Hôm nay hơn 1,2 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT

Với số lượng khoảng 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay ghi nhận số lượng thí sinh đông nhất từ trước tới nay, tăng 61.600 thí sinh so với năm trước

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, trong buổi làm thủ tục dự thi, thí sinh cần có mặt tại phòng thi đúng thời gian; xuất trình thẻ căn cước/căn cước công dân/hộ chiếu và giấy báo dự thi.

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại địa phương ẢNH: NGUYỄN MẠNH

Nếu thấy có những sai sót về họ, tên đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên, phải báo ngay cho giám thị hoặc người làm nhiệm vụ tại điểm thi để xử lý kịp thời.

Trường hợp bị mất thẻ căn cước/căn cước công dân /hộ chiếu, hoặc các giấy tờ cần thiết khác, phải báo cáo ngay cho trưởng điểm thi để xem xét, xử lý.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), chia sẻ năm nay là kỳ thi đầu tiên tổ chức sau khi thực hiện sắp xếp lại địa giới hành chính và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Số lượng các địa phương giảm đi nhưng số lượng thí sinh và địa bàn của nhiều tỉnh, thành tăng lên.

Đây là một trong những vấn đề yêu cầu các địa phương cần phải tính toán phương án phù hợp để bảo đảm mọi hoạt động, từ hội đồng in sao đề thi đến các địa điểm thi, đều vận hành theo cách thuận lợi và an toàn nhất.

Ngoài ra, trong bối cảnh việc sử dụng phổ biến công nghệ cao và đặc biệt là sự phát triển bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) dẫn tới nguy cơ lợi dụng để thực hiện hành vi gian lận trong thi cử, Bộ GD-ĐT đã phối hợp Bộ Công an cùng các địa phương có nhiều giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi.

Một vấn đề khác là thời tiết vì kỳ thi được tổ chức vào tháng 6 có thể xảy ra tình trạng thời tiết cực đoan, như nắng nóng hoặc có nơi là lũ quét, giông bão… Dù các địa phương đã có nhiều kinh nghiệm nhưng không nên chủ quan mà cần phải xây dựng phương án và kịch bản cụ thể.

Bộ GD-ĐT huy động khoảng 6.000 cán bộ của các cơ sở ĐH để tham gia khâu kiểm tra, giúp giám sát an ninh, an toàn của kỳ thi theo quy chế. Kết quả kỳ thi này còn sử dụng để tuyển sinh ĐH nên trách nhiệm của trường ĐH cũng rất cao.

Về đề thi, ông Huỳnh Văn Chương cho biết: Kỳ thi tốt nghiệp THPT có mục tiêu trước hết là xét công nhận tốt nghiệp cho học sinh phổ thông trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, nhiều năm qua, kết quả kỳ thi cũng được các cơ sở giáo dục ĐH sử dụng rộng rãi trong tuyển sinh. Vì vậy, đề thi phải đồng thời đáp ứng được cả hai yêu cầu này.

Trên tinh thần đó, Bộ GD-ĐT tiếp tục xây dựng đề thi theo hướng bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018, bảo đảm có các câu hỏi ở mức độ phù hợp để xét tốt nghiệp, đồng thời tăng cường các câu hỏi có tính phân hóa nhằm hỗ trợ các trường ĐH, cao đẳng sử dụng kết quả thi trong tuyển sinh.

Trong quá trình xây dựng đề, Bộ đặc biệt chú trọng khâu thử nghiệm, phân tích dữ liệu khảo thí và hoàn thiện ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa để bảo đảm độ tin cậy, tính phân hóa và sự ổn định của đề thi qua các năm.

Mục tiêu là để kết quả kỳ thi phản ánh sát năng lực học sinh, bảo đảm công bằng, khách quan và đáp ứng được yêu cầu của cả giáo dục phổ thông và tuyển sinh ĐH.

Kỳ thi sẽ chính thức diễn ra trong hai ngày 11 và 12.6 với 3 buổi thi lần lượt là: ngữ văn, toán và bài thi tự chọn.

Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT, thí sinh sẽ dự thi 4 môn trong đó có 2 môn thi bắt buộc là toán, ngữ văn và 2 môn thi tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12 gồm ngoại ngữ, lịch sử, vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ.