở thành nguồn động viên thiết thực cho thí sinh 2k8 trên hành trình chinh phục ước mơ".

Điều Khánh và các tình nguyện viên khác mong mỏi nhất khi tham gia Tiếp sức mùa thi là được đồng hành cùng các thí sinh trong quá trình "vượt vũ môn". "Mong rằng các bạn 2k8 bước đến điểm thi, nhìn thấy màu áo xanh tình nguyện và nhận lấy những vật phẩm tiếp sức, sẽ cảm thấy thoải mái và an tâm vì các bạn không hề đơn độc", Khánh chia sẻ.

Sáng đi thi, chiều tham gia tiếp sức

Phụ trách 4 điểm thi ở khu vực Thủ Đức cũ (Trường THPT Thủ Thiêm, Trường THPT Giồng Ông Tố, Trường THPT Dương Văn Thì và Trường THPT Nguyễn Văn Tăng), Mai Thái Tuấn Anh, Đội phó Đội hình tiếp sức mùa thi của Học viện Bưu chính viễn thông, cho biết mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng.

Tất bật từ sáng đến khuya, sẵn sàng tiếp sức thí sinh - Ảnh 3.

Dù mệt, các bạn vẫn cười rất tươi vì biết việc mình làm có thể hỗ trợ phần nào cho thí sinh

ẢNH: NỮ VƯƠNG

Theo Tuấn Anh, sau khi tiếp nhận vật phẩm từ ban tổ chức, đội hình sinh viên tình nguyện sẽ vận chuyển về học viện để phân chia đồng đều và chuyển đến 4 điểm trường. Công tác này được các bạn thực hiện với tinh thần khẩn trương để đảm bảo hôm nay (10.9), khi thí sinh đến điểm thi làm thủ tục đã thấy sự có mặt của tình nguyện viên và các loại vật phẩm tiếp sức.

Tuấn Anh cho biết đội hình Tiếp sức mùa thi của học viện năm nay có khoảng 100 sinh viên tình nguyện, được phân bổ đều cho 4 điểm trường. Ngoài việc khuân vác và phân phát vật phẩm, các bạn cũng đã chuẩn bị các loại bảng cổ vũ mang tinh thần vui tươi để động viên thí sinh.

Tại buổi vận chuyển hàng, các sinh viên tình nguyện của Phân hiệu Học viện Hành chính và quản trị công tại TP.HCM miệt mài mỗi người một phần việc cùng vận chuyển và phân phát vật phẩm đến các điểm tiếp sức. Dù phần nhiều là thành viên nữ, nhưng tinh thần và tiến độ làm việc không hề kém cạnh bạn nam.

Nguyễn Minh Thịnh, Phó chủ tịch Hội Sinh viên trường, Đội trưởng Đội hình tiếp sức mùa thi Phân hiệu Học viện Hành chính và quản trị công tại TP.HCM, cho biết đây là năm đầu tiên sinh viên của trường tái tham gia Tiếp sức mùa thi sau nhiều năm học viện tạm dừng tuyển sinh hệ đại học, chỉ đào tạo chuyên sâu về thạc sĩ, tiến sĩ (tuyển sinh hệ đại học lại từ năm 2023). Chính vì thế, tinh thần của đội hình Tiếp sức mùa thi năm nay vô cùng khí thế. "Tinh thần của đội hình bây giờ đang rất hừng hực. Tụi mình xem đây là cơ hội để thể hiện bản lĩnh của sinh viên học viện trong phụng sự cộng đồng", Thịnh nói.

Với 55 tình nguyện viên, đội hình Tiếp sức mùa thi của học viện phụ trách 2 điểm thi là Trường THPT Trần Hưng Đạo và Trường THPT Gò Vấp (Q.Gò Vấp cũ). Từ nửa tháng nay, đội hình đã bắt đầu công tác chuẩn bị: tập huấn tình nguyện viên, thiết kế sản phẩm cổ vũ trên nền tảng số, vận chuyển và phân phối nguồn vật phẩm tiếp sức…

Tất bật từ sáng đến khuya, sẵn sàng tiếp sức thí sinh - Ảnh 4.

Tất cả đã sẵn sàng để đón thí sinh đến điểm thi

ẢNH: NỮ VƯƠNG

"Trước khi mang các vật phẩm qua điểm thi, đội hình đã đến từng trường tiền trạm, trao đổi với ban giám hiệu để nắm nguồn vật phẩm cần phân bổ, cũng như nhà trường cần hỗ trợ thêm những gì… Bên cạnh đó, tụi mình cũng đã in băng rôn cổ vũ với các nội dung như "2k8 cố gắng nha", "tự tin quyết thắng vượt vũ môn"… Mong rằng khi các bạn đến cổng trường được tụi mình chào đón nồng nhiệt, với không khí vui tươi, phấn khởi sẽ phần nào giúp thí sinh vơi bớt căng thẳng trước giờ thi".

Đây là thời điểm mà sinh viên các trường đều bước vào mùa thi cuối kỳ, nhưng các bạn vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để tham gia mùa tiếp sức ý nghĩa này. Với Thịnh thì sẽ là sáng đi thi, chiều tham gia tiếp sức.

"Những ngày này mình tập trung tối đa cho các công tác chuẩn bị tiếp sức. Đến ngày 11 (ngày đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT - PV), buổi sáng mình sẽ bàn giao lại cho một bạn khác phụ trách để đi thi cuối kỳ, chiều hôm đó sẽ về ngay với đội hình tham gia tiếp sức thí sinh", Thịnh chia sẻ.

Với Tuấn Anh thì đây đã là lần thứ 3 tham gia Tiếp sức mùa thi và đợt này dù đúng ngay kỳ thi cuối kỳ nhưng vẫn không ngăn được bước chân tình nguyện của chàng trai.

"Mình tham gia tiếp sức ngay từ năm nhất đại học. Khi đi tiếp sức, mình thấy được chính mình năm xưa trong hình ảnh của các thí sinh, nên năm nào mình cũng tham gia", Tuấn Anh chia sẻ và khẳng định năm sau vẫn sẽ tiếp tục tham gia Tiếp sức mùa thi cho đến khi ra trường.

Tất bật từ sáng đến khuya, sẵn sàng tiếp sức thí sinh - Ảnh 5.

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