Vụ chành xe lấn chiếm khu dân cư ở TP.HCM: Chính quyền vào cuộc xử lý

Chính quyền địa phương vào cuộc kiểm tra



Liên quan đến thông tin phản ánh của người dân về chành xe trên đường số 18 (phường An Lạc, TP.HCM) chiếm dụng lòng đường, khuôn viên công cộng làm nơi tập kết hàng hóa gây bức xúc, ngày 9.6, một lãnh đạo UBND phường An Lạc cho biết lực lượng chức năng địa phương đã tiến hành kiểm tra, xử lý và đơn vị kinh doanh cũng đã có văn bản cam kết khắc phục các sai phạm.

Lòng đường và khuôn viên công viên bị doanh nghiệp biến thành nơi đậu xe và tập kết hàng hóa ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Theo lãnh đạo UBND phường An Lạc, trước đó vào tháng 4.2026, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường cũng đã nhận được bản kiến nghị của Trưởng khu phố 22. Văn bản phản ánh việc người dân trong khu vực liên tục bức xúc trước hoạt động của các đơn vị kinh doanh vận chuyển hàng hóa trong khu dân cư. Cụ thể, các đơn vị này có 3 hành vi vi phạm gồm: sử dụng lề đường làm nơi tập kết hàng hóa; đậu xe tải nặng thành 2 hàng cản trở giao thông; giao nhận hàng cả ngày lẫn đêm phát ra tiếng ồn lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giờ giấc nghỉ ngơi của nhân dân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, ngày 8.4.2026, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường An Lạc đã làm việc và ghi nhận ý kiến trực tiếp từ ông Nguyễn Tấn Lễ (Trưởng khu phố 22) về 3 trường hợp kinh doanh vi phạm trật tự lòng lề đường, đậu xe lên xuống hàng sai quy định gây cản trở giao thông, trong đó có chành xe H.T.

Người chành xe bốc dỡ hàng hóa ngay dưới lòng đường ẢNH: TRẦN KHA

Đến ngày 9.4, tổ công tác liên ngành phối hợp cùng Trưởng khu phố 22 đã tiến hành kiểm tra thực tế, xác minh vụ việc và lập biên bản ghi nhận ý kiến trình bày cũng như cam kết từ phía doanh nghiệp.

Chủ chành xe thừa nhận vi phạm, cam kết khắc phục

Theo kết quả xác minh, cơ sở bị phản ánh là Công ty TNHH một thành viên vận tải H.T (đường số 18, phường An Lạc, TP.HCM) do ông T.V.L làm giám đốc. Doanh nghiệp này được phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch đầu tư TP.HCM cấp giấy chứng nhận đăng ký ngày 14.4.2022.

Làm việc với cơ quan chức năng về các nội dung phản ánh, đại diện công ty H.T đã có những giải trình cụ thể. Về hành vi sử dụng lề đường làm nơi tập kết hàng hóa, phía công ty thừa nhận trong quá trình lên xuống hàng và chờ xe trung chuyển, hàng hóa có bị để tạm trên vỉa hè. Đối với phản ánh đậu xe tải nặng thành 2 hàng cản trở giao thông, đại diện doanh nghiệp khẳng định không có việc đậu thành 2 hàng song song, tuy nhiên thừa nhận có tình trạng đậu xe dưới lòng đường để xuống hàng hóa.

Sau phản ánh của Báo Thanh Niên lực lượng chức năng đến kiểm tra, xử lý tại chành xe ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Về việc hoạt động cả ngày lẫn đêm gây ô nhiễm tiếng ồn, ông T.V.L giải trình khung giờ bốc dỡ hàng của chành xe thường bắt đầu từ 10 giờ sáng và kết thúc lúc 20 giờ hằng ngày. Trong quá trình công nhân làm việc, việc phát ra tiếng trao đổi qua lại và tiếng va đập của hàng hóa ảnh hưởng đến xung quanh là điều không tránh khỏi.

Qua buổi làm việc với lực lượng chức năng, doanh nghiệp cam kết sẽ khắc phục hoàn toàn các nội dung vi phạm như trong đơn phản ánh, kiến nghị của Trưởng khu phố 22 và người dân; nhanh chóng sắp xếp lại hoạt động kinh doanh để trả lại sự thông thoáng cho khu dân cư.

Trước đó, như Báo Thanh Niên đã thông tin, tập thể người dân sinh sống tại tuyến đường số 18 và đường số 26 (khu phố 22, phường An Lạc) đã gửi đơn cầu cứu vì cuộc sống bị đảo lộn do chành xe hoạt động lấn chiếm lối đi chung, bủa vây hàng hóa kín phần công viên nhỏ đối diện, biến nơi sinh hoạt công cộng thành "kho lộ thiên" và gây tiếng ồn giữa đêm khuya. Phía UBND phường An Lạc cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ việc thực hiện cam kết khắc phục của cơ sở này để đảm bảo trật tự đô thị và an sinh cho người dân.