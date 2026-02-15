Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Phường An Khánh cải tạo các khu đất công trống thành công viên phục vụ người dân

15/02/2026 07:31 GMT+7

Phường An Khánh (TP.HCM) vừa cải tạo các khu đất công trống thành 12 công viên, nhà sinh hoạt cộng đồng phục vụ người dân trước Tết Bính Ngọ.

Mới đây, phường An Khánh (TP.HCM) tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng 12 công viên, nhà sinh hoạt cộng đồng được cải tạo từ các khu đất công trống, phục vụ người dân vui xuân, đón Tết Bính Ngọ 2026.

Đây là các công trình nằm trong chủ trương chỉnh trang đô thị, mở rộng không gian xanh và bổ sung điểm sinh hoạt cộng đồng tại khu dân cư đông đúc.

Phường An Khánh cải tạo các khu đất trống thành công viên phục vụ người dân - Ảnh 1.

12 công viên, nhà sinh hoạt cộng đồng được phường An Khánh đưa vào sử dụng trước Tết Bính Ngọ

ẢNH: DIỆU MI

Theo đó, 12 công viên, nhà sinh hoạt cộng đồng được bố trí rải đều ở nhiều khu phố. Mỗi điểm đều được đầu tư hệ thống cây xanh, thảm cỏ, lối đi bộ, ghế đá, khu vui chơi trẻ em và dụng cụ tập thể dục ngoài trời.

Một số khu có đủ không gian để người dân tổ chức sinh hoạt tập thể, họp tổ dân phố, sinh hoạt chi bộ, cũng như các hoạt động văn hóa - thể thao nhỏ vào buổi tối và cuối tuần.

Đây là các công trình được cải tạo từ các khu đất công trống trên địa bàn.

Công trình công viên, nhà sinh hoạt cộng đồng khu phố 1 được xây dựng trên diện tích hơn 960 m², gồm hai không gian đa năng ngoài trời. Một khu vực rộng rãi, thoáng mát dành cho người dân tập thể dục, hội họp, trò chuyện và tổ chức các hoạt động sinh hoạt chung của cộng đồng.

Bên cạnh đó là phòng sinh hoạt cộng đồng, khu dịch vụ và hậu cần phục vụ pha chế trong các sự kiện, cùng nhà kho và nhà vệ sinh. Khu sân chính được quy hoạch làm sân cầu lông và sân pickleball. Ngoài ra, công trình còn bố trí máy tập thể dục, một sân khấu nhỏ, khu vui chơi cho trẻ em, kết hợp các tiểu cảnh và mảng xanh nhằm tạo không gian sinh hoạt gần gũi, hài hòa.

Phường An Khánh cải tạo các khu đất trống thành công viên phục vụ người dân - Ảnh 2.

Phường An Khánh có kế hoạch phát triển 39 công viên, không gian công cộng

ẢNH: DIỆU MI

Bà Vũ Thị Hồng Nga, Bí thư Chi bộ khu phố 1, cho biết có được nơi sinh hoạt khang trang như vậy, bà con trong khu phố ai cũng phấn khởi. Theo bà Nga, đây là món quà ý nghĩa, đúng với mong mỏi bấy lâu của người dân về một không gian chung để hội họp, sinh hoạt văn nghệ và rèn luyện sức khỏe.

Chủ tịch UBND phường An Khánh Nguyễn Thành Trung cho biết, 12 điểm được đưa vào sử dụng không chỉ là công viên xanh mà còn là không gian giao lưu, sinh hoạt cộng đồng, gắn kết tình làng, nghĩa xóm và là nơi dành cho người dân vui chơi, gặp gỡ và xây dựng tình thân ái. Kinh phí thực hiện 100% từ nguồn xã hội hóa.

Vừa qua, UBND phường đã rà soát, có kế hoạch phát triển 39 công viên, không gian công cộng trên địa bàn phường.

Trước mắt, phường triển khai cải tạo 12 khu đất, hoàn thành vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 để phục vụ người dân. Đến nay, một số công trình đã hoàn thành 100%, một số công trình đã hoàn thành giai đoạn 1, địa phương vừa đưa vào sử dụng, vừa tiếp tục các hạng mục còn lại.

Khám phá thêm chủ đề

công viên phường An Khánh nhà sinh hoạt cộng đồng TP.HCM Mảng xanh Đất công
