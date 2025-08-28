Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Triển lãm '80 năm - dấu ấn vàng son' ở công viên bờ sông Sài Gòn

Vũ Phượng
Vũ Phượng
28/08/2025 14:06 GMT+7

Sáng 28.8, phường An Khánh (TP.HCM) khai mạc triển lãm '80 năm - dấu ấn vàng son' ở công viên bờ sông Sài Gòn chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9.

Tham dự triển lãm "80 năm - dấu ấn vàng son" ở công viên bờ sông Sài Gòn có Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Dương Anh Đức, Bí thư Đảng ủy phường An Khánh Hoàng Tùng cùng đại diện lãnh đạo địa phương.

Triển lãm '80 năm - dấu ấn vàng son' ở công viên bờ sông Sài Gòn- Ảnh 1.

Phường An Khánh khai mạc triển lãm "80 năm - dấu ấn vàng son"

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Triển lãm "80 năm - dấu ấn vàng son" gồm hơn 100 hình ảnh, tư liệu tái hiện hành trình 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước của Bác Hồ. 

Triển lãm cũng có tư liệu những mốc son lịch sử khi toàn thể dân tộc Việt Nam đoàn kết đồng lòng, muôn người như một đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua mọi thác ghềnh, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Triển lãm là một sự kiện văn hóa - lịch sử có ý nghĩa quan trọng, là dịp để mỗi người dân đến tham quan biết thêm trân trọng, biết ơn những hy sinh, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Tổ quốc và người dân Việt Nam.

Triển lãm '80 năm - dấu ấn vàng son' ở công viên bờ sông Sài Gòn- Ảnh 2.

Triển lãm với hơn 100 tư liệu, hình ảnh giúp người dân hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Triển lãm cũng giúp người dân hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; từ đó tiếp tục học tập và làm theo gương Bác, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Sau khai mạc triển lãm, phường An Khánh cũng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 2.9 đến 75 đảng viên 75, 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng. 

Một số đảng viên cao tuổi vì lý do sức khỏe đã được Đảng ủy phường tổ chức trao Huy hiệu tại nhà riêng.

Triển lãm '80 năm - dấu ấn vàng son' ở công viên bờ sông Sài Gòn- Ảnh 3.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng đến đảng viên phường An Khánh

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Triển lãm '80 năm - dấu ấn vàng son' ở công viên bờ sông Sài Gòn- Ảnh 4.

Ông Hoàng Tùng, Bí thư phường An Khánh chúc mừng các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng nhân dịp Quốc khánh 2.9

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ông Hoàng Tùng, Bí thư Đảng ủy phường An Khánh chúc mừng các đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu Đảng. Ông nhấn mạnh đây là kết quả quá trình cống hiến, phấn đấu, trưởng thành của các đảng viên và cũng là niềm vui, tự hào của gia đình, tập thể, đơn vị nơi các đảng viên đang làm việc, sinh sống.

"Đảng ủy phường An Khánh luôn đánh giá cao và trân trọng những cống hiến của đảng viên nhận Huy hiệu Đảng và tin rằng, với thành tích và kinh nghiệm của mình, các đồng chí thực sự là tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo", ông Hoàng Tùng chia sẻ và mong đảng viên tiếp tục cống hiến trí tuệ, công sức vào sự nghiệp xây dựng và phát triển TP.HCM cũng như phường An Khánh.

Xem thêm bình luận