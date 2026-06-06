Đạt điểm toán tối đa thi đánh giá năng lực đợt 2, thí sinh nêu bí quyết

Thí sinh trước giờ làm bài thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2026 tại Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, ngày 24.5 ẢNH: NHẬT THỊNH

ĐH Quốc gia TP.HCM hôm 5.6 công bố cùng lúc phổ điểm tổng và điểm thi đánh giá năng lực (V-ACT) đợt 2 của hơn 170.000 thí sinh. Thủ khoa là thí sinh đạt tổng điểm 1.139 - cao nhất trước tới nay - trong khi mức điểm trung bình là 670,9. ĐH này không công bố cụ thể phổ điểm của từng phần thi, gồm tiếng Việt, tiếng Anh, toán và tư duy khoa học.

Tuy nhiên theo ghi nhận của Thanh Niên, đợt 2 không còn hiện tượng điểm tiếng Việt nhiều thí sinh thấp nhất trong 4 phần, mà thay vào đó là điểm toán. Điều này một phần tới từ việc sau giờ thi, nhiều thí sinh thi 2 đợt kể rằng các bạn sốc với độ khó phần toán đề đợt 2, nhất là ở nội dung hình học không gian và giới hạn dãy số.

Không cần kiến thức toán chuyên

Đạt điểm tối đa phần toán ở cả hai đợt thi V-ACT năm nay, Nguyễn Huy Khang, lớp chuyên toán Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TP.HCM), cho rằng nhiều câu hỏi mức độ vận dụng và vận dụng cao đề đợt 2 "hơi khó hơn" đề đợt 1, nhất là ở nội dung về dãy số và yêu cầu tính giới hạn, bất phương trình hàm log-mũ, phương trình vi phân cấp một, tham số m về tương giao đồ thị...

"Tuy nhiên, bài thi vẫn đảm bảo đánh giá tư duy làm bài của học sinh hơn là việc học thuộc nhiều kiến thức, hầu hết các câu hỏi vận dụng cao trên có thể giải quyết bằng cách thử đáp án hoặc bấm máy để loại trừ", Khang, từng đạt tổng điểm 1.063, chia sẻ. "Các câu hỏi còn lại thì phủ khắp kiến thức học từ lớp 10 tới 12, bao gồm các chuyên đề".

Cũng theo nam sinh, đề hầu như không hỏi kiến thức đặc thù, chỉ học nội dung toán chuyên mới làm được dù thực tế "có vài trường hợp hỏi khó hơn so với các dạng thường thấy trong đề thi tốt nghiệp THPT chương trình mới". Ở các câu này, đề chỉ yêu cầu chọn đáp án đúng chứ không cần giải một cách hoàn chỉnh nên thí sinh cũng không cần kiến thức chuyên để xử lý, theo Khang.

"Ví dụ như câu dãy số nêu trên, nếu giải hoàn chỉnh các bạn phải dùng định lý Stolz-Cesaro để chứng minh giới hạn của dãy số phụ là 1/2. Song nếu không biết làm bài bản thì các bạn hoàn toàn có thể nhập công thức của dãy số phụ vào máy tính, tính số hạng thứ 100-200 là đã tìm được xấp xỉ giới hạn của dãy số phụ", Khang lý giải.

Dành lời khuyên cho thí sinh dự thi năm sau, Khang kể các bạn có thể tập trung ôn một số dạng bài thường gặp ở cả 2 đợt thi, trong đó có miền nghiệm lớp 10; giới hạn hàm số, hình học không gian, hình học phẳng, lượng giác lớp 11; hàm số log-mũ, tổ hợp xác suất; nguyên hàm tích phân cơ bản, hình học không gian lớp 12. Ngoài ra, còn có các bài toán lồng ghép tham số m ở nhiều chủ đề khác nhau.

Khang nhấn mạnh, điểm cốt lõi để đạt điểm cao nằm ở việc vững kiến thức nền tảng. Trong đề thi, Khang cho rằng phần toán không quá đánh đố, chủ yếu xoay quanh những dạng bài quen thuộc. Thế nên nếu hiểu bản chất từng dạng và luyện tập đủ nhiều, các bạn có thể xử lý ổn thỏa.

Đến khi làm bài thực tế, Khang khuyên nên phân bổ thời gian theo tính chất câu hỏi. Trường hợp của bản thân, Khang nói câu lý thuyết dành tối đa 30 giây/câu, vì "nếu học là biết ngay, còn chưa học hầu như không trả lời được". Với các câu đọc hiểu, nam sinh dành khoảng 1 phút/câu. Thời lượng này với các câu tính toán là tối đa 5 phút/câu và với phần tư duy logic là tối đa 10 phút/nhóm câu hỏi.

"Nếu lố thời gian mà vẫn chưa tìm được hướng giải, mình tạm chọn phương án hợp lý nhất, đánh dấu lại rồi chuyển sang câu khác để tránh mất thời gian và giữ tâm lý ổn định, sau đó quay lại xử lý sau", Khang nói.

Nguyễn Huy Khang, thí sinh đạt điểm tối đa phần toán ở cả hai đợt thi V-ACT năm 2026 ẢNH: H.K

Hạn chế lệ thuộc máy tính khi thi đánh giá năng lực

Nguyễn Mạnh Huy, lớp chuyên Toán Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng (TP.Cần Thơ), là một thí sinh khác hiếm hoi đạt điểm toán tối đa 300 trong lần thi đợt 2, tăng 35 điểm so với đợt đầu dự thi. Nam sinh đạt tổng điểm 1.110 thông tin, thời gian giữa hai đợt thi, điều bạn chú trọng để cải thiện điểm là liên tục luyện các đề do trung tâm dạy thêm biên soạn, từ đó học kiến thức mới và sửa lỗi sai ngay từ chính bài giải.

"Mỗi bài giải, nếu có làm sai thì mình đều ghi chú lại xem sai ở đâu, cải thiện thế nào... để lần sau cẩn thận hơn", Huy nói.

Khi vào phòng thi, Huy chia sẻ bạn ưu tiên làm các câu tư duy logic và phân tích số liệu ở phần tư duy khoa học trước bởi "đây là lúc não tỉnh táo nhất, đỡ bị dính 'bẫy' của người ra đề". Sau đó, nam sinh giải tiếp các câu suy luận khoa học, tiếng Anh, tiếng Việt để tiết kiệm thời gian rồi sau cùng mới tới phần toán - được bạn cho là "khó nhất và mất nhiều thời gian nhất" để hoàn tất.

Tuy nhiên ở riêng phần toán, Huy cũng làm bài theo kiểu cuốn chiếu, câu nào "nhìn vô không biết làm" bạn sẽ bỏ qua, chỉ làm trước những câu có thể ra kết quả liền. Tới khi xong hết, Huy mới quay trở lại các câu còn bỏ dở. Tổng cộng, Huy dành khoảng 15-20 phút cho phần tư duy logic cùng phân tích số liệu, 60 phút cho phần toán và còn lại là các phần khác.

Nhận xét về đề đợt 2 vừa trải qua, Huy cho biết thêm đề có một số câu toán khó không thể bấm máy được, trong đó có 1 câu về giới hạn và 1 câu về hình học không gian, "đòi hỏi thí sinh phải viết nháp ra giấy để nhìn thấy được điểm mấu chốt". Nam sinh nói mất cỡ 15-20 phút cho 2 câu khó này.

Chú trọng các thao tác giải thay vì dựa dẫm quá mức vào máy tính cũng là một trong những lời khuyên mà nam sinh từng đạt giải nhất thi học sinh giỏi toán cấp thành phố, giải nhì thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp thành phố muốn dành cho những sĩ tử muốn chinh phục cột mốc tối đa.

Đồng tình với Khang, Huy cho rằng thí sinh không nhất thiết phải học chuyên toán mới đạt được điểm cao phần này, mà quan trọng nhất là phải chăm luyện đề và hình thành được tư duy giải đề V-ACT - vốn có nhiều điểm khác biệt so với các kỳ thi năng lực khác cũng như kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ngoài ra, với các câu hỏi không tìm được các giải, thí sinh các lớp đại trà có thể áp dụng chiến thuật thử đáp án hoặc bấm máy tính để dò.

"Cốt lõi nhất là cần cẩn thận từng câu một để không mất điểm vô lý. Bản thân mình và bạn bè chuyên toán cũng thường đọc thiếu đề, đọc không kỹ hoặc hiểu sai ý, dẫn tới việc khoanh đáp án ngược lại với yêu cầu của đề. Điều nên làm là hãy đọc từ từ, gạch chân từng từ khóa quan trọng trong đề", Huy khuyên.

Nguyễn Mạnh Huy, thí sinh đạt tổng điểm 1.110 V-ACT đợt 2 năm 2026, trong đó phần toán bứt phá thêm 35 điểm so với đợt 1 để giành điểm tối đa ẢNH: M.H

Theo ĐH Quốc gia TP.HCM, cấu trúc đề thi V-ACT gồm 3 phần là sử dụng ngôn ngữ (tiếng Việt, tiếng Anh), toán, tư duy khoa học (tư duy logic, phân tích số liệu, suy luận khoa học). Trong đó, phần toán có 30/150 câu, chiếm 300/1.200 tổng điểm.

Hiện, 118 trường ĐH, CĐ trên cả nước sử dụng kết quả thi V-ACT để phục vụ tuyển sinh.