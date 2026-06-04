Cơ duyên đặc biệt đưa MC Khánh Vy trở thành đại sứ Tiếp sức mùa thi

Chương trình đã làm trọn vẹn đúng với ý nghĩa của "tiếp sức"

Cơ duyên nào đã đưa Khánh Vy đến với vai trò đại sứ đồng hành của chương trình Tiếp sức mùa thi?

Mình rất may mắn vì ngay từ khi còn là sinh viên năm nhất đại học đã có cơ hội tham gia nhiều hoạt động của T.Ư Đoàn và T.Ư Hội Sinh viên VN, khởi đầu là từ các chương trình về tiếng Anh. Đến nay, Vy đã gắn bó với Tiếp sức mùa thi được gần 5 năm.

MC Khánh Vy cùng các tình nguyện viên sẵn sàng đồng hành cùng thí sinh trong chương trình Tiếp sức mùa thi ẢNH: DƯƠNG TRIỀU

Chương trình Tiếp sức mùa thi ra đời từ năm 2001, cũng là thời điểm Vy sinh ra và lớn lên. Vì vậy, chương trình giống như một người bạn đồng trang lứa với Vy. Từ ngày còn học phổ thông, khi đi thi thấy các anh chị sinh viên mặc chiếc áo xanh thanh niên tình nguyện, hình ảnh ấy đã in sâu vào tâm trí Vy.

Các anh chị vô cùng thân thiện và nhiệt tình hỗ trợ thí sinh hết mình. Chính hình ảnh đẹp đẽ ấy đã nuôi dưỡng trong Vy một mong ước: khi lớn lên, nếu có đủ khả năng sẽ khoác lên mình màu áo xanh ấy, để hỗ trợ lại các em học sinh khóa dưới. Vy tin rằng bất cứ ai đã từng trải qua thời sinh viên cũng đều mong muốn mang lại những điều tốt đẹp và những giá trị bền vững nhất cho việc học tập của các thế hệ học sinh VN.

Là đại sứ của chương trình, nhân dịp bước sang cột mốc 25 năm, Khánh Vy cảm nhận như thế nào về hành trình bền bỉ của một hoạt động đã trở thành điểm tựa quen thuộc với nhiều bạn trẻ VN?

Đi qua một phần tư thế kỷ, Vy thấy chương trình đã làm trọn vẹn đúng với ý nghĩa của hai từ "tiếp sức". Ngày nay, các bạn học sinh không chỉ cần được tiếp sức về mặt kiến thức sách vở, mà quan trọng hơn cả là sự nối dài về mặt tinh thần.

MC Khánh Vy làm đại sứ của chương trình Tiếp sức mùa thi ẢNH: DƯƠNG TRIỀU

Nhờ có chương trình, các thí sinh nhận ra rằng các em không hề cô đơn trên chặng hành trình cam go này. Xung quanh các em luôn có những người bạn thi cùng, có các anh chị tình nguyện viên, các chuyên gia đồng hành. Trong một chương trình cách đây vài năm, Vy cực kỳ tâm đắc với thông điệp: "Vì một kỳ thi hạnh phúc - Một trải nghiệm thi cử hạnh phúc".

Giai đoạn ôn thi luôn là khoảng thời gian nước rút đầy áp lực. Thế nhưng khi nhìn lại, Vy hy vọng các em sẽ thấy đây là quãng thời gian thực sự hạnh phúc vì bản thân đã nỗ lực hết sức mình, không có gì hối tiếc và đặc biệt là nhận được quá nhiều tình yêu thương, sự hỗ trợ từ cộng đồng và toàn xã hội.

Những bước cải tiến mới mẻ và vô cùng thiết thực

Theo Khánh Vy, trong bối cảnh áp lực thi cử ngày càng lớn và nhu cầu của thí sinh thay đổi, Tiếp sức mùa thi hôm nay cần được đổi mới ra sao để tiếp tục đồng hành hiệu quả với các bạn trẻ?

Vy nhận thấy mỗi năm chương trình đều có những bước cải tiến mới mẻ và vô cùng thiết thực. Sống trong thời đại công nghệ số, Tiếp sức mùa thi đã nhanh chóng chuyển mình. T.Ư Đoàn và ban tổ chức đã xây dựng các nền tảng như app, website trực tuyến để học sinh có thể ôn tập, làm các đề thi thử bám sát với chương trình của Bộ GD-ĐT.

Bên cạnh đó, chương trình tổ chức rất nhiều buổi livestream, podcast kết hợp cùng các chuyên gia, các KOL để trực tiếp lắng nghe, tâm sự và giải đáp thắc mắc tâm lý cho không chỉ các bạn thí sinh mà còn cho cả các bậc phụ huynh. Hơn thế nữa, chương trình còn tổ chức các "School tour", trực tiếp đến các trường cấp 3 trên cả nước để gặp gỡ, động viên, định hướng truyền lửa và trao tặng học bổng cho các em. Có rất nhiều điểm mới, nhưng tựu trung lại, tất cả đều đang đặt lợi ích thực tế và sự hiệu quả vững bền cho các bạn học sinh lên trên hết.

Từ góc nhìn của một người trẻ có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, Khánh Vy đánh giá thế nào về việc chương trình đang mở rộng từ hỗ trợ trực tiếp tại điểm thi sang các nền tảng số?

Theo Vy, đây là một kết quả tất yếu của sự phát triển mạng xã hội và thời đại số. Nó cho thấy cách tiếp cận rất nhạy bén, chứng tỏ sự quan tâm và thấu hiểu sâu sắc tâm lý, nhu cầu của gen Z từ phía T.Ư Đoàn và Hội Sinh viên VN.

Chúng ta phải thừa nhận rằng các bạn trẻ ngày nay sử dụng mạng xã hội rất nhiều. Nhờ sự mở rộng của chương trình trên không gian mạng, những định kiến cho rằng "dùng mạng xã hội nhiều gây xao nhãng học tập" dần được xóa bỏ. Thay vào đó, nó hoàn toàn có thể trở thành một môi trường văn minh, tích cực. Các em vừa có thể lên mạng để ôn tập kiến thức, vừa được tiếp thêm tinh thần, niềm vui thông qua những nội dung chất lượng, nhân văn được sản xuất riêng cho sĩ tử. Đây là một phương pháp đi đúng vào tâm lý giới trẻ và cực kỳ hợp với xu thế thời đại.

Lan tỏa những giá trị bền vững về giáo dục

Nhìn lại 25 năm của Tiếp sức mùa thi, theo Khánh Vy, giá trị lớn nhất mà chương trình mang lại là gì?

Theo Vy, giá trị lớn nhất mà chương trình Tiếp sức mùa thi mang lại chính là sự nối dài của những giá trị bền vững, đặc biệt là giáo dục. Khi VN bước vào kỷ nguyên mới, vươn mình mạnh mẽ hơn thì một trong những nền tảng cốt lõi nhất vẫn là học tập, giáo dục và phát triển tri thức. Điều đó bắt đầu từ chính các bạn học sinh phổ thông đang ngồi trên ghế nhà trường.

Vy luôn nghĩ cánh cửa đại học, cao đẳng hay học viện mở ra trước mắt các bạn không chỉ là một kỳ thi, mà còn là cánh cửa của cơ hội. Các bạn có thể chinh phục bản thân, theo đuổi ước mơ, rồi sau này khi đi làm sẽ mang những giá trị mình có được để đóng góp cho xã hội, cho đất nước. Vì vậy, với Vy, giá trị lớn nhất mà chương trình mang lại chính là góp phần tiếp sức cho giáo dục và cho hành trình phát triển của người trẻ VN.

Bên cạnh đó, Vy thấy chương trình còn mang lại rất nhiều giá trị cho chính những bạn tình nguyện viên tham gia. Những ngày tháng đội nắng dầm mưa tiếp sức cho đàn em chính là tiền đề, là bản lề để rèn luyện nhân cách, giúp các bạn sau này khi bước ra trường đời sẽ tiếp tục cống hiến nhiều điều to lớn hơn nữa cho xã hội.

Xin cảm ơn bạn!