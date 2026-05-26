TP.HCM dự chi 2.507 tỉ đồng khám sức khỏe cho người dân năm 2026

Ngày 25.5, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc làm việc với Sở Y tế TP.HCM và các sở ngành về công tác khám sức khỏe định kỳ toàn dân và kế hoạch đầu tư phát triển cơ sở y tế trên địa bàn.

Ưu tiên nhóm người yếu thế

Báo cáo với Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, PGS-TS Nguyễn Anh Dũng, Phó giám đốc Sở Y tế, cho biết đã trình UBND TP.HCM phê duyệt kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho người dân trong năm 2026. Kế hoạch hướng tới toàn bộ công dân thực tế cư trú trên địa bàn TP.HCM cả thường trú và tạm trú, xác định qua ứng dụng VNeID, cùng các đơn vị do TP.HCM quản lý và người lao động đang làm việc trên địa bàn. Đối tượng được phân thành 6 nhóm, trong đó ngành y tế đặc biệt quan tâm các nhóm yếu thế: người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo và cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính và đồng bào vùng khó khăn.

Bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định tầm soát sức khỏe cho người dân trên địa bàn TP.HCM ẢNH: BV

Về thời gian, kế hoạch triển khai bắt đầu từ tháng 5.2026. Dự kiến khám cho khoảng 15 triệu lượt người dân trong năm 2026, với mục tiêu 100% người dân tại 168 phường, xã, đặc khu được khám ít nhất một lần/năm. Toàn bộ kết quả được cập nhật vào sổ sức khỏe điện tử để quản lý theo vòng đời.

Theo Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, tổng kinh phí dự kiến thực hiện trong năm 2026 là khoảng 2.507 tỉ đồng cho 10,3 triệu lượt người dân; chưa kể hơn 4,5 triệu lao động chính thức, do tổ chức sử dụng lao động có trách nhiệm tổ chức khám sức khỏe định kỳ. Về cơ chế chi trả, ngân sách nhà nước chi trả theo phân cấp cho các nhóm thuộc trách nhiệm của nhà nước. Kinh phí y tế trường học chi trả cho học sinh, trẻ mầm non. Người sử dụng lao động chi trả cho người lao động. Tổng mức chi phí khám được khống chế không vượt quá 350.000 đồng/người/lần/năm.

Theo PGS-TS Nguyễn Anh Dũng, ngành y tế TP.HCM đã tổ chức các đợt cao điểm ra quân đồng loạt, có lộ trình rõ ràng. Đợt một vào ngày 5.4 tại 64 phường, xã; đợt hai vào ngày 17.4 mở rộng ra 168 phường, xã; đợt ba vào ngày 25.5, chính thức khám theo các gói chuẩn của Bộ Y tế, thống nhất trên toàn TP.HCM.

Song song đó, các cơ sở khám chữa bệnh và các địa phương vẫn duy trì khám sức khỏe, khám tầm soát thường xuyên cho người dân tại đơn vị và trên địa bàn, bảo đảm tính liên tục của hoạt động.

Đặc biệt, ngành y tế phối hợp Liên đoàn Lao động TP.HCM tổ chức đợt khám sức khỏe quy mô lớn cho khoảng 1 triệu công nhân, người lao động, dự kiến từ 30.5 - 30.9. Liên đoàn Lao động TP chịu trách nhiệm huy động người lao động, bảo đảm công tác tổ chức và kinh phí; ngành y tế bảo đảm nhân sự và chịu trách nhiệm về nội dung chuyên môn.

Người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng

Tại buổi làm việc, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển y tế, chuyển từ mô hình "chữa bệnh" sang quản lý sức khỏe toàn diện cho người dân, với trọng tâm là phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu. Theo định hướng mới, ngành y tế TP phải đặt nền tảng phát triển trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hướng đến xây dựng hệ thống y tế hiện đại, liên thông giữa các cấp điều trị.

Cùng với đó, y tế dự phòng và y tế cơ sở được xác định là tuyến then chốt, giúp giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. Phó bí thư Thành ủy TP.HCM cũng nhấn mạnh yêu cầu kiểm soát các nguyên nhân gốc gây bệnh, bao gồm môi trường sống, an toàn thực phẩm và các yếu tố nguy cơ, thay vì chỉ tập trung điều trị khi bệnh đã phát sinh.

Đáng chú ý, chương trình khám sức khỏe toàn dân và chăm sóc sức khỏe cộng đồng đang được triển khai theo từng giai đoạn, với sự tham gia của nhiều bệnh viện, kể cả khu vực tư nhân và các mô hình phối hợp quân - dân y tại một số địa bàn đặc thù.

Ngành y tế không chỉ là lực lượng chủ trì mà còn phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tài chính, quy hoạch, chính quyền cơ sở và các tổ chức chính trị - xã hội. Việc triển khai chăm sóc sức khỏe toàn dân được xác định là nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị, không riêng ngành y tế.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng là xây dựng hệ thống y tế lấy người dân làm trung tâm, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, kịp thời và công bằng.