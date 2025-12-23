Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc Bạn đọc viết

Nhiều nơi có bảng cấm vẫn đổ rác

Ngọc Quỳnh
Ngọc Quỳnh
23/12/2025 08:00 GMT+7

Mặc dù cơ quan chức năng đã đặt biển "cấm đổ rác", thế nhưng trên đường Tân Thới Nhất 08 nối với Phạm Đăng Giảng, đoạn tại dốc cầu Sa, P.Đông Hưng Thuận và P.Bình Hưng Hòa (trước đây thuộc P.Tân Thới Nhất, Q.12 và P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân), TP.HCM, có bãi rác thải đổ tràn lan, gây ô nhiễm môi trường và làm mất mỹ quan đô thị.

- Ảnh 1.

Rác đổ tràn lan tại dốc cầu trên đường Tân Thới Nhất 08 nối với Phạm Đăng Giảng, đoạn tại dốc cầu Sa, P.Đông Hưng Thuận và P.Bình Hưng Hòa

ảnh: NGỌC QUỲNH

- Ảnh 2.

Rác tràn lan trên vỉa hè đường Kênh Nước Đen, P.Bình Hưng Hòa

ảnh: NGỌC QUỲNH

Một người dân sống gần khu vực này cho biết, vào các buổi tối, lợi dụng lúc vắng và lô đất trống, những người thiếu ý thức mang rác đủ loại từ nơi khác đến đổ ở đây. Nhiều lúc thấy rác tích tụ quá nhiều trên đường, người dân phải tự xử lý bằng cách đốt, gây mùi hôi khó chịu. Ngoài ra, khi đốt rác khiến lửa lan ra cháy cả 2 bảng "cấm đổ rác" ở 2 đầu cầu Sa và thanh chắn an toàn bên hông dốc cầu, gây nhếch nhác.

Tương tự, trên đường Kênh Nước Đen, P.Bình Hưng Hòa (trước đây thuộc P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân), TP.HCM, cũng có bãi rác thải tự phát tồn tại thời gian dài do những người thiếu ý thức mang đủ loại rác từ nơi khác đến đổ tràn lan một đoạn vỉa hè, chắn hết lối đi. Người dân phải tự xử lý bằng cách đốt, khiến cháy cả cây xanh trồng trên vỉa hè.

Người dân mong cơ quan chức năng giám sát, xử phạt nghiêm những người xả rác bừa bãi và tổ chức dọn dẹp để các khu vực trên trở lại sạch đẹp, an toàn. 

Tin liên quan

Bảng cấm rất to nhưng vẫn đổ rác

Bảng cấm rất to nhưng vẫn đổ rác

Tại giao lộ đường Chiến Lược - Bình Trị Đông, P.Bình Trị Đông (trước đây thuộc P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân), TP.HCM, có một bãi rác, gây ô nhiễm và làm mất mỹ quan đô thị.

Khám phá thêm chủ đề

đổ rác ô nhiễm môi trường Đường Kênh Nước Đen Xả rác
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận