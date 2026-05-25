Tình nguyện viên hóa shipper, chạy nước rút hỗ trợ thí sinh

Hóa "shipper" hỗ trợ thí sinh

Dù phải dậy từ 5 giờ sáng, các tình nguyện viên vẫn tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết. Họ chia thành nhiều nhóm để thực hiện các nhiệm vụ: hướng dẫn thí sinh đến khu vực thi, chỉ dẫn phòng thi, hỗ trợ giải đáp thắc mắc và giúp đỡ những trường hợp khẩn cấp như quên giấy báo thi. Mỗi hành động, dù nhỏ bé, đều thể hiện sự tận tâm và mong muốn mang lại thuận lợi nhất cho thí sinh.

Tại điểm thi Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM, từ sáng sớm, nhiều tình nguyện viên mặc áo cam đã có mặt để hỗ trợ thí sinh. Những câu như "Em ơi, em biết phòng thi của mình chưa?", "Không biết thì cứ hỏi áo cam nha em" vang lên liên tục ở cổng trường, khu vực sân và các lối vào phòng thi.

Tình nguyện viên sẵn sàng từ sáng sớm, hỗ trợ thí sinh hết mình Ảnh: An Vy

Có thí sinh chưa biết vị trí phòng thi, có em lần đầu đến trường nên còn bỡ ngỡ. Cũng có trường hợp đi trễ, quên giấy báo dự thi, căn cước công dân, máy tính hoặc bút chì. Giữa không khí có phần căng thẳng trước giờ thi, sự nhiệt tình của các bạn trẻ khiến thí sinh và phụ huynh yên tâm hơn.

Đặng Trần Trường Huy, sinh viên năm 1, gây chú ý khi nổ sẵn xe máy để kịp thời chở thí sinh đi trễ vào thẳng điểm thi. Huy cho biết đây là lần đầu bạn tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi. "Đợt 2 thi đánh giá năng lực có nhiều thí sinh chưa biết vị trí phòng thi. Nhiều bạn lần đầu tới trường nên còn bỡ ngỡ. Mình giúp được một tay thì giúp", Huy cười nói.

Theo Huy, đội tình nguyện viên áo cam luôn chia nhau quan sát ở nhiều khu vực. Khi phát hiện thí sinh cần hỗ trợ, các bạn sẽ lập tức hướng dẫn hoặc đưa vào đúng hội đồng thi. Màu áo cam nổi bật cũng giúp thí sinh dễ nhận ra để hỏi đường.

"Trước đây mình là học sinh Trường THPT Tân An (tỉnh Tây Ninh). Lần đầu lên TP.HCM dự thi, mình cũng đã rất bỡ ngỡ. May mắn là được các anh chị hướng dẫn. Các anh chị còn mang theo bút để hỗ trợ thí sinh. Vì vậy, mình muốn trở thành tình nguyện viên giống như các anh chị", Huy chia sẻ.

Dương Gia Bảo cho biết đây là năm thứ tư bạn tham gia Tiếp sức mùa thi. Với Bảo, mỗi mùa thi đều có những tình huống cần xử lý nhanh. "Năm nào cũng có thí sinh quên đồ. Có bạn cần mượn máy tính. Có bạn quên căn cước công dân. Tụi mình có khi như shipper, chạy thẳng vào để hỗ trợ kịp thời. Nhờ áo cam nổi bật nên việc di chuyển, nhận diện và hỗ trợ thí sinh cũng thuận lợi hơn", Bảo nói.

Võ Hoàng Thông, sinh viên năm 1, cũng có một kỷ niệm đáng nhớ trong buổi tiếp sức. Thông kể có phụ huynh lo lắng vì con chưa ăn sáng và quên mang nước uống. Người mẹ dúi đồ ăn, nước uống vào tay Thông, nhờ bạn tìm cách đưa giúp cho thí sinh. Thông lập tức chạy đi tìm thí sinh để hỗ trợ. Với bạn, những tình huống như vậy tuy nhỏ nhưng rất đáng nhớ.

"Mình là cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân gần đây. Nhà gần nhưng năm ngoái đi thi mình cũng bỡ ngỡ, phải đi hỏi phòng khắp nơi. Nhờ các anh chị hỗ trợ mà mình có kỳ thi trọn vẹn và trở thành sinh viên của trường. Vì vậy, năm nay mình muốn giúp lại các bạn thí sinh", Thông chia sẻ.

Ngoài hỗ trợ thí sinh, các tình nguyện viên còn lắng nghe, trò chuyện cho phụ huynh yên tâm hơn Ảnh: Thái Phúc

Túc trực tại mọi ngả đường

Tại điểm thi Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, Nguyễn Thị Quỳnh Như, sinh viên của trường, cùng nhóm tình nguyện viên túc trực từ sáng sớm tại các tuyến đường xung quanh trường để hướng dẫn sơ đồ di chuyển cho thí sinh vào phòng thi.

Chia sẻ về áp lực tại hiện trường, Như nhìn nhận khó khăn lớn nhất là lượng người đổ về cùng một thời điểm rất đông: "Vốn là sinh viên của trường nên mình khá thông thạo các dãy phòng thi. Tuy nhiên, có những lúc phụ huynh và thí sinh cần hỗ trợ chỉ đường quá đông nên mình phải liên tục hướng dẫn cho nhiều người một lượt. Dù ban đầu hơi vất vả, nhưng rất nhanh sau đó mình đã kiểm soát được tình hình và chỉ dẫn các bạn đến đúng vị trí".

Đã 3 năm liên tiếp gắn bó với hoạt động hỗ trợ thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực, Quỳnh Như bộc bạch: "Mình luôn mong muốn giúp các bạn thí sinh đến điểm thi suôn sẻ nhất, đồng thời tạo cho các bạn tâm lý thoải mái, tự tin. Bản thân mình nhận thấy Tiếp sức mùa thi là một chương trình vô cùng ý nghĩa. Việc có thể san sẻ, giúp thí sinh phần nào giảm bớt áp lực trước khi làm bài chính là nguồn động lực và niềm vui lớn nhất của mình".

Lắng nghe, trấn an phụ huynh trong lúc chờ đợi

Ngoài tiếp sức thí sinh, các tình nguyện viên còn đặc biệt quan tâm đến phụ huynh. Khi con em bước vào phòng thi, phụ huynh đứng bên ngoài cổng trường, ai cũng hồi hộp. Các bạn tình nguyện viên chủ động đến bắt chuyện, hỏi đáp thắc mắc về ngành học, giúp cung cấp thêm thông tin về trường.

Nguyễn Trần Cao Nguyên, sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, cho biết: "Tụi mình luôn sẵn sàng hỗ trợ hết khả năng. Mình đã tư vấn cho cô chú về phổ điểm, các phương thức xét tuyển khác ngoài kỳ thi đánh giá năng lực, để cô chú thêm phần an tâm. Mình hy vọng san sẻ phần nào áp lực cho cả thí sinh và phụ huynh".

Trần Mỹ Thúy Quyên, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, chia sẻ những khoảnh khắc nán lại trò chuyện ngoài cổng trường thi đã giúp Quyên thấu hiểu sâu sắc hơn nỗi vất vả của đấng sinh thành.

"Các cô chú luôn mang trong mình ước mong bình dị là con cái thi tốt, có tương lai rộng mở để sau này tự lo được cho bản thân. Lắng nghe những lời tâm sự chân tình ấy, mình càng có thêm động lực để hỗ trợ hết mình cho các phụ huynh trong lúc chờ đợi".

Quyên cho hay, sau chương trình Tiếp sức mùa thi, cô bạn tự nhủ bản thân càng phải nỗ lực học tập và rèn luyện hơn nữa để không phụ lòng mong mỏi của ba mẹ.

Bên ngoài điểm thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM, không khí vẫn chưa lắng xuống sau khi thí sinh vào phòng thi. Nhiều phụ huynh đứng nép dưới bóng cây, liên tục nhìn đồng hồ, nhìn về phía cổng trường, chờ thêm một tín hiệu yên tâm sau khi con đã hoàn tất thủ tục vào phòng thi. Một số phụ huynh tranh thủ hỏi nhau thêm về ngành học, điểm chuẩn các năm trước và chương trình đào tạo của trường để chuẩn bị cho giai đoạn xét tuyển sắp tới.

Khoảng thời gian ấy, các tình nguyện viên không chỉ hỗ trợ thí sinh. Khi thí sinh đã ổn định trong phòng thi, các bạn chuyển sang đồng hành cùng phụ huynh. Có bạn hướng dẫn phụ huynh tìm chỗ ngồi mát hơn, có bạn hỗ trợ mua nước. Có bạn kiên nhẫn giải đáp những câu hỏi liên quan đến thời gian làm bài, khu vực đón thí sinh và thông tin tuyển sinh cơ bản.

Trương Kim Hương, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cho biết mỗi mùa thi đều để lại cho bạn nhiều cảm xúc. Theo Hương, phía sau mỗi thí sinh là sự lo lắng âm thầm của phụ huynh. Hương kể có phụ huynh đưa con đến điểm thi từ rất sớm và không rời đi sau khi con đã vào phòng thi. Một số người đứng lại ở cổng trường khá lâu. Người thì sợ con làm bài không tốt. Người lại lo con mất bình tĩnh khi gặp đề khó…