TP.HCM mở rộng, Tiếp sức mùa thi nâng cấp quy mô chưa từng có

Sáng 7.6, Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM phối hợp Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM, Báo Thanh Niên và Tập đoàn Thiên Long tổ chức Lễ ra quân chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2026 tại TP.HCM.

Tiếp sức mùa thi 2026: Nhiều giải pháp hỗ trợ từ sớm và xuyên suốt

Năm 2026, số lượng điểm thi trên địa bàn TP.HCM tăng từ 171 lên 246 điểm, tương đương tăng gần 44% so với năm 2025. Tuy nhiên, ban tổ chức đặt mục tiêu bố trí lực lượng tình nguyện có mặt tại tất cả các điểm thi nhằm bảo đảm mọi thí sinh đều được hỗ trợ kịp thời.

Với tinh thần và khí thế hừng hực của sức trẻ, hơn 25.000 lượt sinh viên đã đăng ký tham gia tiếp sức. Sau quá trình xét chọn, hơn 6.000 sinh viên tình nguyện sẽ trực tiếp tham gia hỗ trợ tại các điểm thi, cùng 35 đội hình tình nguyện đến từ các trường ĐH, CĐ và học viện.

Hàng ngàn sinh viên đã sẵn sàng tiếp sức thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm nay ẢNH: NỮ VƯƠNG

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Đăng Khoa, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM, cho rằng những con số này không chỉ phản ánh sự lớn mạnh của chương trình mà còn khẳng định tinh thần xung kích, trách nhiệm và nghĩa tình của tuổi trẻ TP.HCM.

Các tình nguyện viên đã được tập huấn đầy đủ về kỹ năng hỗ trợ thí sinh, xử lý tình huống, sơ cấp cứu cơ bản và phối hợp các lực lượng chức năng tại điểm thi nhằm bảo đảm môi trường thi an toàn, thuận lợi.

Trong thời gian diễn ra kỳ thi, hơn 6.000 sinh viên tình nguyện sẽ đồng loạt triển khai hoạt động hỗ trợ tại các điểm thi như hướng dẫn thí sinh và phụ huynh; hỗ trợ sơ cấp cứu và các tình huống khẩn cấp; điều phối giao thông tại khu vực cổng trường và các nút giao thông trọng yếu; hỗ trợ trông giữ hành lý; phát tặng vật phẩm thiết yếu…

Bên cạnh đó, rất nhiều hoạt động ý nghĩa đã được chuẩn bị và tiếp sức từ sớm. Từ tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ tinh thần, ứng dụng công nghệ số "AI hỗ trợ kỳ thi", học bổng đến sự chuẩn bị để đồng hành cùng tân sinh viên sau kỳ thi… Tất cả đều thể hiện quyết tâm của chương trình trong việc hỗ trợ toàn diện cho thí sinh trước, trong và sau kỳ thi.

Mỗi điểm thi trở thành một điểm tựa cho thí sinh

Anh Nguyễn Đăng Khoa cho biết chỉ trong ít ngày tới, màu áo xanh sẽ có mặt tại tất cả các điểm thi trên địa bàn thành phố. Mỗi lời hướng dẫn tận tình, mỗi hành động hỗ trợ kịp thời, mỗi nụ cười động viên của các tình nguyện viên đều có thể trở thành nguồn động lực giúp thí sinh thêm tự tin bước vào kỳ thi quan trọng của cuộc đời.

Các tình nguyện viên đã chuẩn bị một tinh thần tràn đầy năng lượng trước giờ xuất quân Tiếp sức mùa thi ẢNH: NỮ VƯƠNG

Theo anh Khoa, năm nay có quy mô rộng lớn hơn, nhiều điểm thi hơn nên yêu cầu phối hợp cũng cao hơn. "Tôi mong rằng mỗi sinh viên tình nguyện sẽ luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận tình trong từng nhiệm vụ được giao; để mỗi điểm thi trở thành một điểm tựa, mỗi lời hướng dẫn trở thành một nguồn động viên và mỗi hành động nhỏ góp phần giúp các em học sinh bước vào kỳ thi với tâm thế bình tĩnh, tự tin và vững vàng hơn", Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM nhắn gửi đến sinh viên tình nguyện trước giờ ra quân.

Là Đội trưởng Đội hình sinh viên tình nguyện tại các điểm thi thuộc các phường Bà Rịa, Tam Thắng, Hồ Tràm và đặc khu Côn Đảo, Hà Lương Thảo Uyên, Phó chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết ngay sau lễ ra quân, bản thân và các tình nguyện viên của đội hình đã rất sung sức, tràn đầy nhiệt huyết.

Uyên cho biết các bạn đang tích cực chuẩn bị mọi công tác để tiếp sức thí sinh một cách tốt nhất. Sau lễ ra quân, các nguồn lực và vật phẩm cũng đã theo chân các bạn từ trung tâm thành phố về khu vực đội hình phụ trách. "Tụi mình đã chuẩn bị từ trước một tinh thần tràn đầy sức sống và năng lượng để tiếp sức thí sinh. Các loại vật dụng và vật phẩm thiết yếu như nước uống, bút, sổ tay, dù, áo mưa… cũng đang được chuẩn bị sẵn sàng để tiếp sức, giúp thí sinh có thể tự tin vượt vũ môn và hoàn thành tốt nhất kỳ thi", nữ sinh 2 lần tham gia tiếp sức mùa thi chia sẻ.

Khí thế hừng hực của lễ ra quân ở trung tâm thành phố cũng đã lan tỏa đến đặc khu Côn Đảo. Anh Đỗ Phi Phúc, Bí thư Đoàn đặc khu Côn Đảo, cho biết dù địa bàn đặc thù ở vùng đảo xa xôi của thành phố, nhưng công tác chuẩn bị cho tiếp sức mùa thi năm nay cũng đã sẵn sàng.

Theo anh Phúc, với 1 điểm thi tại ngay đặc khu, đội hình 25 sinh viên tình nguyện sẽ túc trực để hỗ trợ từ tinh thần cho đến các loại vật phẩm, vật dụng thiết yếu cho thí sinh.

Anh Phúc cũng cho biết ở Côn Đảo không có sinh viên đang theo học nên đa phần là học sinh lớp 10, 11 sẽ tiếp sức anh chị đi thi. Cũng chính vì thế mà đội hình tiếp sức mùa thi tại đặc khu Côn Đảo rất đặc biệt. Trong số thí sinh năm nay có những bạn 2 năm trước từng tham gia tiếp sức anh chị và giờ đến lượt mình được đàn em tiếp sức. Đây cũng sẽ là một kỷ niệm rất đặc biệt cho thí sinh ở đảo.