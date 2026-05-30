TP.HCM khởi động khám sức khỏe cho 1 triệu công nhân, người lao động

Ngày 30.5, Liên đoàn Lao động TP.HCM phát động chương trình chăm sóc sức khỏe cho 1 triệu đoàn viên, công nhân lao động trên địa bàn thành phố, kéo dài đến hết tháng 9.2026. Trong ngày đầu tiên dự kiến sẽ khám sức khỏe cho 1.000 người.

Hoạt động trên nhằm thực hiện hóa chủ trương khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân của Trung ương và hưởng ứng "Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động" gắn với chăm sóc sức khỏe người lao động.

Một triệu đoàn viên, công nhân người lao động tại TP.HCM được khám và quản lý sức khỏe ẢNH: A.D

Ông Võ Khắc Thái, Phó chủ tịch Thường trực - Liên đoàn Lao động TP.HCM, cho biết điểm đặc biệt của chương trình lần này là hoạt động khám sức khỏe được tổ chức linh hoạt tại các bệnh viện, khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc tại các cơ sở y tế đủ điều kiện trong doanh nghiệp.

Chương trình ưu tiên tổ chức ngoài giờ hành chính, vào các ngày thứ bảy, chủ nhật nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để người lao động tham gia mà không ảnh hưởng đến thu nhập cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Liên đoàn Lao động TP.HCM phối hợp Sở Y tế, các bệnh viện, trung tâm y tế, các doanh nghiệp, công đoàn cơ sở cùng đội ngũ y, bác sĩ đã cùng tổ chức công đoàn triển khai chương trình đầy ý nghĩa này ẢNH: A.D

Nội dung khám sức khỏe được xây dựng toàn diện, bao gồm khám lâm sàng, cận lâm sàng, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, tư vấn phòng bệnh, phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp và các bệnh không lây nhiễm. Đồng thời, dữ liệu sức khỏe của người lao động sẽ từng bước được cập nhật vào hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử của thành phố, phục vụ công tác theo dõi và quản lý sức khỏe lâu dài.

Chương trình cũng là thông điệp mạnh mẽ khẳng định sự chuyển biến trong tư duy chăm sóc sức khỏe người lao động, từ khám khi có bệnh sang phòng bệnh, phát hiện sớm và quản lý sức khỏe liên tục. Đây là hướng tiếp cận mang tính nhân văn, hiện đại và bền vững, góp phần xây dựng nguồn nhân lực khỏe mạnh, chất lượng cao cho thành phố trong giai đoạn mới.

TP.HCM bắt đầu khám sức khỏe cho công nhân, người lao động ẢNH: A.D

Liên đoàn Lao động TP.HCM cũng ghi nhận và cảm ơn sự phối hợp trách nhiệm, đồng hành chặt chẽ của Sở Y tế TP.HCM, các bệnh viện, trung tâm y tế, các doanh nghiệp, công đoàn cơ sở cùng đội ngũ y, bác sĩ đã cùng tổ chức công đoàn triển khai chương trình đầy ý nghĩa này.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP.HCM cũng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác chăm sóc sức khỏe người lao động, xem đây không chỉ là trách nhiệm theo quy định của pháp luật mà còn là sự đầu tư cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp phát triển bền vững phải là doanh nghiệp biết trân trọng con người, chăm lo cho người lao động bằng những hành động thiết thực và lâu dài.

Liên đoàn Lao động TP.HCM kêu gọi đoàn viên, công nhân, người lao động tích cực tham gia khám sức khỏe định kỳ. Chủ động theo dõi, chăm sóc sức khỏe bản thân. Xây dựng lối sống lành mạnh, an toàn để tiếp tục lao động sản xuất hiệu quả, chăm lo cho gia đình và góp phần xây dựng TP.HCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.