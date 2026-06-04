Chành xe giữa khu dân cư TP.HCM: Đường bị chiếm, công viên thành nơi tập kết hàng

Nhiều hộ dân tại phường An Lạc (TP.HCM) vừa gửi đơn phản ánh đến Báo Thanh Niên bày tỏ sự bức xúc khi một chành xe ngang nhiên lấn chiếm lối đi công cộng, bốc dỡ hàng hóa làm đảo lộn cuộc sống toàn khu dân cư.

Dân "kêu trời" vì chành xe hoạt động bất kể ngày đêm

Theo đơn phản ánh và kiến nghị của tập thể người dân sinh sống tại khu phố 22, thuộc tuyến đường số 18 và đường số 26 (phường An Lạc, TP.HCM), từ khi chành xe H.T về đây hoạt động, cuộc sống của hàng chục hộ dân xung quanh bị đảo lộn hoàn toàn.

Người của chành xe bốc dỡ hàng hóa ngay dưới lòng ẢNH: TRẦN KHA

Người dân địa phương cho biết, cơ sở vận tải này liên tục có các hành vi vi phạm trật tự đô thị. Cụ thể, suốt ngày đêm, chành xe này thường xuyên cho các loại xe tải, xe chở hàng có tải trọng lớn đậu đỗ tràn lan dưới lòng đường, lấn chiếm toàn bộ vỉa hè để bốc dỡ hàng hóa. Hoạt động này chiếm dụng cả lối đi, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao cho người qua đường.

Đáng nói hơn, phần công viên nhỏ nằm đối diện giữa đường số 18 và đường số 26 vốn là không gian sinh hoạt chung, tập thể dục của cư dân nay đã biến thành "kho lộ thiên" của chành xe. Hàng hóa chất đầy, bủa vây khắp công viên làm chết cả cây xanh.

Chưa dừng lại ở đó, người dân vô cùng mệt mỏi trước vấn đề ô nhiễm tiếng ồn và môi trường. Khung giờ vận chuyển từ miền Tây lên thường vào lúc rạng sáng (khoảng 2 - 3 giờ sáng), mang theo nhiều loại hàng hóa có mùi hôi tanh khó chịu. Vào các khung giờ cao điểm ban ngày từ 9 giờ đến 13 giờ 30 và tối từ 19 giờ đến 22 giờ, xe tải liên tục ra vào huyên náo. Đặc biệt, từ 11 giờ 30 đến 13 giờ 30 trưa và đêm khuya, việc các xe tải nhỏ sang hàng, bốc xếp lên xe lớn phát ra những tiếng động cực lớn, đập thình thịch làm mất giấc ngủ của khu dân cư.

Các công nhân bốc dỡ hàng hóa ẢNH: TRẦN KHA

Người dân đã nhiều lần phản ánh trực tiếp đến trưởng khu phố 22. Dù sau đó lực lượng chức năng địa phương có lập biên bản làm việc với đại diện chành xe, cam kết không tái phạm, nhưng tình trạng lấn chiếm vẫn tiếp diễn.

Đại diện chành xe bị phản ánh nói gì?

PV Báo Thanh Niên đã có buổi làm việc trực tiếp với đại diện chành xe bị phản ánh. Trao đổi với phóng viên, đại diện chành xe H.T thừa nhận có tình trạng để hàng hóa ở khu vực công viên công cộng nhưng phân trần rằng đó chỉ là giải pháp "tạm thời".

"Tụi tôi làm ở đây rất kỹ càng, quét dọn sạch sẽ chứ không để bụi bặm. Việc để đồ ngoài công viên là vì lỡ hàng, có những lúc 3 - 4 chiếc xe tải giao hàng cùng lúc bị kẹt nên phải hạ tạm xuống đó để giải tỏa xe nhanh, tránh ùn tắc. Ngay sau đó tụi tôi đều bốc lên xe đưa đi hết chứ không để qua đêm", người này giải thích.

ẢNH: TRẦN KHA

ẢNH: TRẦN KHA

Người dân phản ánh lòng đường, vỉa hè và khuôn viên cây xanh bị chành xe chiếm dụng để đậu xe, bốc dỡ hàng hóa ẢNH: TRẦN KHA

Đối với phản ánh về tiếng ồn vào khung giờ nghỉ ngơi, vị đại diện này cho rằng làm nghề vận tải thì tiếng xe cộ qua lại, bốc dỡ là không tránh khỏi. Tuy nhiên, đơn vị đã cố gắng hạn chế trong tầm khả năng và cam kết thời gian tới sẽ nhắc nhở nhân viên làm nhẹ tay vào giờ trưa. Về việc đậu xe dưới lòng đường, người này khẳng định tuyến đường này không có biển cấm dừng cấm đỗ; lực lượng chức năng cũng đã làm việc, yêu cầu chành xe chỉ được đậu một chiều để chừa lối cho phương tiện khác lưu thông.

Trước câu hỏi của phóng viên về việc để hàng hóa ngoài công viên là sai quy định và hướng khắc phục dứt điểm, người này nhận lỗi và cam kết: "Sắp tới tôi sẽ tìm cách dọn dẹp, dời hết hàng hóa vào trong nhà, sắp xếp gọn gàng lại để trả lại sự thông thoáng cho đường sá, không làm ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh nữa".

Chính quyền địa phương vào cuộc xử lý

Liên quan đến những bức xúc kéo dài của người dân khu phố 22, PV Thanh Niên cũng đã liên hệ với UBND phường An Lạc.

Cây xoài tại khuôn viên cây xanh bất ngờ chết khô không rõ nguyên nhân và bị cắt bỏ ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Đại diện UBND phường An Lạc cho biết, lãnh đạo địa phương đã nắm được thông tin phản ánh từ phía công dân cũng như báo chí. UBND phường đã cử lực lượng chức năng phối hợp cùng các đơn vị chuyên môn xuống hiện trường tiến hành kiểm tra, xác minh cụ thể toàn bộ hoạt động của chành xe vận tải này tại đường số 18.

Kết quả kiểm tra, biện pháp xử lý vi phạm trật tự đô thị và các vấn đề liên quan đến chành xe này sẽ được phía UBND phường tổng hợp và cung cấp thông tin cho Báo Thanh Niên trong thời gian sớm nhất. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin vụ việc đến bạn đọc.