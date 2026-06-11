Nội dung nào trong đề toán thi tốt nghiệp THPT khiến thí sinh lo sợ?

Thí sinh TP.HCM trước giờ thi tốt nghiệp THPT 2026 môn toán tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn (P.Xuân Hòa) ẢNH: NHẬT THỊNH

Ghi nhận ở điểm thi Trường THCS Colette (P.Xuân Hòa), nhiều thí sinh đã có mặt trước 1 giờ 30 phút so với giờ bắt đầu làm bài để chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho môn thi thứ 2. Lê Bảo Thành Danh, lớp 12 Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (P.Xuân Hòa), thông tin thời gian qua bạn không dành thời gian luyện quá nhiều đề toán mà chỉ giải số lượng "vừa phải", tập trung nhiều vào những bộ đề có các câu "đặc biệt" vì "sợ đề sẽ ra những câu này".

Ngoài ra, Danh chia sẻ thêm bạn cũng khá lo lắng với phần trắc nghiệm đúng-sai, do ý cuối của những câu này được bạn cho là khó nhằn, chỉ cần sai 1 ý là mất ngay nửa số điểm trong câu theo cách chấm mới của Bộ GD-ĐT (đúng 1 ý được 0,1 điểm; 2 ý được 0,25; lên tới 3 ý được 0,5 và đúng cả 4 ý mới được trọn vẹn 1 điểm của câu - PV). Bên cạnh đó, nam sinh cũng lo lắng trước những câu có độ khó vận dụng cao sẽ xuất hiện.

"Mình chỉ hy vọng đạt tầm 6-7 điểm trong đề toán này", Danh nói.

Trí Tài, học cùng trường, thì sợ đề thi toán chính thức sẽ xuất hiện các câu xác suất cổ điển trong phần trả lời ngắn vì đây là nội dung bạn chưa ôn kỹ. "Mỗi ngày mình đều ôn một chủ đề nhất định rèn khả năng phản xạ và tư duy trước các dạng bài, nhưng chỉ bỏ qua duy nhất chủ đề về xác suất cổ điển trong khi nội dung xác suất có điều kiện mình cũng có ôn. Mình kỳ vọng sẽ đạt khoảng 8 điểm", Tài chia sẻ.

Ở Trường THCS Ngô Sĩ Liên (P.Tân Sơn Hòa), Cao Quang Huy, Trường TH-THCS-THPT Thanh Bình (P.Bảy Hiền), cho biết hy vọng cả hai môn văn và toán đều đạt khoảng 7-8 điểm để cạnh tranh suất học ở ĐH Kinh tế TP.HCM. "Đây cũng chính là khả năng tối đa của mình sau khi làm nhiều đề thi thử và là mức điểm mình có cơ hội nắm chắc", Huy nhìn nhận.

Tương tự Danh, Huy cũng lo lắng trước những câu hỏi phần trắc nghiệm đúng-sai, nhất là với những dạng hỏi mới hay dạng biến đổi so với kiểu ra đề thông thường mà bạn từng ôn luyện những tháng vừa qua. Còn Nguyễn Lê Minh Thiện, lớp 12 Trường THPT Ngô Quyền (P.Tân Mỹ), cũng e ngại trước nhóm câu đúng-sai, cho đây là phần dễ mất điểm nhất, "nhìn không kỹ là sẽ sai ngay".

Bên cạnh đó, Thiện cũng e dè những câu "chặn" điểm 9, 10 ở phần trắc nghiệm trả lời ngắn trong đề. "Toán là môn mình lo nhiều nhất, còn hóa và sinh mình thấy cũng tạm", nam sinh có nguyện vọng xét tuyển vào Trường ĐH Y dược TP.HCM nói.

Năm ngoái, đề toán thi tốt nghiệp THPT và đề một số môn khác đổi mới cấu trúc theo tinh thần Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (chương trình mới), thêm mới các câu hỏi trắc nghiệm đúng-sai, trắc nghiệm trả lời ngắn, bên cạnh dạng cũ là trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Tuy nhiên, cấu trúc mới khiến nhiều thí sinh gặp khó, với 56% bài làm năm 2025 có điểm dưới trung bình - cao nhất trong 9 năm qua.

Sau môn thi toán kéo dài 90 phút vào chiều nay, thí sinh tiếp tục thi 2 môn tự chọn vào mai 12.6. Các môn thi tự chọn bao gồm ngoại ngữ, hóa, lý, sinh, địa, sử, tin học, giáo dục kinh tế và pháp luật, công nghệ (định hướng nông nghiệp và định hướng công nghiệp). Kết quả thi dự kiến công bố vào ngày 1.7.