Một trường THPT top đầu có điểm chuẩn vào lớp 10 '3 môn 9 điểm'

Trường THPT Ngô Sĩ Liên vốn là trường THPT công lập không chuyên luôn có mức điểm chuẩn vào lớp 10 cao nhất, năm nay gây xôn xao dư luận khi có mức điểm chuẩn là 9,38 điểm của 3 môn thi (toán, văn, tiếng Anh), thấp nhất trong tất cả các trường trên địa bàn.

Đây là ngôi trường nhiều năm qua và năm ngoái có điểm chuẩn cao nhất tại tỉnh Bắc Giang (cũ) với 23,825 điểm, tức thí sinh phải đạt trung bình gần 8 điểm/môn mới đỗ vào. Tuy nhiên, năm nay, thí sinh chỉ cần đạt trung bình khoảng 3,1 điểm/môn đã trúng tuyển.

Điểm chuẩn vào lớp 10 trường top đầu ở Bắc Ninh gây xôn xao ẢNH: CHỤP TÀI LIỆU

Tuy nhiên, trên thực tế, nhìn vào danh sách học sinh trúng tuyển của trường thì chỉ có 1 học sinh có mức điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 là 9,38 điểm. Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Trường THPT Ngô Sĩ Liên cho rằng, điểm chuẩn thấp chỉ là hiện tượng cơ học, không phản ánh học lực chung của toàn bộ học sinh trúng tuyển.

Theo phân tích của vị này, về nguyên tắc xét từ cao xuống thấp, điểm chuẩn phải hạ sâu để lấy đủ chỉ tiêu. Đây là hiệu ứng kỹ thuật tuyển sinh, hoàn toàn không phải do chất lượng giáo dục đi xuống.

Thực tế theo thống kê, điểm trung bình của thí sinh đỗ vào lớp 10 (năm học 2026 - 2027) của Trường THPT Ngô Sĩ Liên đạt tới 24,31 điểm, nghĩa là thí sinh phải đạt trung bình mỗi môn hơn 8 điểm.

Bên cạnh đó, có tới 406 học sinh đạt tổng điểm từ 23,8 trở lên (bằng và vượt mức điểm chuẩn của năm ngoái), chiếm tỷ lệ áp đảo 72,4%. Do vậy, nhà trường khẳng định chất lượng đầu vào của trường vẫn giữ ổn định.

Cụ thể, điểm trung bình, trung vị của gần 560 học sinh lên tới hơn 24. Tỷ lệ học sinh đạt trên 24 điểm chiếm gần 70%. Chỉ 7 học sinh có điểm dưới 15, trong đó duy nhất em có điểm 9,38.

Chia sẻ với PV Thanh Niên, một lãnh đạo sở GD-ĐT tỉnh Bắc Ninh cũng giải thích nhiều nguyên nhân khiến điểm chuẩn của Trường THPT Ngô Sĩ Liên ở mức như nêu trên. Ví dụ, tâm lý của thí sinh dù học lực tốt nhưng có thể vẫn chọn nguyện vọng an toàn vì thấy mức điểm chuẩn của trường nhiều năm qua luôn đứng ở mức cao nhất.

Cạnh đó, năm nay, Trường THPT Ngô Sĩ Liên được tăng chỉ tiêu thêm 1 lớp, trong khi giảm 50 hồ sơ so với năm 2025. Nhiều em chọn nguyện vọng 1 vào trường này cũng đăng ký dự thi và đỗ vào các trường THPT chuyên trên địa bàn tỉnh và các em đã chọn trường chuyên để nhập học.

Lãnh đạo sở và trường cùng quan điểm cho rằng điểm chuẩn dù tụt xuống mức hơn 9 điểm 3 môn nhưng không đại diện cho năng lực của tất cả học sinh cũng như chất lượng đào tạo của trường.

Trường THPT Ngô Sĩ Liên thành lập năm 1946, điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 cũng như chất lượng giáo dục luôn thuộc top đầu bậc THPT toàn tỉnh.

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, điểm trung bình môn toàn trường đạt 7,22, thuộc nhóm cao nhất của tỉnh Bắc Giang cũ và top 10 tỉnh Bắc Ninh sau sáp nhập. Tỷ lệ đỗ đại học hàng năm đạt trên 99%.

Thời điểm này đã có gần 20 tỉnh, thành trên cả nước công bố điểm thi vào lớp 10, nhiều địa phương trong số đó đã công bố điểm chuẩn.

Dù quy chế của Bộ GD-ĐT yêu cầu công bố điểm thi và điểm chuẩn vào lớp 10 phải thực hiện đồng thời nhưng nhiều tỉnh, thành vẫn để học sinh và phụ huynh biết điểm chuẩn sau điểm thi.