Đề văn thi THPT hỏi 'Steve Jobs Việt Nam', thí sinh dẫn chứng người Việt nào?

Thí sinh trước giờ dự thi tốt nghiệp THPT 2026 ngày 11.6 ẢNH: NHẬT THỊNH

Hôm nay 11.6, khoảng 1,2 triệu sĩ tử dự thi tốt nghiệp THPT trên cả nước hoàn thành ngày thi đầu tiên với hai môn văn và toán. Trong đó, đề văn đặc biệt thu hút sự quan tâm của thí sinh, nhất là với câu hỏi nghị luận xã hội yêu cầu các bạn bàn luận về việc: Làm thế nào để có những "Steve Jobs Việt Nam" dưới tư cách một người trẻ. "Tôi đã đề cập tới một số bạn trẻ Việt để thể hiện sức trẻ Việt Nam", thí sinh tự do Đồng Minh Khánh chia sẻ.

Khánh, hiện là sinh viên ĐH Kinh tế TP.HCM, cho biết anh đã nêu hai dẫn chứng trong bài nghị luận xã hội, gồm SoBanHang - một ứng dụng do người trẻ thế hệ Z thiết kế nhằm giúp các tiểu thương và hộ kinh doanh nhỏ, lẻ có thể lên sàn thương mại điện tử, và anh Lê Kiến Thành - giành huy chương vàng ở kỳ thi Olympic tin học quốc tế (IOI) và huy chương bạc kỳ thi tin học châu Á-Thái Bình Dương (APIO).

"Hai bên, một giáo dục và một kinh tế, đều đang ra sức giúp Việt Nam trở nên hùng cường", Khánh nhận định với Thanh Niên tại điểm thi Trường THCS Ngô Sĩ Liên (P.Tân Sơn Hòa).

Trang 2 đề văn thi tốt nghiệp THPT 2026, trong đó có yêu cầu thí sinh trả lời câu hỏi: Làm thế nào để có những "Steve Jobs Việt Nam"? ẢNH: NGỌC LONG

Trịnh Hoàng Gia Huy, lớp 12 Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (P.Tân Sơn Nhất), nhận định rằng đề thi nói về kỷ nguyên vươn mình của đất nước và "giá trị" của con người trong việc giúp đất nước phát triển. Theo Huy, chủ đề này dễ liên hệ tới thực tế và bạn chọn trích dẫn câu chuyện của ông Phạm Nhật Vượng, người mà nam sinh cho rằng đã giúp quảng bá Việt Nam ra thế giới, nhất là khi xe hơi VinFast hiện có mặt ở một số nước trên thế giới.

Đứng cạnh bên, Trần Dương Khải, lớp 12 cùng trường, cũng cho biết bạn đã đề cập tới ông Phạm Nhật Vượng bên cạnh các nhân vật nổi danh khác như ông Mark Zuckerberg và ông Elon Musk.

Trần Gia Huy, lớp 12 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (P.Tân Bình), cho biết với yêu cầu mà đề văn thi tốt nghiệp THPT đặt ra, bạn nêu ba luận điểm giúp đất nước có những "Steve Jobs Việt Nam". "Thứ nhất là tăng cường giáo dục STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học), thứ hai là thiết kế nhiều học bổng thu hút nhân tài, và cuối cùng là đầu tư vào nghiên cứu và những dự án khoa học đã được bảo chứng quốc tế", Huy kể.

"Mình đã chọn dẫn chứng VinFast và ông Phạm Nhật Vượng cho các luận điểm này", nam sinh nói thêm.

Trong khi đó, thí sinh tự do Nguyễn Bảo Ngọc lấy cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học để dẫn chứng cách làm để Việt Nam có "Steve Jobs" của riêng mình. "Muốn có Steve Jobs Việt Nam, chúng ta cần lấy nhân tài từ cuộc thi khoa học kỹ thuật bởi đây là nơi tập hợp nguồn lực mạnh về con người", Ngọc lý giải.

Bùi Nguyễn Minh Khôi, lớp 12 Trường THPT Nguyễn Thái Bình (P.Tân Hòa), lại nêu trong bài làm của mình rằng để có những "Steve Jobs Việt Nam", Việt Nam phải thay đổi phương pháp giáo dục theo hướng ứng dụng nhiều hơn thay vì tập trung nhiều vào lý thuyết "vì nó khô khan lắm".

Để minh chứng cho luận điểm nêu trên, Khôi đã kể lại câu chuyện của nhà khoa học Albert Einstein - một người "chưa bao giờ học giỏi trên lớp, đến khi ra trường kiếm việc làm, kiến thức thực tế từ đời sống mới giúp ông phát triển hơn", theo nam sinh.

Ở câu hỏi nghị luận văn học, nhiều thí sinh chia sẻ gặp ít nhiều khó khăn với bài thơ Những chiếc lá của tác giả Nguyễn Đình Thi. Chẳng hạn, Trần Gia Huy nhìn nhận cái khó nằm ở việc xác định nhân vật trữ tình. "Nhân vật trữ tình trong bài thơ không xuất hiện trực tiếp mà thông qua hình ảnh chiếc lá và sau đó là chú bé. Sau thời gian nghiền ngẫm, mình nhận ra chiếc lá cũng chính là nhà thơ", Huy cho hay. Còn Nguyễn Bảo Ngọc cho biết khó phân tích trọn vẹn vì ngữ liệu thơ được cung cấp có dung lượng dài. "Bài thơ có 2 khổ, mỗi khổ gồm các câu dài trong khi thời gian làm bài không quá nhiều nên mình sợ viết không kịp. Dù vậy, mình vẫn nỗ lực triển khai hoàn thiện nhất, vì nếu phân tích thiếu câu thơ thì em sợ không đủ điểm", Ngọc kể.

Sau môn thi toán kéo dài 90 phút vào chiều nay, thí sinh tiếp tục thi 2 môn tự chọn vào mai 12.6. Các môn thi tự chọn bao gồm ngoại ngữ, hóa, lý, sinh, địa, sử, tin học, giáo dục kinh tế và pháp luật, công nghệ (định hướng nông nghiệp và định hướng công nghiệp). Kết quả thi dự kiến công bố vào ngày 1.7.