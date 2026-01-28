Bắt giam người đàn ông gây rối, hành hung người khác sau va chạm giao thông

Ngày 28.1, Công an P.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Quang Vũ (32 tuổi, ở Quảng Trị) để điều tra về hành vi "gây rối trật tự công cộng".

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên có hành vi hành hung người khác sau va chạm giao thông, gây bức xúc dư luận.

Ngô Quang Vũ đấm vào mặt tài xế gây thương tích sau va chạm giao thông ẢNH: CHỤP LẠI MÀN HÌNH

Tiếp nhận thông tin, Công an P.Thanh Khê đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo điều tra ban đầu, khoảng ngày 22.1, anh Nguyễn Văn Tiến (ở TP.Huế) điều khiển ô tô lưu thông trên đường Trần Cao Vân (P.Thanh Khê) thì xảy ra mâu thuẫn, cãi vã và có xô đẩy với Trần Văn Quốc liên quan đến việc tham gia giao thông.

Thấy vậy, Ngô Quang Vũ điều khiển xe máy không gắn biển số, chở Trần Văn Quốc quay lại chặn đầu ô tô của anh Tiến. Tại đây, Vũ đã dùng tay và mũ bảo hiểm đánh vào vùng mặt, vai của anh Tiến, gây thương tích. Thời điểm xảy ra vụ việc, tuyến đường đông phương tiện, dẫn đến ùn tắc giao thông.

Công an P.Thanh Khê khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Quang Vũ ẢNH: Đ.X

Sau đó, Trần Văn Quốc đã can ngăn và đề nghị Vũ rời khỏi hiện trường. Nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Tiến, Công an P.Thanh Khê đã thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan. Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan công an đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Ngô Quang Vũ để phục vụ công tác điều tra.

