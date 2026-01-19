Trạm thu phí trên QL51 bỏ không, cản trở giao thông

Người dân địa phương cho biết trạm thu phí ngừng hoạt động năm 2023 đến nay. Hiện không còn chức năng khai thác sử dụng nhưng vẫn tồn tại các kết cấu như nhà trạm, đảo phân luồng, móng trụ, biển báo và các hạng mục phụ trợ… Công trình nằm "chình ình" như chướng ngại vật giữa đường, dẫn đến xung đột giao thông, che khuất tầm nhìn, thu hẹp mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn, đặc biệt trong dịp cuối năm khi nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa tăng cao. Bên cạnh đó, do không thực hiện bảo trì, sửa chữa trong thời gian dài, một số hạng mục như trụ đỡ, mái che đã xuống cấp, có nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào, gây mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông. Vì vậy việc tháo dỡ trạm thu phí số 1 này là hết sức cấp bách, nhằm đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi lưu thông qua khu vực. Ngoài ra, do lâu ngày không được dọn dẹp nên đất đá dồn về tạo thành một vệt dài ở các đầu dải phân làn đường, khiến chạy xe máy dễ bị trượt ngã. Xe lớn chạy qua bụi bặm bay mù mịt.

Trạm thu phí số 1 trên QL51, P.Tam Phước, Đồng Nai, không còn hoạt động nhưng chưa được tháo dỡ, gây khó khăn cho việc đi lại ẢNH: NGỌC QUỲNH

Bà con đề nghị cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ, tháo dỡ trạm thu phí để các phương tiện lưu thông an toàn, thuận tiện.