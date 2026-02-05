Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Khởi tố 3 bị can xông vào bãi tập kết cát cản trở hoạt động kinh doanh

Bá Cường
Bá Cường
05/02/2026 20:36 GMT+7

Công an tỉnh Quảng Trị vừa có quyết định khởi vụ án, khởi tố 3 bị can có hành vi gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

Tối 5.2, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can có hành vi gây rối trật tự công cộng.

Khởi tố 3 bị can xông vào bãi tập kết cát cản trở hoạt động kinh doanh- Ảnh 1.

Công an tỉnh Quảng Trị đọc quyết định khởi tố bị can Võ Phi Long

ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

3 bị can gồm: Nguyễn Minh Thảo (49 tuổi), Võ Phi Long (37 tuổi, cùng trú tại xã Trường Ninh, Quảng Trị) và Trần Đình Dương (37 tuổi, trú tại phường Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).

Theo kết quả điều tra, tối 8.1, chị T.B.B (trú tại xã Ninh Châu) đến phòng nghỉ của chồng tại bãi tập kết cát thuộc thôn Phú Lộc (xã Ninh Châu), thì 3 bị can nói trên xông vào phòng và có hành vi chửi bới, sử dụng điện thoại quay video, cản trở hoạt động kinh doanh. 3 bị can này còn có hành vi thô bạo với chị B. trong lúc chị này đang mang thai 8 tháng.

Khởi tố 3 bị can xông vào bãi tập kết cát cản trở hoạt động kinh doanh- Ảnh 2.

Bị can Nguyễn Minh Thảo từng có tiền án tiền sự về hành vi chống người thi hành công vụ

ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Sau khi nắm được thông tin, lực lượng chức năng đã điều tra và xác định các bị can thực hiện hành vi trên với dấu hiệu có tổ chức, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể, như: người quay video, người cản trở xe chở cát, người tìm sổ ghi chép mua bán cát...

Với các tài liệu, chứng cứ thu thập được, lực lượng chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can Thảo, Long và Dương về hành vi gây rối trật tự công cộng, trong đó, bị can Thảo từng có tiền án tiền sự về hành vi chống người thi hành công vụ.

khởi tố Quảng Trị chửi bới bãi tập kết cát
