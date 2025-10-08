TP.HCM yêu cầu dùng mẫu mới Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

Ngày 8.10, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã gửi văn bản hướng dẫn đến UBND phường, xã và các bệnh viện trực thuộc về việc cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Hướng dẫn này nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động, đảm bảo họ được hưởng quyền lợi đầy đủ trong quá trình nghỉ việc.

Theo Sở Y tế, thời gian qua, Sở đã tiếp nhận nhiều phản ánh của người dân về việc một số cơ sở y tế vẫn sử dụng mẫu cũ khi cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Việc này gây khó khăn cho người lao động trong quá trình giải quyết chế độ.

Qua kiểm tra, một số đơn vị cho biết hệ thống Cổng thông tin Giám định bảo hiểm xã hội chưa kịp cập nhật mẫu mới theo quy định. Tuy nhiên, cả Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội TP.HCM chưa nhận được báo cáo chính thức từ các đơn vị về những khó khăn nêu trên.

Mẫu số 7: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội ẢNH: DUY TÍNH

Vì vậy, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tuân thủ quy định, sử dụng Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo mẫu số 7 ban hành kèm theo Thông tư số 25/2025 của Bộ Y tế. Thông tư này quy định chi tiết thi hành luật Bảo hiểm xã hội, luật An toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực y tế và một số điều của luật Khám bệnh, chữa bệnh. Các đơn vị phải điền đầy đủ thông tin lên Cổng giám định bảo hiểm xã hội. Lưu ý, các thông tin trong giấy tờ quy định tại Thông tư 25 là thông tin cơ bản, bắt buộc phải có. Ngoài các nội dung trong mẫu, tùy theo nhu cầu quản lý, người đứng đầu cơ sở có thể bổ sung thông tin phù hợp.

Đối với các trường hợp đã cấp theo mẫu cũ, cơ sở khám chữa bệnh có trách nhiệm tổ chức cấp lại theo mẫu mới khi người lao động có yêu cầu. Trường hợp đã cấp mẫu cũ cho nhiều người lao động thuộc cùng một doanh nghiệp và doanh nghiệp có văn bản đề nghị, đơn vị cần chủ động phối hợp để thực hiện cấp lại tập trung, tạo thuận lợi và giảm bớt thủ tục hành chính cho người lao động.

Các cơ sở khám chữa bệnh đã cấp giấy tờ không đúng quy định cần bổ sung thông tin vào giấy tờ đã cấp và đóng dấu treo của cơ sở theo quy định tại Thông tư 25. Sau đó, gửi lại doanh nghiệp để thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Sở Y tế cũng nhấn mạnh, các cơ sở khám chữa bệnh không được tự ý sửa đổi các cụm từ trong mẫu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Ví dụ, không được thay cụm từ "đại diện đơn vị" thành "đại diện bệnh viện" hoặc các cách diễn đạt khác không đúng quy định.

Sở Y tế cho biết đã gửi công văn đề nghị Bảo hiểm xã hội TP.HCM cập nhật mẫu số 7 trên Cổng thông tin Giám định bảo hiểm xã hội.