Rằm tháng 7 về chùa Tăng Hội bên sông Buông: Chốn an yên giữa tiếng chuông lời kinh

Ngôi chùa nằm bên dòng sông Buông, tọa lạc trong một khuôn viên rộng rãi, bao quanh bởi những hàng cây buông cổ thụ xanh mướt. Không gian chùa Tăng Hội thoáng đãng, như mời gọi những ai đang kiếm tìm một chốn để lắng lòng.

Chùa Tăng Hội tọa lạc trong một khuôn viên rộng rãi, bao quanh bởi những hàng cây buông cổ thụ xanh mướt ẢNH: ĐÀO MINH TUẤN

Ngôi chùa mang phong cách chùa xứ Huế

Có kiến trúc truyền thống đậm chất Việt, mang dáng dấp những ngôi chùa xứ Huế, chùa Tăng Hội mang dấu ấn văn hóa Phật giáo Bắc Tông, nơi mà pháp âm của Đức Phật được lan tỏa qua sự dẫn dắt của thầy Thích Pháp Tuệ - vị trụ trì tận tâm, chuyên cần với việc dịch kinh và hoằng pháp.

Bước vào cổng chùa, tiếng chuông ngân vang như xua tan những muộn phiền của thế gian. Chính điện uy nghiêm với tượng Phật Thích Ca to lớn, ánh mắt từ bi như ôm trọn mọi khổ đau của chúng sinh.

Những bức thư pháp treo trên tường, từng nét chữ mềm mại, chứa đựng những lời dạy sâu sắc về từ bi và trí tuệ. Không gian ấy, dưới sự chăm sóc của các vị tỳ kheo trong chùa trở thành nơi không chỉ để cầu nguyện mà còn để học hỏi, chiêm nghiệm…

Ngôi chùa có kiến trúc truyền thống đậm chất Việt... ẢNH: ĐÀO MINH TUẤN

... mang dáng dấp những ngôi chùa xứ Huế ẢNH: ĐÀO MINH TUẤN

ẢNH: ĐÀO MINH TUẤN

Phật tử khi ghé chùa có thể nghĩ suy về thiền học, về giới định tuệ qua những chậu trúc, khóm thạch xương bồ do thầy Hải Trang tạo tác

Tìm về với thiên nhiên

Phật tử khi ghé chùa có thể nghĩ suy về thiền học, về giới định tuệ qua những chậu trúc, khóm thạch xương bồ do thầy Hải Trang tạo tác. Hay phật tử có thể chiêm nghiệm về sanh, trụ, hoại, diệt qua những tác phẩm gốm mà lò gốm của chùa làm nên. Con đường giác ngộ như từ từ mà đến với chúng sanh.

Được biết, thầy trụ trì Thích Pháp Tuệ, một tu sĩ khiêm cung nhưng uyên thâm, đã dành nhiều năm cuộc đời để nghiên cứu và dịch thuật kinh sách Phật giáo. Những bản dịch của thầy không chỉ chính xác mà còn mang hơi thở của thời đại, giúp người trẻ dễ dàng tiếp cận những lời dạy của Đức Phật, từ những bộ kinh cổ như Kinh Duy Ma Cật, Kinh Vô cấu xưng và Kinh Đại bát nhã đến các bài giảng về pháp của Phật, pháp trong đời. Khi dịch kinh, thầy đã thổi hồn vào từng trang kinh, biến chúng thành ngọn đèn soi sáng tâm hồn.

Triển lãm gốm mùa Vu lan 2025 tại chùa Tăng Hội ẢNH: ĐÀO MINH TUẤN

Mỗi buổi sáng, khi ánh bình minh chiếu qua những tán cây, hình ảnh các vị tỳ kheo trong chiếc áo cà sa giản dị, các chú tiểu đầu để chỏm ngồi đọc kinh hay đang buổi trả thiền trở thành biểu tượng của sự an nhiên và trí tuệ ẢNH: ĐÀO MINH TUẤN

Những mẻ gốm mới vừa ra lò ẢNH: ĐÀO MINH TUẤN

Nhiều phật tử đến chùa không chỉ để thắp hương mà còn để lắng nghe thầy chia sẻ, những lời giảng giản dị nhưng sâu sắc, như dòng suối mát lành tưới tắm tâm can.

Các lễ hội truyền thống thu hút đông đảo phật tử và cả những người ngoại đạo muốn tìm hiểu về đạo Phật. Mỗi buổi sáng, khi ánh bình minh chiếu qua những tán cây, hình ảnh các vị tỳ kheo trong chiếc áo cà sa giản dị, các chú tiểu đầu để chỏm ngồi đọc kinh hay đang buổi trả thiền trở thành biểu tượng của sự an nhiên và trí tuệ.

Chùa Tăng Hội, không chỉ là một ngôi chùa, mà còn là một ngôi nhà tâm linh, nơi mỗi người có thể tìm thấy sự bình yên và ý nghĩa cuộc sống. Ở đó, giữa tiếng chuông chùa và những trang kinh, Phật pháp như ngọn gió mát lành, lan tỏa khắp muôn nơi, gieo mầm từ bi và giác ngộ.