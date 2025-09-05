Quán chay gần chùa Vĩnh Nghiêm tồn tại gần nửa thế kỷ: Ông chủ... lạ đời

Mở bán từ năm 1979, cũng đúng vào dịp rằm tháng 7 với lễ Vu lan, quán chay của gia đình ông Lê Bá Cường tọa lạc trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, cạnh chùa Vĩnh Nghiêm ở phường Xuân Hòa, TP.HCM (Q.3 cũ) đến nay tồn tại ngót nghét đã 46 năm.

Từ quán chay của mẹ

Một buổi chiều đi qua con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa hối hả, tôi ghé vào quán chay của ông Cường, ngay khi vừa mở cửa lúc 16 giờ. Rằm tháng 7, quán ăn và cũng là căn nhà ấm áp của gia đình ông chủ tất bật đón thực khách gần xa, chủ yếu là khách quen ghé ủng hộ.

Quán chay của ông Cường mở từ năm 1979 là chốn quen của nhiều thực khách ở TP.HCM ẢNH: CAO AN BIÊN

Ông chủ 60 tuổi tóc bạc trắng, "độc thân vui tính" nở nụ cười tươi tiếp khách, rồi làm món. Ông Cường kể ngày thường, một mình làm hết mọi việc, riêng vào những ngày chay đông khách hơn, người thân trong nhà sẽ phụ giúp. Dẫu một mình, nhưng tốc độ làm món của ông chủ quán phải gọi là "siêu tốc", bởi đã quá quen với công việc này hàng thập kỷ qua.

Trước 1975, gia đình người đàn ông gốc Hoa này vốn làm nghề bán thuốc bắc. Sau này, không ai nối nghiệp của gia đình. Trầm ngâm, ông chủ nhớ về mùa Vu lan năm 1979, khi mẹ ông mở quán chay nhỏ này "bán thử" xem sao. Lúc đó, ông ra phụ mẹ bán quán.

"Má tôi đi chùa thường xuyên lắm, ăn chay nên mới mở bán thử. Ban đầu, má định bán 1 tháng xem sao, không ngờ người ta ủng hộ đông, cứ vậy mà bán hoài. Lúc đó, quán vẫn nằm ở đây, bàn ghế nhựa thì bình dân hơn, khách tới ăn đông đúc, vui lắm", ông Cường kể.

Ông chủ niềm nở tiếp khách ẢNH: CAO AN BIÊN

Các món chay ở quán đa dạng, bắt mắt ẢNH: CAO AN BIÊN

Năm 2000, mẹ ông đột ngột qua đời. Chị gái và ông cũng như các anh chị em trong nhà kế thừa quán, tiếp tục duy trì quán chay của mẹ kể từ đó. Làm đầu bếp từ năm 1990, với ông Cường, việc nấu nướng không phải là điều quá khó khăn.

Năm 2010, ông Cường đi làm xa, để lại quán cho chị quản lý. Sau dịch Covid-19, chị ông bị tai biến, ông tiếp tục trở về quản lý quán ăn của gia đình cho đến nay. Theo ông chủ, quán ăn này gắn bó với cuộc đời mình giống như một cái duyên đặc biệt. Chính nhờ cái duyên đó mà suốt 46 năm qua, ông cùng quán ăn vượt qua những biến cố có lúc tưởng chừng như không thể trụ được, để tồn tại cho tới hôm nay.

Điều "kỳ lạ" của ông chủ

Quán chay mở cửa từ 16 giờ đến 21 giờ 30 phút mỗi ngày. Tuy nhiên theo lời ông chủ, thường vào khoảng 20 giờ đã hết món. Thực đơn của quán cũng thay đổi tùy theo các ngày trong tuần, với chục món khác nhau.

Phở, bún chả giò, bì cuốn, cháo nấm, bún Huế, bò kho, hủ tiếu mì hoành thánh, bánh canh, bún măng… là các món ăn vô cùng đa dạng ở quán và được nhiều thực khách yêu thích. Đặc biệt vào ngày 30 và mùng 1, 14 và 15 âm lịch mỗi tháng, quán có bán thêm vào buổi sáng với món hủ tiếu mì, mì tiềm và bún chả giò.

Nồi nước lèo bí quyết được nấu bằng than củi, độ ngọt được tạo nên hoàn toàn từ rau, củ, quả ẢNH: CAO AN BIÊN

Hình ảnh ông Cường lúc nào cũng đi chân trần để phục vụ cho khách đã quá quen thuộc suốt hàng chục năm qua. Tuy nhiên với những khách mới, đây là điều "kỳ lạ".

"Mấy chục năm nay, tôi thích đi chân trần để phục cho khách trong quán của mình, riết quen rồi. Nhà tôi nhiều giày dép, nhưng khi ra đường thì mới mang, còn lúc ở quán thì lúc nào cũng chân trần. Tôi thích "đội trời, đạp đất" vậy đó", ông chủ cười hào sảng.

Bà Tâm (65 tuổi) là khách của quán từ thời mẹ ông Cường còn bán, tới nay ngót nghét cũng gần 30 năm. Chiều chiều, bà cũng người thân tới quán, gọi món hủ tiếu mì hoành thánh quen thuộc.

Nhiều người là khách "ruột" của quán ăn này ẢNH: CAO AN BIÊN

Vị khách cho biết bản thân không phải là người thích ăn chay, tuy nhiên riêng ở quán chay này, hương vị tuyệt vời và nguyên liệu tươi ngon khiến bà hài lòng. "Quán gần nhà, cũng là chốn quen suốt bao nhiêu năm nay. Nói thiệt, tôi ăn rất nhiều quán chay, nhưng chỉ có quán này là hợp khẩu vị của tôi nhất", bà Tâm nhận xét.

Nói về bí quyết nấu đồ chay khiến nhiều khách "phải lòng", ông Cường chia sẻ điều quan trọng nhất là đặt cái tâm vào món ăn. Đặt cái tâm để lựa chọn nguyên liệu, nêm nếm và cả bài trí sẽ tạo nên một món chay không chỉ đẹp mắt, ngon miệng mà còn tốt cho sức khỏe.