CSGT TP.HCM cảnh báo những lỗi công nhân thường mắc sau giờ tan ca

Chiều 25.6, tại họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM, lãnh đạo Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết ý thức chấp hành giao thông của công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, sau giờ tan ca vẫn còn không ít hành vi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.



Theo thượng tá Đỗ Xuân Hoàn, Phó trưởng phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM, 6 tháng đầu năm 2026, ý thức chấp hành pháp luật giao thông của công nhân, người lao động, đặc biệt tại Khu công nghiệp Tân Bình và Khu Công nghệ cao TP.HCM, đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Cuộc họp báo định kỳ được tổ chức tại Trung tâm Báo chí TP.HCM chiều 25.6 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Thông tin thêm tại họp báo, ông Đỗ Quang Hòa, Phó chánh văn phòng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM, cho biết trong 5 tháng đầu năm 2026, khu vực này xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông, giảm 50% so với cùng kỳ năm 2025 và không có trường hợp tử vong.

Tuy vậy, áp lực giao thông tại khu vực này vẫn rất lớn do lượng phương tiện ngày càng tăng, đặc biệt vào các khung giờ công nhân vào ca và tan ca.

Các tuyến đường nội bộ của Khu Công nghệ cao kết nối trực tiếp với Xa lộ Hà Nội, Võ Chí Công, Lê Văn Việt, Lã Xuân Oai. Sau khi cầu Tăng Long được mở rộng, lưu lượng phương tiện lưu thông qua khu vực cũng tăng đáng kể.

Công nhân tan ca thường mắc những lỗi gì?

Theo thượng tá Đỗ Xuân Hoàn, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT ghi nhận vẫn còn một bộ phận người lao động vi phạm các quy định về giao thông.

Những lỗi phổ biến thường xuất hiện vào thời điểm tan ca, khi lượng người và phương tiện tăng đột biến. Phần lớn công nhân sử dụng xe máy để đi làm nên dễ xảy ra các hành vi như đi không đúng phần đường, làn đường; đi vào làn ô tô; đi ngược chiều; không chấp hành tín hiệu đèn giao thông; vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại hoặc điều khiển xe trên vỉa hè.

Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn, Phó trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn chia sẻ, một tình trạng đáng lo ngại là sau giờ làm việc, nhiều công nhân rủ nhau đi ăn uống, sử dụng rượu bia rồi tiếp tục điều khiển phương tiện về nhà. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông thời gian qua.

Đối với các vụ tai nạn liên quan đến xe máy, CSGT ghi nhận nhiều nguyên nhân trực tiếp như điều khiển xe không đúng làn đường, phần đường; đi vào đường dành cho ô tô; chuyển hướng không an toàn; chạy quá tốc độ hoặc thiếu quan sát tại giao lộ.

Xe tải, container cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ

Không chỉ xe máy, nhóm phương tiện xe tải và container hoạt động trong các khu công nghiệp cũng được CSGT đặc biệt lưu ý. Theo lãnh đạo PC08, một số tài xế có tình trạng đi sai làn, lấn sang làn dành cho xe con hoặc xe máy. Một số trường hợp không chấp hành biển cấm xe tải, cấm theo giờ nhằm rút ngắn quãng đường hoặc tăng hiệu quả vận chuyển.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng phát hiện các vi phạm như chở hàng quá tải, làm rơi vãi vật liệu xuống đường.

"Cá biệt, qua các đợt kiểm tra chuyên đề, chúng tôi phát hiện tài xế xe tải, container sử dụng rượu bia hoặc ma túy nhưng vẫn điều khiển phương tiện", thượng tá Đỗ Xuân Hoàn cho biết.

Từ thực tế trên, PC08 khuyến cáo người lao động khi đến giao lộ hoặc chuyển hướng cần giảm tốc độ, quan sát kỹ trước khi di chuyển. Đối với xe máy, cần hạn chế đi sát xe tải, xe container hoặc chen vào các vị trí điểm mù. Về phía tài xế xe tải, xe container, lực lượng CSGT đề nghị chú ý quan sát các khu vực điểm mù để tránh tai nạn với xe hai bánh.

Ngoài ra, PC08 cũng lưu ý các phương tiện ô tô không nên dừng đỗ trong khu công nghiệp. Nếu buộc phải dừng đỗ, tài xế cần đặt chóp nón, thiết bị phản quang hoặc các biện pháp cảnh báo để các phương tiện phía sau nhận biết.

Theo Phó trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM, thực tế đã xảy ra nhiều vụ tai nạn vào ban đêm khi xe ô tô dừng đỗ chiếm một phần mặt đường nhưng không có cảnh báo, khiến xe máy phía sau không kịp xử lý.

CSGT TP.HCM cũng khuyến khích doanh nghiệp, người lao động và ban quản lý các khu công nghiệp chủ động phản ánh những bất cập về tổ chức giao thông, đèn tín hiệu, ngập nước, mặt đường hoặc hạ tầng giao thông để cơ quan chức năng kịp thời xử lý.