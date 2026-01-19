Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc Bạn đọc viết

Trạm thu phí trên QL51 bỏ không, cản trở giao thông

Ngọc Quỳnh
Ngọc Quỳnh
19/01/2026 09:06 GMT+7

Mỗi lần đi qua QL51, đoạn trước trạm thu phí số 1, P.Tam Phước (trước đây thuộc P.Tam Phước, TP.Biên Hòa), Đồng Nai, nhiều người bức xúc vì trạm thu phí không còn sử dụng đã lâu nhưng chưa được tháo dỡ, gây cản trở giao thông.

Người dân địa phương cho biết trạm thu phí ngừng hoạt động năm 2023 đến nay. Hiện không còn chức năng khai thác sử dụng nhưng vẫn tồn tại các kết cấu như nhà trạm, đảo phân luồng, móng trụ, biển báo và các hạng mục phụ trợ… Công trình nằm "chình ình" như chướng ngại vật giữa đường, dẫn đến xung đột giao thông, che khuất tầm nhìn, thu hẹp mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn, đặc biệt trong dịp cuối năm khi nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa tăng cao. Bên cạnh đó, do không thực hiện bảo trì, sửa chữa trong thời gian dài, một số hạng mục như trụ đỡ, mái che đã xuống cấp, có nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào, gây mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông. Vì vậy việc tháo dỡ trạm thu phí số 1 này là hết sức cấp bách, nhằm đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi lưu thông qua khu vực. Ngoài ra, do lâu ngày không được dọn dẹp nên đất đá dồn về tạo thành một vệt dài ở các đầu dải phân làn đường, khiến chạy xe máy dễ bị trượt ngã. Xe lớn chạy qua bụi bặm bay mù mịt.

Trạm thu phí trên QL51 bỏ không, cản trở giao thông- Ảnh 1.

Trạm thu phí số 1 trên QL51, P.Tam Phước, Đồng Nai, không còn hoạt động nhưng chưa được tháo dỡ, gây khó khăn cho việc đi lại

ẢNH: NGỌC QUỲNH

Bà con đề nghị cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ, tháo dỡ trạm thu phí để các phương tiện lưu thông an toàn, thuận tiện.

Tin liên quan

Đường xuống cấp nặng, đi lại khó khăn

Đường xuống cấp nặng, đi lại khó khăn

Thời gian qua, đoạn đường Lưu Trọng Lư nối với Bến Nghé, P.Tân Thuận (trước đây thuộc P.Tân Thuận Đông, Q.7), TP.HCM, bị xuống cấp trầm trọng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Khám phá thêm chủ đề

trạm thu phí Cản trở giao thông QL51
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận