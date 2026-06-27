CSGT TP.HCM phát hiện nhiều lỗi tại công trình thi công ảnh hưởng người đi đường

Ngày 27.6, Đội CSGT Hàng Xanh, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết đơn vị cùng các cơ quan quản lý hạ tầng, chính quyền địa phương vừa tăng cường xử phạt các công trình thi công không bảo đảm an toàn trên đường bộ trên địa bàn.

Theo đó, công tác tuần tra, kiểm soát cũng như tiếp nhận phản ánh của người dân, Đội CSGT Hàng Xanh ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm tại các công trình thi công ở khu vực Gò Vấp, Bình Thạnh.

Hoạt động thi công không đúng quy định tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông ẢNH: PC08

Một số lỗi phổ biến gồm thi công không đúng thời gian được cấp phép; tập kết vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị ngoài phạm vi cho phép; rào chắn không đúng quy cách; bố trí hệ thống biển báo, đèn cảnh báo thiếu hoặc không đầy đủ.

Ngoài ra, một số công trình còn để đất đá, vật liệu rơi vãi trên mặt đường, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đối với người tham gia giao thông.

Đội CSGT Hàng Xanh cho biết việc thi công trên đường bộ đang khai thác là yêu cầu tất yếu trong quá trình phát triển đô thị. Tuy nhiên, các chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị thi công cần nâng cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn giao thông trong suốt quá trình thi công.



CSGT Hàng Xanh phối hợp địa phương xử lý trường hợp vi phạm ẢNH: PC08

Các đơn vị cần bố trí đầy đủ hệ thống rào chắn, biển báo, đèn cảnh báo, thi công đúng thời gian và đúng phạm vi được cấp phép nhằm hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Đối với người tham gia giao thông, lực lượng chức năng khuyến cáo khi lưu thông qua khu vực đang thi công cần chú ý quan sát biển báo, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn cho bản thân và những người xung quanh.

Theo Đội CSGT Hàng Xanh, việc tuân thủ các quy định về an toàn giao thông tại công trình không chỉ giúp bảo đảm tiến độ thi công mà còn góp phần hạn chế nguy cơ tai nạn và giảm ảnh hưởng đến việc đi lại hằng ngày của người dân.