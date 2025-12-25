Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Những công trình để lô cốt quá lâu

Ngọc Quỳnh
Ngọc Quỳnh
25/12/2025 07:55 GMT+7

Khu vực công trình xây mới cống rạch Cầu Ngang, đường Kha Vạn Cân, P.Thủ Đức (trước đây thuộc P.Linh Tây, TP.Thủ Đức), TP.HCM, thi công kéo dài, rào lô cốt choán lòng đường, khiến giao thông thường xuyên hỗn loạn. Bên cạnh đó, mặt đường bị sụt lún tạo thành gờ, khiến người chạy xe máy dễ bị trượt ngã. Người dân bức xúc vì ảnh hưởng giao thông, sinh hoạt, buôn bán.

Những công trình để lô cốt quá lâu - Ảnh 1.

Lô cốt trên đường Kha Vạn Cân

ẢNH: NGỌC QUỲNH

Cũng trong tình cảnh tương tự, đơn vị thi công lắp đặt dự án hệ thống cống thoát nước và nâng cấp đường Dương Văn Cam, P.Thủ Đức (trước thuộc P.Linh Tây, TP.Thủ Đức), TP.HCM, rào lô cốt chiếm gần hết lòng đường, khiến xe cộ phải chen lấn khi di chuyển qua đây. Ông Vũ Hoàng Minh, nhà ở khu vực này, bức xúc: "Đường khởi công đã lâu nhưng họ làm chậm rề rề, không biết khi nào mới hoàn trả mặt đường hoàn chỉnh. Đường bị đào xới tung lên nhiều đoạn để lại rãnh và đá lởm chởm nhưng không được che chắn, cảnh báo, đồng thời ống cống ngổn ngang khiến việc dắt xe vào nhà rất khó khăn. Ngoài ra, ban đêm đèn đường không đủ sáng; trời nắng thì bụi bặm ô nhiễm, ảnh hưởng đời sống của bà con".

Những công trình để lô cốt quá lâu - Ảnh 2.

Công trình rào lô cốt trên đường Dương Văn Cam

ẢNH: NGỌC QUỲNH

Người dân rất mong đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các đoạn đường nói trên để có thể đi lại an toàn.


Nhiều nơi có bảng cấm vẫn đổ rác

Nhiều nơi có bảng cấm vẫn đổ rác

Mặc dù cơ quan chức năng đã đặt biển "cấm đổ rác", thế nhưng trên đường Tân Thới Nhất 08 nối với Phạm Đăng Giảng, đoạn tại dốc cầu Sa, P.Đông Hưng Thuận và P.Bình Hưng Hòa (trước đây thuộc P.Tân Thới Nhất, Q.12 và P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân), TP.HCM, có bãi rác thải đổ tràn lan, gây ô nhiễm môi trường và làm mất mỹ quan đô thị.

Trải nhựa mặt đường dở dang nguy cơ gây tai nạn giao thông

Thi công đường kéo dài, gây khó khăn cho người dân

