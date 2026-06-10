Hoa hậu Lương Thùy Linh: Tiếp sức mùa thi luôn lắng nghe để chuyển mình cùng thời đại

Lương Thùy Linh cho rằng giá trị lớn nhất mà "Tiếp sức mùa thi" mang lại không chỉ là hỗ trợ trước kỳ thi mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng giữa các thế hệ thanh niên.

Giá trị lớn hơn nằm ở sự đồng hành về tinh thần

Vì sao Linh nhận lời trở thành đại sứ đồng hành của chương trình Tiếp sức mùa thi?

Thực ra, Linh không nghĩ mình là người "chọn" chương trình, mà ngược lại, Linh cảm thấy biết ơn vì có cơ hội được đồng hành cùng Tiếp sức mùa thi và các thí sinh trên khắp cả nước. Giáo dục luôn là giá trị rất quan trọng trong cuộc sống của Linh. Từ những năm còn ngồi trên ghế nhà trường cho đến khi trở thành hoa hậu, việc học và tinh thần cầu tiến luôn là điều Linh theo đuổi.

Hoa hậu Lương Thùy Linh cùng các tình nguyện viên tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi ẢNH: TL

Từng là một thí sinh, Linh hiểu cảm giác hồi hộp, áp lực và những kỳ vọng đặt lên vai mình trong những ngày thi quan trọng. Có những lúc chỉ một lời động viên từ gia đình, thầy cô hay thậm chí một người xa lạ cũng có thể giúp mình bình tĩnh và tự tin hơn rất nhiều.

Chính vì vậy, khi có cơ hội đồng hành cùng chương trình, Linh muốn dùng trải nghiệm, sự thấu hiểu và tiếng nói của mình để tiếp thêm động lực cho các bạn trẻ. Nếu một chia sẻ nhỏ của Linh có thể giúp các em vững tin hơn trước một cột mốc quan trọng của cuộc đời thì đó là điều rất ý nghĩa.

Điều gì khiến Linh xúc động nhất trong những lần tham gia các hoạt động của Tiếp sức mùa thi?

Điều khiến Linh nhớ nhất lại là những khoảnh khắc rất đời thường. Đó có thể là ánh mắt đầy lo lắng của người mẹ đứng ngoài cổng trường chờ con làm bài thi, là cái nắm tay động viên giữa các thí sinh, hay hình ảnh những tình nguyện viên áo xanh có mặt từ rất sớm để hỗ trợ các em.

Nhiều người nghĩ rằng Tiếp sức mùa thi chủ yếu là hỗ trợ nước uống, chỉ đường hay các điều kiện hậu cần. Nhưng khi trực tiếp tham gia, Linh nhận ra giá trị lớn hơn nằm ở sự đồng hành về tinh thần. Các bạn tình nguyện viên đang gửi đến thí sinh một thông điệp rất mạnh mẽ rằng "bạn không hề đơn độc".

Chương trình đã không ngừng lắng nghe để thích ứng

Theo Linh, sau 25 năm, Tiếp sức mùa thi đã thay đổi như thế nào để phù hợp với thế hệ thí sinh mới?

Điều Linh đánh giá cao là chương trình đã không ngừng lắng nghe để thích ứng. Bên cạnh những hoạt động truyền thống, Tiếp sức mùa thi hiện nay còn chú trọng chăm sóc sức khỏe tinh thần cho thí sinh thông qua các kênh tư vấn, tổng đài hỗ trợ tâm lý, các buổi giao lưu định hướng và nhiều hình thức cung cấp thông tin trực tuyến.

Sự chuyển mình đó cho thấy Tiếp sức mùa thi không chỉ đồng hành với một kỳ thi mà còn đồng hành với những thay đổi của thế hệ trẻ. Đó là yếu tố giúp chương trình luôn giữ được sự gần gũi và ý nghĩa trong lòng học sinh, sinh viên qua nhiều năm.

Một "vòng lặp đẹp của sự tử tế"

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm tổ chức chương trình, Linh muốn gửi gắm điều gì tới các thí sinh đang chuẩn bị bước vào kỳ thi và những tình nguyện viên đang âm thầm cống hiến?

Với các thí sinh, Linh muốn nói hãy cố gắng hết sức, nhưng đừng tự tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Kỳ thi rất quan trọng, nhưng điểm số không phải là yếu tố duy nhất quyết định tương lai của mỗi người.

Điều quan trọng nhất là các em đã nỗ lực như thế nào trong hành trình chuẩn bị. Hãy bước vào phòng thi với tâm thế bình tĩnh, tự tin và tin tưởng vào những gì mình đã học. Dù kết quả ra sao, phía trước vẫn còn rất nhiều cơ hội để các em khám phá bản thân và trưởng thành.

Với các bạn tình nguyện viên, Linh muốn gửi lời cảm ơn chân thành. Các bạn đã lựa chọn dành thời gian, công sức và nhiệt huyết của tuổi trẻ để giúp đỡ người khác. Có thể đôi khi những việc làm ấy rất nhỏ, nhưng với một thí sinh đang lo lắng trước kỳ thi, đó lại là nguồn động viên vô cùng lớn. Linh tin rằng sự tử tế luôn có sức lan tỏa. Những gì các bạn trao đi hôm nay sẽ trở thành động lực để nhiều người tiếp tục sống có trách nhiệm và biết sẻ chia hơn trong tương lai.

Nhìn lại hành trình 25 năm của Tiếp sức mùa thi, Linh cảm nhận điều gì là giá trị bền vững nhất mà chương trình để lại?

Với Linh, đó là một "vòng lặp đẹp của sự tử tế". Nhiều năm trước, có những bạn học sinh được chương trình hỗ trợ trong mùa thi. Sau này khi trở thành sinh viên, các bạn ấy lại khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện để tiếp sức cho thế hệ đàn em.

Đó là điều rất đặc biệt. Chương trình không chỉ giúp một người vượt qua kỳ thi mà còn gieo vào lòng họ tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Từ người được giúp đỡ, họ trở thành người sẵn sàng giúp đỡ người khác. Chính sự tiếp nối ấy đã tạo nên sức sống bền bỉ cho Tiếp sức mùa thi suốt một phần tư thế kỷ. Đây không còn đơn thuần là một hoạt động hỗ trợ thi cử, mà đã trở thành biểu tượng của tinh thần tương thân tương ái, của sức trẻ Việt Nam luôn biết sống vì cộng đồng.

Cảm ơn bạn!



