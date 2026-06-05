ĐH Quốc gia TP.HCM công bố phổ điểm thi năng lực: Có tới 35% dưới 600 điểm

ĐH Quốc gia TP.HCM công bố phổ điểm thi kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2026. ảnh: ngọc dương

Hôm nay (5.6), ĐH Quốc gia TP.HCM công bố phổ điểm thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2026. Kỳ thi được tổ chức vào ngày 24.5 tại 15 tỉnh, thành phố với sự tham gia của 170.125 thí sinh, đạt tỷ lệ dự thi 98,3% trên tổng số 173.121 thí sinh đăng ký dự thi.

Phân bố điểm đợt 2 có dạng gần phân bố chuẩn

Kết quả phân tích cho thấy phân bố điểm đợt 2 năm 2026 tiếp tục có dạng gần phân bố chuẩn với dạng hình chuông cân đối. Phân bố điểm trải rộng phản ánh khả năng đánh giá thí sinh trên dải năng lực rộng và khả năng phân loại tốt của đề thi.

Khoảng 35% thí sinh đạt dưới 600 điểm, 58% đạt dưới 700 điểm, 78% đạt dưới 800 điểm và khoảng 8% thí sinh đạt từ 900 điểm trở lên. Các số liệu này cho thấy phổ điểm được phân bố hợp lý, có sự phân tầng rõ rệt giữa các nhóm năng lực và phù hợp với mục tiêu sử dụng kết quả thi trong tuyển sinh đại học.

So sánh với đợt 1 năm 2026, phân bố điểm của hai đợt thi có hình dạng tương đồng nhưng có phần "lệch trái" nhẹ và trải rộng hơn so với đợt 1.

Điểm trung bình đợt 2 là 670,9 điểm, thấp hơn mức điểm 682,0 của đợt 1. Độ rộng của phân bố điểm của đợt 2 cũng lớn hơn, cho thấy đề thi tiếp tục đánh giá hiệu quả thí sinh trên nhiều mức năng lực khác nhau.

Kết quả "lệch trái" nhẹ của phân bố điểm đợt 2 chủ yếu đến từ tính đa dạng của hơn 170.000 thí sinh tham gia kỳ thi. Nhóm 109.799 thí sinh thi cả 2 đợt có kết quả đợt 2 được cải thiện nhẹ. Điểm trung bình tăng từ 696,3 ở đợt 1 lên 713,7 ở đợt 2. Trong khi đó, nhóm 60.319 thí sinh chỉ thi đợt 2 có kết quả thấp đáng kể so với mặt bằng chung, "kéo" phân bố điểm toàn phần của đợt 2 "lệch trái" so với phân bố điểm toàn phần của đợt 1.

Phổ điểm thi đánh giá năng lực đợt 2 năm nay nguồn: ĐHQG-TP.HCM

Tra cứu kết quả thi và tải giấy chứng nhận kết quả thi điện tử

Kết quả phân tích độ khó và độ phân biệt cho thấy phần lớn các câu hỏi trong đề thi nằm ở mức độ khó trung bình, phù hợp với mục tiêu đánh giá năng lực phục vụ tuyển sinh đại học.

Đặc biệt, hơn 92% câu hỏi đạt mức độ phân biệt tốt và rất tốt, cho thấy đề thi có khả năng phân loại hiệu quả giữa các nhóm thí sinh có năng lực khác nhau. Bên cạnh các câu hỏi ở mức độ trung bình, đề thi vẫn duy trì tỷ lệ hợp lý các câu hỏi khó và rất khó nhằm mở rộng dải đo, qua đó nâng cao khả năng phân hóa phục vụ công tác tuyển sinh.

Thí sinh có thể tra cứu kết quả thi và tải giấy chứng nhận kết quả thi điện tử thông qua tài khoản đăng ký dự thi trên hệ thống. ĐH Quốc gia TP.HCM tiếp tục triển khai hình thức cấp giấy chứng nhận điện tử nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh, các cơ sở giáo dục ĐH và phù hợp với định hướng chuyển đổi số trong công tác khảo thí và tuyển sinh.



