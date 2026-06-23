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Xem nhanh 20h ngày 23.6: Trợ cấp người độc thân áp dụng ở đâu? | Hồng Loan nhập viện, hoãn phiên tòa chia thừa kế
Video Thời sự

Xem nhanh 20h ngày 23.6: Trợ cấp người độc thân áp dụng ở đâu? | Hồng Loan nhập viện, hoãn phiên tòa chia thừa kế

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số

'Xem nhanh 20h' ngày 23.6 có nhiều tin tức đáng chú ý về: 'Người không có vợ, chồng, con được nhận 2,2 - 2,8 triệu đồng/tháng' áp dụng ở đâu?; Những quán ăn 'đình đám' ở TP.HCM giờ ra sao sau ánh hào quang được lãnh đạo thế giới ghé thăm?;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

'Người không có vợ, chồng, con được nhận 2,2 - 2,8 triệu đồng/tháng' áp dụng ở đâu?

Về thông tin "từ ngày 1.1.2027, người không có vợ, chồng, con được nhận 2,2 - 2,8 triệu đồng/tháng", luật sư Hoàng Văn Hùng (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) khẳng định là "có thông tin này, nhưng không phải áp dụng cả nước, mà chỉ trên địa bàn thành phố Hải Phòng, ở một số đối tượng cụ thể".

Theo luật sư Hùng, từ ngày 1.1.2027, người không có vợ, chồng, con sẽ được nhận từ 2,2 triệu đồng đến 2,8 triệu đồng/tháng là chính sách đặc thù được ban hành tại thành phố Hải Phòng theo Nghị quyết 04/2026/NQ-HĐND.

Trong đó, theo khoản 2 điều 2 Nghị quyết 04/2026/NQ-HĐND, chính sách chỉ áp dụng đối với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo hoặc hộ thoát cận nghèo được cấp có thẩm quyền công nhận từ năm 2025 đến năm 2030 và không có thu nhập hằng tháng từ tiền lương, tiền công, lương hưu, các loại trợ cấp hoặc khoản hỗ trợ khác từ ngân sách nhà nước.

Trong nhóm đối tượng này, người từ đủ 60 tuổi trở lên sẽ được xem xét hỗ trợ nếu thuộc các trường hợp đặc biệt như: không có vợ, chồng, con; đã ly hôn; vợ, chồng hoặc con đã chết hoặc mất tích, theo quy định của pháp luật.

Xem nhanh 20h ngày 23.6: Trợ cấp người độc thân áp dụng ở đâu? | Hồng Loan nhập viện, hoãn phiên tòa chia thừa kế

Ngoài ra, theo điều 3 Nghị quyết 04/2026/NQ-HĐND, các đối tượng nêu trên sẽ được hỗ trợ thu nhập hằng tháng bằng mức thu nhập chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2026 - 2030.

Cụ thể, trong năm 2026, mức hỗ trợ là 2 triệu đồng/người/tháng tại khu vực thành thị và 1,5 triệu đồng/người/tháng tại khu vực nông thôn.


Những quán ăn 'đình đám' ở TP.HCM giờ ra sao sau ánh hào quang được lãnh đạo thế giới ghé thăm?

Một tô phở được Tổng thống Mỹ Bill Clinton lựa chọn. Một ly cà phê nơi Thủ tướng Canada Justin Trudeau dừng chân. Một bữa cơm Việt từng đón cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Những vị khách đặc biệt đã giúp nhiều hàng quán ở TP.HCM trở nên nổi tiếng trên bản đồ du lịch quốc tế. Nhưng sau ánh hào quang ấy, điều gì giúp họ vượt qua dịch bệnh, khủng hoảng kinh tế và sự cạnh tranh.

Những quán ăn ‘đình đám’ ở TP.HCM giờ ra sao sau ánh hào quang được lãnh đạo thế giới ghé thăm?

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

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