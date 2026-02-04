Cưỡng chế tháo dỡ trạm thu phí T3 trên QL51 sau thời gian dài nhùng nhằng

Sở Xây dựng TP.HCM thông tin từ hôm nay (4.2), Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật TP. HCM (thuộc Sở Xây dựng) sẽ là đơn vị chủ trì tháo dỡ trạm thu phí đường bộ T3 tại Km56+393 QL51, thuộc phường Tân Hải.

Quốc lộ 51 dài 72 km, đi qua địa bàn 2 tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là TP.HCM) ẢNH: NGUYỄN LONG

Sở Xây dựng cũng đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo Khu Quản lý đường bộ IV, Công ty cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật TP. HCM trong suốt quá trình tháo dỡ trạm thu phí T3. Mục đích phối hợp để xác nhận khối lượng, vận chuyển, bảo quản và lưu giữ vật tư thu hồi từ công tác tháo dỡ trạm thu phí theo quy định.

QL51 dài 72 km, đi qua địa bàn 2 tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là TP.HCM). Sau khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng mở rộng QL51, BVEC đã đặt 3 trạm thu phí BOT gồm T1, T2 (địa bàn Đồng Nai), T3 thuộc TP.HCM.

Theo phụ lục hợp đồng ký vào năm 2017, thời gian thu phí dự án dự kiến kết thúc vào tháng 1.2030. Tuy nhiên do lưu lượng xe qua trạm thực tế cao hơn so với tính toán trước đây, vào năm 2023 Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu BOT QL51 tạm ngưng thu phí để tính toán lại.

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, trạm thu phí T3 trên QL51 hiện không còn chức năng khai thác nhưng vẫn tồn tại các kết cấu như nhà trạm, đảo phân luồng, móng trụ, biển báo và các hạng mục phụ trợ. Các công trình này gây xung đột giao thông, che khuất tầm nhìn, thu hẹp mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn, đặc biệt trong dịp cuối năm khi nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa tăng cao.

Ngoài ra, do BVEC không thực hiện bảo trì, sửa chữa trong thời gian dài, một số hạng mục như trụ đỡ, mái che có nguy cơ sập đổ, gây mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Lãnh đạo Sở Xây dựng khẳng định việc tháo dỡ trạm thu phí T3 tại Km56+393 QL51 là hết sức cần thiết và cấp bách nhằm bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân. Mặc dù các cơ quan chức năng đã nhiều lần có văn bản đề nghị BVEC khẩn trương tháo dỡ trạm thu phí T3 trước 15.12.2025 nhưng doanh nghiệp này vẫn không thực hiện.

Theo quy định tại khoản 20 điều 9 luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hành vi đặt, để chướng ngại vật trái phép trên đường bộ là hành vi bị nghiêm cấm. Việc BVEC không tháo dỡ trạm thu phí T3 được xác định là vi phạm quy định pháp luật. Do đó, Sở Xây dựng TP.HCM quyết định tổ chức tháo dỡ. Mọi chi phí, vấn đề phát sinh liên quan, BVEC phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.