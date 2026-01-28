Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bắt giam người đàn ông gây rối, hành hung người khác sau va chạm giao thông

Huy Đạt
Huy Đạt
28/01/2026 20:56 GMT+7

Từ một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh hành hung người khác sau va chạm giao thông, Công an P.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) đã bắt tạm giam Ngô Quang Vũ (ở Quảng Trị) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngày 28.1, Công an P.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Quang Vũ (32 tuổi, ở Quảng Trị) để điều tra về hành vi "gây rối trật tự công cộng".

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên có hành vi hành hung người khác sau va chạm giao thông, gây bức xúc dư luận.

Bắt giam người đàn ông gây rối, hành hung người khác sau va chạm giao thông- Ảnh 1.

Ngô Quang Vũ đấm vào mặt tài xế gây thương tích sau va chạm giao thông

ẢNH: CHỤP LẠI MÀN HÌNH

Tiếp nhận thông tin, Công an P.Thanh Khê đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo điều tra ban đầu, khoảng ngày 22.1, anh Nguyễn Văn Tiến ( TP.Huế) điều khiển ô tô lưu thông trên đường Trần Cao Vân (P.Thanh Khê) thì xảy ra mâu thuẫn, cãi vã và có xô đẩy với Trần Văn Quốc liên quan đến việc tham gia giao thông.

Thấy vậy, Ngô Quang Vũ điều khiển xe máy không gắn biển số, chở Trần Văn Quốc quay lại chặn đầu ô tô của anh Tiến. Tại đây, Vũ đã dùng tay và mũ bảo hiểm đánh vào vùng mặt, vai của anh Tiến, gây thương tích. Thời điểm xảy ra vụ việc, tuyến đường đông phương tiện, dẫn đến ùn tắc giao thông.

Bắt giam người đàn ông gây rối, hành hung người khác sau va chạm giao thông- Ảnh 2.

Công an P.Thanh Khê khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Quang Vũ

ẢNH: Đ.X

Sau đó, Trần Văn Quốc đã can ngăn và đề nghị Vũ rời khỏi hiện trường. Nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Tiến, Công an P.Thanh Khê đã thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan. Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan công an đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Ngô Quang Vũ để phục vụ công tác điều tra.

Người đàn ông hành hung tài xế vì bị nhắc 'không được hút thuốc' đã ra trình diện

Người đàn ông hành hung tài xế vì bị nhắc 'không được hút thuốc' đã ra trình diện

Sau khi hành hung tài xế xe công nghệ, đập phá ô tô vì bị nhắc nhở không được hút thuốc trên xe, người đàn ông ở TP.Đà Nẵng rời khỏi địa phương. Đến chiều 25.1, người này đã đến công an trình diện.

hành hung Đà Nẵng gây rối va chạm giao thông bắt giam Gây rối trật tự công cộng
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
Bình luận (0)

