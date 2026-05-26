Tiếp sức mùa thi 2026: Bộ học cụ giúp thí sinh thi cử nhẹ nhàng

Đồng hành cùng chương trình "Tiếp sức mùa thi 2026", Thiên Long giới thiệu loạt sản phẩm hướng đến nhu cầu thực tế của thí sinh, từ bút viết nhanh khô, bút chì tô trắc nghiệm đến máy tính khoa học phục vụ các môn tính toán.

Trong mùa thi 2026, bên cạnh các hoạt động đồng hành cùng Chương trình "Tiếp sức mùa thi", Tập đoàn Thiên Long giới thiệu nhiều dòng học cụ phục vụ trực tiếp cho nhu cầu ôn luyện và làm bài thi của học sinh cuối cấp, lan tỏa thông điệp "Mượt tư duy – Thi nhẹ nhàng".

Theo ghi nhận từ giáo viên và học sinh, áp lực thời gian cùng cường độ ôn tập cao khiến các tiêu chí như viết nhanh, hạn chế lem mực, thao tác thuận tiện hay độ ổn định của học cụ trở nên quan trọng hơn trong giai đoạn cận thi.

Ở nhóm sản phẩm bút viết, bộ Gel "Quickdry" gồm GEL-071/PLUS, GEL-072/PLUS và GEL-129/PLUS được phát triển theo hướng mực khô nhanh nhằm giảm tình trạng nhòe mực khi viết liên tục. Đây được xem là yếu tố quan trọng đối với các môn tự luận yêu cầu tốc độ ghi chép cao. GEL-129/PLUS còn được trang bị đệm tay cầm êm hơn, lượng mực nhiều hơn gấp 1,5 lần so với phiên bản trước đo. Việc cải tiến này giúp học sinh viết trong thời gian dài thoải mái hơn, giảm cảm giác mỏi tay trong giai đoạn ôn luyện cường độ cao.

Ở nhóm học cụ hỗ trợ tính toán, máy tính khoa học Flexio Fx799VN được giới thiệu với nhiều tính năng phục vụ chương trình THPT như hình học không gian, dữ liệu ghép nhóm hay nút gán – gọi nhanh chức năng. Việc tích hợp sẵn các tính năng thường dùng giúp học sinh rút ngắn thao tác và tăng tốc độ xử lý bài toán trong phòng thi. Sản phẩm đồng thời đáp ứng quy định được mang vào phòng thi theo danh mục của Bộ GD-ĐT.

Ngoài Fx799VN, dòng máy Flexio Fx509VN cũng được phát triển nhằm phục vụ nhu cầu giải toán phổ thông với khả năng hỗ trợ các dạng bài như phương trình bậc 2, bậc 3, giải hệ phương trình, tính phân số, hỗn số và các hàm lượng giác cơ bản. Theo đại diện thương hiệu, việc tối ưu thao tác trên máy tính giúp học sinh tiết kiệm thời gian trong quá trình luyện đề và làm bài thi thực tế.

Đối với các môn thi trắc nghiệm, bút chì Exam Grade được Thiên Long giới thiệu với phần ngòi chì có độ đậm cao, giúp thông tin dễ nhận diện hơn khi chấm bằng máy, với tiêu chí dễ tô, hạn chế gãy ngòi và phù hợp cho các bài thi cường độ cao.

Ngoài yếu tố công năng, dòng bút chì này còn mang ý nghĩa tinh thần dành cho mùa thi với hình ảnh cá chép hóa rồng và cỏ bốn lá. Hình ảnh cá chép hóa rồng xuất hiện trên thân bút lấy cảm hứng từ biểu tượng vượt vũ môn trong văn hóa Á Đông, đại diện cho sự nỗ lực và chinh phục những cột mốc quan trọng. Trong khi đó, họa tiết cỏ bốn lá mang thông điệp về niềm tin, hy vọng và sự thuận lợi. Theo đại diện thương hiệu, thiết kế được kỳ vọng trở thành một lời động viên tinh thần nhẹ nhàng dành cho thí sinh trong giai đoạn ôn luyện áp lực cao.

Không chỉ tập trung vào công năng, các dòng học cụ mùa thi năm nay của Thiên Long còn hướng đến việc tạo cảm giác thoải mái và tự tin hơn cho học sinh trong quá trình ôn tập. Đại diện doanh nghiệp cho biết việc đồng hành cùng sĩ tử không dừng ở hoạt động tiếp sức tinh thần mà còn nằm ở việc cải tiến các sản phẩm phục vụ trực tiếp cho trải nghiệm học tập và thi cử.

Một số sản phẩm trong chiến dịch cũng sẽ xuất hiện trong các hoạt động tương tác và quà tặng tại trong các hoạt động thuộc khuôn khổ chương trình "Tiếp sức mùa thi 2026", chương trình đã đồng hành cùng thí sinh Việt Nam suốt 25 năm qua.