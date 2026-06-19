Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Sự thật sau những lời hứa sinh lời từ 'hợp đồng kỳ nghỉ'

Từ ngày 10.6.2026, các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an tiến hành kiểm tra, vạch trần 11 doanh nghiệp du lịch có hành vi lừa đảo thông qua việc bán các hợp đồng kỳ nghỉ dưỡng. Những cái tên như Gia Đình Hạnh Phúc, Hội viên Hạng Nhất, Paradise Travel, hay League of Resorts (LORS)... thực chất chỉ là vỏ bọc cho các đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức và chuyên nghiệp.

Theo trung tá Nguyễn Việt Dũng (Phó trưởng phòng 2, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an), ngay sau khi nhận chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, một tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an TP.HCM tiến hành truy xét.

Qua điều tra, xác định đa phần khách hàng của các công ty nêu trên là người lớn tuổi, có điều kiện kinh tế.

Trung tá Dũng cho hay, các đối tượng đã đưa ra nhiều điều kiện hấp dẫn với mức lãi suất từ 8 - 10%/năm. Khi khách hàng tin tưởng thì các đối tượng sẽ tiến hành ký hợp đồng, nhận tiền của khách hàng và không thực hiện những gì đã cam kết.

Chi tiết mời quý vị theo dõi bản tin.

Xem nhanh 20h ngày 19.6: Vén màn lời hứa sau hợp đồng kỳ nghỉ | 13 chiến sĩ giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin

Cầu thủ tại World Cup 2026 phải 'nhịn' yêu thế nào?

Tại mỗi kỳ World Cup, bên cạnh những trận cầu nảy lửa trên sân cỏ, người hâm mộ luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho những lát cắt đầy thú vị ở phía sau hậu trường.

Từ chuyện ăn uống, sinh hoạt cho đến cách các cầu thủ cân bằng giữa áp lực thi đấu và cuộc sống riêng tư, tất cả đều thu hút sự chú ý không kém những diễn biến trên sân. Đặc biệt, câu chuyện về gia đình hay người yêu của các ngôi sao bóng đá luôn là đề tài được quan tâm.

Cầu thủ tại World Cup 2026 phải ‘nhịn’ yêu thế nào?

Tại World Cup 2026, trong khi Messi, Ronaldo và nhiều cầu thủ khác vẫn nhận được sự đồng hành từ người thân, các tuyển thủ Anh lại phải chấp nhận cảnh xa vợ, xa bạn gái hàng nghìn km vì quy định đặc biệt của HLV Thomas Tuchel.

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