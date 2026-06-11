Nhiều thí sinh thi tốt nghiệp THPT đoán đề văn ra chủ đề tuổi trẻ, vì sao?

Thí sinh trong ngày làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2026 hôm 10.6 ảnh: Độc Lập

Chia sẻ với Thanh Niên tại điểm thi Trường THPT Ngô Quyền (P.Tân Mỹ, TP.HCM), Trần Phúc Nhân, lớp 12 Trường THPT Tân Phong (P.Tân Hưng), cho biết ở những ngày cuối cùng trước thi, bạn cố gắng tìm hiểu nhiều hơn về vấn đề liên quan tới chính lứa tuổi của mình, nhất là câu chuyện tuổi trẻ với tình yêu quê hương, đất nước, cùng những dẫn chứng liên quan để giúp bài làm thêm thuyết phục.

"Một dẫn chứng em mong được kể trong bài là câu chuyện kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên, người đã mang nhiều huy chương quốc tế về cho đất nước, góp phần cho thế giới thấy rằng Việt Nam cũng là một đất nước rất mạnh mẽ trong lĩnh vực thể thao", Nhân chia sẻ.

Hồ Nhật Hoàng Phúc, lớp 12 Trường THPT Ngô Quyền, cũng dự đoán đề văn sẽ ra chủ đề về tuổi trẻ hoặc về những khát vọng với tương lai. "Đây đều là những chủ đề hay ho", Phúc nói, cho biết đã dành nhiều thời gian để ôn hai chủ đề này - một phần vì nam sinh xét tuyển tổ hợp không có môn văn nên không quá đặt nặng kết quả thi môn này.

Tại An Giang, Trần Hà Khuê, lớp 12 Trường THPT Kiên Lương (xã Kiên Lương), cho biết: "Cô giáo mình dự đoán đề có thể ra những chủ đề như tuổi trẻ, trí tuệ nhân tạo, bản sắc dân tộc... Bản thân mình cũng 'học tủ' đề tài về tinh thần dấn thân của tuổi trẻ cho đất nước, do mình thấy trên mạng xã hội có khá nhiều bên dự đoán đề sẽ ra chủ đề tuổi trẻ. Mà một điều thường gắn với lứa tuổi này là việc sống và làm việc có trách nhiệm với đất nước".

Với chủ đề này, Khuê dự định đặt vấn đề "Vì sao tuổi trẻ lại cần có tinh thần dấn thân", đối chiếu giữa các phong trào thanh niên trong quá khứ với kỷ nguyên vươn mình hiện tại. Bạn mong được dẫn chứng hành trình ra đi tìm đường cứu nước khi tuổi đời còn rất trẻ của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị danh nhân sau đó trở thành anh hùng của dân tộc.

Khuê kỳ vọng đạt điểm văn từ 8 trở lên để có thêm nhiều phương án dự phòng ở các tổ hợp xét tuyển như D01 (văn, toán, tiếng Anh) hoặc D11 (văn, lý, tiếng Anh). Tuy nhiên, nguyện vọng 1 của nữ sinh là ĐH Kinh tế TP.HCM với tổ hợp A01 (toán, lý, tiếng Anh).

Nguyễn Hoàng Trinh, lớp 12 cùng trường, dự đoán đề văn sẽ ra các chủ đề như trí tuệ nhân tạo, môi trường và đặc biệt là câu chuyện tuổi trẻ vươn mình trong kỷ nguyên số. Để chuẩn bị tốt cho bài làm, nữ sinh đã soạn sẵn một vài trích dẫn tiêu biểu, trích đoạn mở bài và kết bài để trình bày nhanh trong lúc thi. "Mình dự định sẽ lấy dẫn chứng thực tế từ nhân vật có tầm ảnh hưởng trên mạng như anh Khoai Lang Thang hay chiến dịch xã hội có ý nghĩa như Sài Gòn Xanh".

"Kỷ nguyên số có nhiều vấn đề và liên quan đến nhiều đối tượng. Vì vậy, không thể bỏ qua tiếng nói của tuổi trẻ trong kỷ nguyên này", Trinh nói, chia sẻ thêm giới trẻ trong kỷ nguyên số "nổi loạn", nhưng theo nghĩa "dám nghĩ, dám làm".

Tương tự Khuê, Trinh cũng đặt mục tiêu lấy từ điểm 8 trở lên trong bài thi văn để xét tuyển vào Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM).

Năm ngoái, đề văn thi tốt nghiệp THPT chọn trích đoạn truyện ngắn Những vùng trời khác nhau của tác giả Nguyễn Minh Châu cho phần đọc hiểu (4 điểm). Còn ở phần viết (6 điểm), đề đều ra câu hỏi bám sát trích đoạn trên, trong đó câu nghị luận xã hội 4 điểm yêu cầu thí sinh bàn về chủ đề "vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc", trong bối cảnh sáp nhập các tỉnh, thành chỉ diễn ra vài ngày sau đó.

Đề tài gần gũi này giúp điểm trung bình của hơn 1,1 triệu thí sinh dự thi trên toàn quốc đạt mốc 7, theo phổ điểm do Bộ GD-ĐT công bố sau khi chấm thi. Chỉ 6,24% thí sinh có điểm dưới 5, trong khi 59,57% thí sinh đạt điểm lớn hơn hoặc bằng 7. Nhưng cả nước không ghi nhận điểm 10 nào, trong khi 301 thí sinh đạt điểm từ 9,5-9,75.

Sau buổi thi văn sáng nay diễn ra trong 120 phút, thí sinh tiếp tục thi môn bắt buộc còn lại là toán vào buổi chiều, thời lượng là 90 phút. Sau đó, vào ngày 12, các bạn sẽ thi 2 môn tự chọn trong số các môn là ngoại ngữ, hóa, lý, sinh, địa, sử, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ (định hướng nông nghiệp và định hướng công nghiệp).