Clip rác chất đống sau giải chạy trong rừng gây bức xúc: Địa phương nói gì?

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, tài khoản đăng tải clip có tên Đại Ngàn Ơi do anh Khánh Nhân một người dân địa phương sống ở xã An Toàn, H.An Lão, tỉnh Bình Định quản lý. Vào ngày 2.6, khi đi vào cánh rừng nguyên sinh ở thôn 1, xã An Toàn gần nhà mình, anh Nhân thấy nhiều rác thải không được thu dọn tại một điểm tiếp nước cho vận động viên trong giải chạy, vì quá bức xúc nên anh đã đăng tải clip lên mạng xã hội.

Anh Nhân bày tỏ: "Ban tổ chức giải chạy không yêu thiên nhiên, làm ảnh hưởng tới cảnh quan quê hương mình, rác 1 tháng rồi mà vẫn còn nguyên vẹn".

Anh Nhân chia sẻ, giải chạy được tổ chức vào đầu tháng 5. Người dân địa phương còn được vận động phát quang một số đoạn đường. Ban tổ chức dùng thân cây để dựng điểm tiếp nước cho vận động viên nghỉ chân và đến thời điểm anh Nhân đi qua thì vẫn còn nguyên hiện trạng.

"Chai nhựa, vỏ bánh kẹo, gel năng lượng, túi ni lông và cả tấm băng rôn có in tên giải chạy cũng bị bỏ lại", anh Nhân.

Rác chất đống tại trạm tiếp nước sau giải chạy Ảnh: NVCC

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, đây là giải chạy đường mòn trong rừng lần đầu được tổ chức tại địa phương này và thu hút nhiều VĐV tham gia với các cự ly 10 km, 25 km, 50 km, 70 km. Trên trang thông tin của giải chạy, đến ngày 12.6, ban tổ chức vẫn đề cao thông điệp "bảo vệ rừng".

Ông Nguyễn Văn Vân, Chủ tịch UBND xã An Toàn cho biết: "Địa phương đã nhận được thông tin về việc rác còn lại sau giải chạy. Ban tổ chức có nói khi xong giải, trước khi rời đi sẽ dọn rác. Chúng tôi cũng nghĩ là đã dọn hết nhưng không biết là chỉ ở ngoài, còn sâu trong rừng thì chưa đi kiểm tra được. Đường đi vào rừng dốc, khó, những ngày gần đây địa phương đang có mưa liên tục. Sắp tới, chúng tôi sẽ đi kiểm tra lần nữa".

PV Thanh Niên liên lạc qua đường dây nóng của giải chạy để tìm hiểu thêm nhưng không có người nghe máy.

Trạm tiếp nước được dựng lên và để lại sau khi giải chạy kết thúc Ảnh: NVCC

Nhóm của anh Nhân quyết định đốt hết rác còn lại

Anh Nhân cho biết thêm, anh cũng nhận được một số phản ánh của những người bạn khác, rằng sau giải chạy còn nhiều rác để lại trong rừng. Tuy nhiên, vì quãng đường xa, khó đi đến trực tiếp nên anh không có hình ảnh ghi nhận thực tế.

Trong clip anh Nhân chia sẻ, sau khi thể hiện sự bức xúc và sự thương xót cho cánh rừng quê nhà, anh và nhóm bạn đã quyết định gom sạch rác và đốt vì quãng đường đi bộ xa, không thể vác theo bao rác về. Nhóm của anh Nhân nhận được nhiều sự động viên của cư dân mạng vì đã lên tiếng và hành động góp phần bảo vệ môi trường.