Cưỡng chế thu hồi đất lấn chiếm tại Mũi Né

H.Linh
26/03/2026 11:12 GMT+7

Sáng 26.3, UBND phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng, tổ chức cưỡng chế hai hộ dân ở khu phố Long Sơn để thu hồi hơn 845 m2 đất của nhà nước bị lấn chiếm.

Theo đó, lực lượng chức năng đã tổ chức cưỡng chế các hộ Lê Thị Nhân, Võ Văn Anh (cùng 53 tuổi, ở khu phố Long Sơn, phường Mũi Né). Hai hộ này đã lấn chiếm, sử dụng 845 m2 đất của nhà nước nhiều năm qua.

Lực lượng chức năng đã nhiều lần vận động, giải thích rằng hành vi chiếm, lấn đất do nhà nước quản lý là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, hai hộ này không trả lại đất mà còn tiếp tục trồng cây, tổ chức kinh doanh trên phần diện tích đất lấn chiếm.

Chủ tịch UBND phường Mũi Né đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai, buộc hai hộ dân nêu trên phải trả lại hiện trạng ban đầu của đất do nhà nước quản lý. Tuy nhiên, hai hộ này vẫn không tự nguyện trả lại đất, không thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Phường Mũi Né tổ chức cưỡng chế lấy lại đất bị lấn chiếm nhiều năm nay - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đọc quyết định thi hành cưỡng chế đối với hai hộ dân ở khu phố Long Sơn

ẢNH: Q.H

Ngày 24.3, Chủ tịch UBND phường Mũi Né đã ban hành quyết định thành lập ban cưỡng chế, do Phó chủ tịch UBND phường Mũi Né Trần Hải Anh làm trưởng ban.

Khu đất bị cưỡng chế nằm tại thửa số 19, tờ bản đồ số 79, thuộc khu phố Long Sơn, phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng (trước đây là phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận). Đây cũng là tờ bản đồ có nhiều thửa đất bị các đối tượng tại Mũi Né tổ chức lấn, chiếm trái phép trong thời gian dài.

Mặc dù người dân đã nhiều lần phản ánh đến chính quyền, song việc xử lý trước đó diễn ra khá chậm. Sau khi hợp nhất, UBND phường Mũi Né (mới) đã tiến hành rà soát, đồng thời tổ chức cưỡng chế hàng loạt trường hợp lấn chiếm đất đai tương tự, thu hồi diện tích bị chiếm dụng trái phép kéo dài nhiều năm.

Phường Mũi Né tổ chức cưỡng chế lấy lại đất bị lấn chiếm nhiều năm nay - Ảnh 3.

Đoàn cưỡng chế di dời cây cối, vật dụng của hộ dân ra khỏi lô đất bị lấn chiếm

ẢNH: Q.H

Tại buổi cưỡng chế, lực lượng chức năng phường Mũi Né đã nhổ bỏ toàn bộ cây trồng do các hộ dân lấn chiếm tự ý trồng trên đất; đồng thời tháo dỡ các bảng hiệu quảng cáo, di dời toàn bộ tài sản, cây cối ra khỏi khu đất bị chiếm dụng trái phép.

Lãnh đạo UBND phường Mũi Né cho biết, hành vi của các hộ dân đã xâm hại trật tự quản lý nhà nước về đất đai, đồng thời xâm phạm quyền quản lý hợp pháp đối với quỹ đất do UBND phường quản lý.

"UBND phường đang tiến hành rà soát toàn bộ các trường hợp lấn chiếm đất đai do nhà nước quản lý. Đối với những trường hợp đã bị xử phạt và buộc trả lại đất nhưng không chấp hành, chính quyền sẽ kiên quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế nhằm lập lại trật tự trong lĩnh vực quản lý đất đai tại địa phương", một lãnh đạo UBND phường Mũi Né nhấn mạnh.

Phường Mũi Né tổ chức cưỡng chế lấy lại đất bị lấn chiếm nhiều năm nay - Ảnh 4.

Cắm bảng lô đất do nhà nước quản lý

ẢNH: Q.H

Trước đó, vào cuối năm 2025, UBND phường Mũi Né đã tổ chức cưỡng chế nhiều trường hợp lấn chiếm đất đai, thu hồi hàng ngàn mét vuông đất bị chiếm dụng trái phép trên địa bàn.

Cưỡng chế thu hồi hơn 3 ha đất rừng bị lấn chiếm trái phép ở Mũi Né

Sáng nay 23.12, UBND P.Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) tổ chức cưỡng chế buộc khắc phục hậu quả đối với ông Nguyễn Văn Hẳng, người đã lấn chiếm trái phép hơn 30.000 m² đất rừng sản xuất do nhà nước quản lý nhiều năm qua.

