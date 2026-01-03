Rằm tháng 11 âm lịch, đình thần An Khánh ở TP.HCM tổ chức lễ Kỳ Yên

Tham dự lễ Kỳ Yên năm nay có Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị - nguyên Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng; ông Nguyễn Văn Đua, nguyên Phó bí thư Thường trực TP.HCM; bà Trần Thị Diệu Thúy, Thành ủy viên - Phó chủ tịch UBND TP.HCM; ông Hoàng Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Khánh… cùng sự góp mặt của nhiều đại biểu và người dân địa phương.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Hoàng Tùng cho biết đình thần An Khánh không chỉ là một di tích lịch sử - văn hóa, mà còn là không gian kết tinh ký ức cộng đồng, nơi lưu giữ đạo lý "uống nước nhớ nguồn", hun đúc tinh thần gắn kết, nghĩa tình của người dân trên vùng đất này qua nhiều thế hệ. Trong dòng chảy mạnh mẽ của đô thị hóa và phát triển, sự hiện diện của đình thần và các nghi lễ truyền thống chính là điểm tựa tinh thần quan trọng, giúp cộng đồng giữ được căn cốt văn hóa, giữ được sự hài hòa giữa phát triển vật chất và bồi đắp đời sống tinh thần.

Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị - nguyên Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng (giữa) thắp nhang tại lễ Kỳ Yên đình thần An Khánh ẢNH: PHẠM HỮU

Ban quý tế đình thần An Khánh thực hiện nghi thức lễ khai tràng ẢNH: PHẠM HỮU

Thành viên trong ban quý tế gõ mõ trong lễ khai tràng sáng nay 3.1 ẢNH: PHẠM HỮU

Lễ Kỳ Yên được tổ chức hằng năm không chỉ là nghi lễ cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mà còn là dịp để người dân cùng nhau nhìn lại cội nguồn, củng cố niềm tin, nuôi dưỡng tinh thần hướng thiện và tăng cường khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Những giá trị ấy chính là nền tảng bền vững để địa phương phát triển ổn định, văn minh và nghĩa tình.

Thay mặt chính quyền phường An Khánh, ông Hoàng Tùng cho biết luôn trân trọng và đánh giá cao vai trò của Ban quản lý - Ban quý tế Di tích lịch sử đình thần An Khánh, những người đã âm thầm, bền bỉ gìn giữ hương hỏa, duy trì sinh hoạt tín ngưỡng, để các giá trị văn hóa truyền thống không bị mai một mà tiếp tục được lan tỏa trong đời sống đương đại.

Lễ Kỳ Yên đình thần An Khánh là lễ hội truyền thống có ý nghĩa quan trọng trong đời sống văn hóa - tâm linh của người dân địa phương tưởng nhớ Thành Hoàng Bổn Cảnh và các bậc tiền hiền, hậu hiền có công khai hoang, lập ấp; đồng thời cầu cho quốc thái dân an, đời sống người dân bình an, thịnh vượng.

Thông qua lễ Kỳ Yên, ban tổ chức mong muốn góp phần gìn giữ, lan tỏa giá trị văn hóa Nam bộ, nâng cao nhận thức của cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ, trong việc bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử - văn hóa ở TP.HCM.

Lễ Kỳ Yên tại đình thần An Khánh sáng 3.1 ẢNH: PHẠM HỮU

Sau các nghi thức lễ, các đại biểu thắp hương tại chánh điện. Bà Trần Thị Diệu Thúy, Thành ủy viên - Phó chủ tịch UBND TP.HCM thắp hương tại các ban thờ trong đình ẢNH: PHẠM HỮU

Đông đảo người dân địa phương cũng tìm đến đình thần thắp hương vào sáng nay ẢNH: PHẠM HỮU

Buổi lễ sáng nay bắt đầu bằng lễ thượng cờ, kế đến là lễ mộc dục, túc yết, lễ cúng cầu an. Các nghi lễ được tổ chức theo đúng phong tục, tập quán truyền thống, bảo đảm tính trang nghiêm, tôn kính.

Bên cạnh đó là các hoạt động biểu diễn võ cổ truyền, múa lân - sư - rồng, diễn tuồng cổ Lưu Kim Đính, các chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật quần chúng, góp phần tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng.

Đình thần An Khánh là di tích lịch sử - văn hóa cấp TP.HCM, có lịch sử hình thành từ cuối thế kỷ 17, đầu thế kỷ 18, gắn liền với quá trình khai hoang, lập làng của cư dân vùng Thủ Thiêm xưa.

Sau khi được phục dựng trong tổng thể Công viên văn hóa trung tâm Khu đô thị mới Thủ Thiêm, đình thần An Khánh hiện nay không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của người dân mà còn là điểm nhấn văn hóa, kết nối hài hòa giữa giá trị truyền thống và không gian đô thị hiện đại của TP.HCM.