Chơi thể thao, đừng xả rác

Như Thanh Niên thông tin, mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại hình ảnh rác chất đống tại một trạm tiếp nước sau giải chạy đường mòn trong rừng nguyên sinh khiến nhiều người bức xúc. Tài khoản đăng tải clip có tên Đại Ngàn Ơi do anh Khánh Nhân, một người dân địa phương sống ở xã An Toàn, H.An Lão, Bình Định, quản lý. Hôm 2.6, khi đi vào cánh rừng ở thôn 1, xã An Toàn gần nhà mình, anh Nhân thấy nhiều rác thải chưa được thu dọn tại một điểm tiếp nước cho vận động viên (VĐV) trong giải chạy. Vì quá bức xúc nên anh đăng tải clip lên mạng xã hội.

Rác tại trạm tiếp nước sau giải chạy ẢNH: NVCC

Anh Nhân bày tỏ: "BTC giải chạy không yêu thiên nhiên, làm ảnh hưởng tới cảnh quan quê hương mình, rác 1 tháng rồi mà vẫn còn nguyên vẹn". Anh Nhân chia sẻ, giải chạy được tổ chức vào đầu tháng 5. Người dân địa phương còn được vận động phát quang một số đoạn đường. BTC dùng thân cây để dựng điểm tiếp nước cho VĐV nghỉ chân và đến thời điểm anh Nhân đi qua thì vẫn còn nguyên hiện trạng. "Chai nhựa, vỏ bánh kẹo, gel năng lượng, túi ni lông và cả tấm băng rôn có in tên giải chạy cũng bị bỏ lại", anh Nhân nói.

Đây là giải chạy đường mòn trong rừng lần đầu được tổ chức tại địa phương này và thu hút nhiều VĐV tham gia với các cự ly 10 km, 25 km, 50 km, 70 km. Trên trang thông tin của giải chạy, đến ngày 12.6, BTC vẫn đề cao thông điệp "bảo vệ rừng".

Thiếu ý thức bảo vệ môi trường

Phản hồi thông tin trên, bạn đọc (BĐ) Thanh Niên bày tỏ bức xúc. "Một số VĐV dường như chỉ chạy theo phong trào và nhằm mục đích thể hiện bản thân. Hành vi thiếu trách nhiệm như vứt rác trong rừng, trên đường chạy không chỉ đi ngược lại tinh thần thể thao lành mạnh mà còn không phù hợp với mục đích "hòa mình vào thiên nhiên" mà nhiều giải chạy hướng tới. Không biết họ chạy vì sức khỏe hay làm hại môi trường?", BĐ Dương Nguyễn phê phán.

Cùng quan điểm, BĐ Trung Anh ý kiến: "Thật đáng tiếc khi một bộ phận người chạy đã thể hiện sự thiếu ý thức. Dù mục tiêu của các giải chạy là lan tỏa tình yêu thương, nâng cao sức khỏe, bảo vệ môi trường nhưng hình ảnh để lại là những bãi rác xấu xí. BTC chưa thực hiện tốt công tác quản lý và thu gom rác, đồng thời thiếu các biện pháp răn đe hay giáo dục hiệu quả về ý thức bảo vệ môi trường cho người tham gia".

Còn BĐ Văn Biên viết: "Theo tôi, BTC phải bố trí các điểm thu gom rác và liên tục nhắc nhở VĐV. Quan trọng hơn, cơ quan chức năng cần áp dụng mức phạt thật nặng đối với BTC nếu tình trạng rác thải tái diễn, thậm chí cấm tổ chức vĩnh viễn nếu vi phạm nhiều lần".

"Hậu quả của lượng rác thải này đối với thiên nhiên không hề nhỏ, nhất là tại các khu rừng, những hệ sinh thái đặc biệt nhạy cảm. Rác thải nhựa và bao bì khó phân hủy không chỉ tồn tại hàng trăm năm, gây ô nhiễm nguồn đất, nước mà còn là mối hiểm họa lớn đối với động vật hoang dã", BĐ Nguyet Tran lo ngại.

Nên siết chặt quản lý ban tổ chức và VĐV

Theo BĐ Hồng Khang, BTC cần kiên quyết xử lý các VĐV vi phạm bằng cách loại họ khỏi cuộc thi hiện tại hoặc áp dụng lệnh cấm tham gia các giải đấu tương lai, nhằm đảm bảo tính công bằng và chuyên nghiệp của sự kiện.

BĐ Thế Khanh góp ý: "BTC nên có các buổi phổ biến quy định cấm xả rác và tuyên truyền mạnh mẽ về ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường trước khi giải đấu bắt đầu, đồng thời duy trì các nhắc nhở liên tục trong và sau cuộc thi".

"Việc áp dụng các chế tài thật nghiêm, đặc biệt là chế tài kinh tế đối với BTC, là một trong những giải pháp then chốt để chấm dứt tình trạng này. Chúng ta không thể chỉ dựa vào tuyên truyền mãi được", BĐ Minh Phát thẳng thắn.